Harga Chipotle Hari Ini

Harga live Chipotle (CMGON) hari ini adalah $ 40.15, dengan perubahan 33.86% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CMGON ke USD saat ini adalah $ 40.15 per CMGON.

Chipotle saat ini berada di peringkat #1988 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1.23M, dengan suplai yang beredar 30.59K CMGON. Selama 24 jam terakhir, CMGON diperdagangkan antara $ 30 (low) dan $ 40.44 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 42.76312772895512, sementara all-time low aset ini adalah $ 29.761658153084102.

Dalam kinerja jangka pendek, CMGON bergerak -0.08% dalam satu jam terakhir dan +33.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 505.05K.

Informasi Pasar Chipotle (CMGON)

Peringkat No.1988 Kapitalisasi Pasar $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Volume (24 Jam) $ 505.05K$ 505.05K $ 505.05K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Suplai Peredaran 30.59K 30.59K 30.59K Total Suplai 30,592.557635 30,592.557635 30,592.557635 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Chipotle saat ini adalah $ 1.23M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 505.05K. Suplai beredar CMGON adalah 30.59K, dan total suplainya sebesar 30592.557635. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.23M.