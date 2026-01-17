BursaDEX+
Postingan Pemberi Pinjaman AS Newrez untuk Mengakui Kepemilikan Kripto dalam Kualifikasi Hipotek muncul di BitcoinEthereumNews.com. Newrez berencana untuk memperlakukan cryptocurrency yang memenuhi syarat

Pemberi Pinjaman AS Newrez akan Mengakui Kepemilikan Kripto dalam Kualifikasi Hipotek

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/17 11:13
Newrez berencana untuk memperlakukan kepemilikan cryptocurrency yang memenuhi syarat sebagai aset yang berkualifikasi dalam proses penjaminan hipotek mereka, langkah yang dapat memperluas akses pinjaman rumah bagi pemegang kripto.

Perubahan ini diharapkan berlaku pada Februari di seluruh produk non-agensi pemberi pinjaman, mencakup pembelian rumah, refinancing, dan properti investasi. Meskipun peminjam sudah dapat menggunakan aset seperti saham dan obligasi dalam penjaminan, pemegang kripto biasanya diharuskan untuk menjual posisi mereka.

Saat diluncurkan, Newrez mengatakan akan mengakui Bitcoin (BTC), Ether (ETH), dana yang diperdagangkan di bursa spot (ETF) yang didukung oleh aset tersebut, dan stablecoin yang didukung dolar AS. Aset kripto harus disimpan di bursa kripto yang diatur AS atau platform fintech, pialang, atau bank yang memiliki charter nasional, kata perusahaan tersebut.

Berdasarkan kebijakan tersebut, kepemilikan cryptocurrency yang dipertimbangkan dalam penjaminan mungkin memiliki penilaian yang disesuaikan untuk mencerminkan volatilitas pasar, sementara peminjam masih diharuskan untuk menutup biaya penutupan dan melakukan pembayaran hipotek dalam dolar AS.

Chief commercial officer Newrez Leslie Gillin mengatakan sekitar 45% investor Gen Z dan Milenial memiliki cryptocurrency, menambahkan bahwa kebijakan tersebut ditujukan untuk memperluas akses kepemilikan rumah di kalangan pembeli yang lebih muda.

Regulator AS mempertimbangkan peran kripto dalam penjaminan hipotek

Langkah Newrez ini mengikuti diskusi kebijakan di AS mengenai apakah aset digital harus dipertimbangkan dalam penilaian risiko hipotek.

Pada Juni 2025, Badan Keuangan Perumahan Federal AS (FHFA) menginstruksikan Fannie Mae dan Freddie Mac untuk mengembangkan proposal yang memeriksa bagaimana mempertimbangkan cryptocurrency sebagai aset dalam penilaian risiko hipotek keluarga tunggal tanpa konversi ke dolar AS. 

Kurang dari dua bulan kemudian, Senator Wyoming Cynthia Lummis memperkenalkan 21st Century Mortgage Act, yang akan mengkodifikasi arahan FHFA.

Lummis mengatakan RUU tersebut mengatasi tantangan keterjangkauan perumahan bagi orang Amerika yang lebih muda, menambahkan bahwa "impian Amerika untuk memiliki rumah bukanlah kenyataan bagi banyak orang muda" dan bahwa undang-undang tersebut mencerminkan jumlah yang terus bertambah yang memegang aset digital.

RUU tersebut dibacakan dua kali di Senat dan dirujuk ke Komite Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan, di mana belum ada kemajuan lebih lanjut.

Meskipun cakupannya terbatas, pasar untuk pembiayaan rumah yang didukung kripto sudah ada, memungkinkan peminjam untuk menggunakan BTC atau ETH sebagai jaminan. 

Mauricio Di Bartolomeo, co-founder Ledn, mengatakan kepada Cointelegraph pada Juni bahwa beberapa pemegang Bitcoin telah menggunakan aset mereka untuk membiayai pembelian real estat tanpa melikuidasi mereka.

Majalah: Inilah mengapa kripto pindah ke Dubai dan Abu Dhabi

