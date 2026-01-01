Harga Coca-Cola Company Hari Ini

Harga live Coca-Cola Company (KOON) hari ini adalah $ 71.15, dengan perubahan 18.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KOON ke USD saat ini adalah $ 71.15 per KOON.

Coca-Cola Company saat ini berada di peringkat #1566 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3.13M, dengan suplai yang beredar 44.03K KOON. Selama 24 jam terakhir, KOON diperdagangkan antara $ 60 (low) dan $ 71.49 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 73.7394387321096, sementara all-time low aset ini adalah $ 65.72100720931635.

Dalam kinerja jangka pendek, KOON bergerak -0.29% dalam satu jam terakhir dan +18.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 281.16K.

Informasi Pasar Coca-Cola Company (KOON)

Peringkat No.1566 Kapitalisasi Pasar $ 3.13M$ 3.13M $ 3.13M Volume (24 Jam) $ 281.16K$ 281.16K $ 281.16K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.13M$ 3.13M $ 3.13M Suplai Peredaran 44.03K 44.03K 44.03K Total Suplai 44,032.93249082 44,032.93249082 44,032.93249082 Blockchain Publik ETH

