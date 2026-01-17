Peluang Kalshi Elon Musk memenangkan kasusnya melawan OpenAI melonjak setelah catatan pribadi mengungkap niat mencari keuntungan

Poin-Poin Penting

Kalshi melaporkan probabilitas 68% untuk keberhasilan gugatan Elon Musk terhadap OpenAI setelah bukti baru muncul.

Dokumen OpenAI mengungkap diskusi internal tentang pergeseran ke model berorientasi laba, memicu ketegangan hukum.

Peluang Elon Musk memenangkan gugatannya terhadap OpenAI telah melonjak menjadi 68% di pasar prediksi Kalshi menyusul rilis dokumen pengadilan baru yang menunjukkan kepemimpinan OpenAI mempertimbangkan perubahan berorientasi laba lebih awal dari yang diakui secara publik.

Pada satu titik, peluang kemenangan Musk mendekati 72% saat investor bereaksi terhadap pengungkapan dalam dokumen tersebut.

Dokumen-dokumen yang diajukan oleh tim hukum Musk mencakup bagian berjudul "File Pribadi Brockman," yang berisi catatan harian pribadi yang sebelumnya rahasia dari co-founder dan presiden OpenAI Greg Brockman.

Dalam catatan tersebut, Brockman tampaknya mengakui rencana internal untuk mengalihkan organisasi dari misi nirlabanya.

Dalam catatan November 2017, Brockman menulis bahwa tim tidak dapat dengan jujur mengklaim komitmen jangka panjang terhadap struktur nirlaba, menyatakan, "Jika tiga bulan kemudian kami melakukan b-corp maka itu adalah kebohongan."

Catatan lainnya mengungkap ketegangan antara misi yang dinyatakan OpenAI dan ambisi finansial, dengan Brockman mempertanyakan, "Secara finansial, apa yang akan membawa saya ke $1 miliar?" dan kemudian mengakui bahwa "akan menyenangkan menghasilkan miliaran."

Brockman juga mengantisipasi bahwa pergeseran berorientasi laba akan memicu "pertarungan yang sangat buruk" dengan Musk dan mencatat ketidaknyamanan beroperasi dari ruang kantor yang saat itu dikendalikan oleh Musk.

Menyusul pembukaan dokumen-dokumen ini, OpenAI merespons dengan posting blog berjudul "Kebenaran yang Ditinggalkan Elon," membantah interpretasi Musk.

Perusahaan berargumen bahwa Musk sendiri mendukung struktur berorientasi laba pada 2017 tetapi menginginkan ekuitas mayoritas dan kontrol sepihak, yang ditolak oleh para pendiri lainnya.

OpenAI juga berpendapat bahwa catatan harian Brockman mencerminkan brainstorming pribadi setelah negosiasi dengan Musk gagal, bukan bukti rencana tersembunyi untuk menipunya sejak awal.

Bukti Musk memperkuat posisinya dalam pertarungan hukum.

Seorang hakim federal memutuskan kemarin bahwa gugatannya terhadap OpenAI dan Microsoft dapat dilanjutkan, mengutip klaim bahwa perusahaan melanggar mandat nirlabanya dengan menerima pendanaan Microsoft dan merencanakan aktivitas berorientasi laba.