Harga live Alien Worlds Trilium hari ini adalah 0.002816 USD. Lacak informasi harga aktual TLM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TLM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TLM

Info Harga TLM

Penjelasan TLM

Whitepaper TLM

Situs Web Resmi TLM

Tokenomi TLM

Prakiraan Harga TLM

Riwayat TLM

Panduan Membeli TLM

Konverter TLM ke Mata Uang Fiat

Spot TLM

Futures USDT-M TLM

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Alien Worlds Trilium

Harga Alien Worlds Trilium(TLM)

Harga Live 1 TLM ke USD:

$0.002814
$0.002814
+3.37%1D
USD
Grafik Harga Live Alien Worlds Trilium (TLM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:47:58 (UTC+8)

Informasi Harga Alien Worlds Trilium (TLM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.002703
$ 0.002703
Low 24 Jam
$ 0.003281
$ 0.003281
High 24 Jam

$ 0.002703
$ 0.002703

$ 0.003281
$ 0.003281

$ 0.91971723
$ 0.91971723

$ 0.002262420403818358
$ 0.002262420403818358

-1.13%

+3.37%

-6.04%

-6.04%

Harga aktual Alien Worlds Trilium (TLM) adalah $ 0.002816. Selama 24 jam terakhir, TLM diperdagangkan antara low $ 0.002703 dan high $ 0.003281, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTLM adalah $ 0.91971723, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002262420403818358.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TLM telah berubah sebesar -1.13% selama 1 jam terakhir, +3.37% selama 24 jam, dan -6.04% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Alien Worlds Trilium (TLM)

No.879

$ 17.24M
$ 17.24M

$ 991.69K
$ 991.69K

$ 28.16M
$ 28.16M

6.12B
6.12B

10,000,000,000
10,000,000,000

6,838,686,084.3383
6,838,686,084.3383

61.22%

2021-04-06 00:00:00

BSC

Kapitalisasi Pasar Alien Worlds Trilium saat ini adalah $ 17.24M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 991.69K. Suplai beredar TLM adalah 6.12B, dan total suplainya sebesar 6838686084.3383. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.16M.

Riwayat Harga Alien Worlds Trilium (TLM) USD

Pantau perubahan harga Alien Worlds Trilium untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00009174+3.37%
30 Days$ -0.00144-33.84%
60 Hari$ -0.001443-33.89%
90 Hari$ -0.002231-44.21%
Perubahan Harga Alien Worlds Trilium Hari Ini

Hari ini, TLM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00009174 (+3.37%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Alien Worlds Trilium 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00144 (-33.84%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Alien Worlds Trilium 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TLM terlihat mengalami perubahan $ -0.001443 (-33.89%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Alien Worlds Trilium 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.002231 (-44.21%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Alien Worlds Trilium (TLM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Alien Worlds Trilium sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Alien Worlds Trilium (TLM)

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Alien Worlds Trilium tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Alien Worlds Trilium Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TLM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Alien Worlds Trilium di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Alien Worlds Trilium dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Alien Worlds Trilium (USD)

Berapa nilai Alien Worlds Trilium (TLM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Alien Worlds Trilium (TLM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Alien Worlds Trilium.

Cek prediksi harga Alien Worlds Trilium sekarang!

Tokenomi Alien Worlds Trilium (TLM)

Memahami tokenomi Alien Worlds Trilium (TLM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TLM sekarang!

Cara membeli Alien Worlds Trilium (TLM)

Ingin mengetahui cara membeli Alien Worlds Trilium? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Alien Worlds Trilium di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TLM ke Mata Uang Lokal

1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke VND
74.10304
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke AUD
A$0.00433664
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke GBP
0.00214016
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke EUR
0.00242176
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke USD
$0.002816
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke MYR
RM0.01177088
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke TRY
0.11866624
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke JPY
¥0.430848
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke ARS
ARS$4.08705792
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke RUB
0.2288
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke INR
0.24969472
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke IDR
Rp46.93331456
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke PHP
0.16620032
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke EGP
￡E.0.13316864
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke BRL
R$0.0150656
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke CAD
C$0.00397056
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke BDT
0.34358016
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke NGN
4.05177344
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke COP
$10.78925056
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke ZAR
R.0.04894208
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke UAH
0.11844096
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke TZS
T.Sh.6.918912
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke VES
Bs0.639232
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke CLP
$2.655488
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke PKR
Rs0.79591424
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke KZT
1.48130048
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke THB
฿0.0912384
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke TWD
NT$0.08726784
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke AED
د.إ0.01033472
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke CHF
Fr0.0022528
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke HKD
HK$0.02188032
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke AMD
֏1.0768384
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke MAD
.د.م0.0261888
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke MXN
$0.05232128
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke SAR
ريال0.01056
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke ETB
Br0.43335424
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke KES
KSh0.36371456
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke JOD
د.أ0.001996544
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke PLN
0.01036288
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke RON
лв0.0123904
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke SEK
kr0.02694912
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke BGN
лв0.00475904
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke HUF
Ft0.94116352
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke CZK
0.05933312
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke KWD
د.ك0.000861696
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke ILS
0.00920832
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke BOB
Bs0.0194304
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke AZN
0.0047872
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke TJS
SM0.02596352
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke GEL
0.00763136
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke AOA
Kz2.58111744
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke BHD
.د.ب0.001058816
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke BMD
$0.002816
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke DKK
kr0.01819136
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke HNL
L0.07417344
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke MUR
0.129536
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke NAD
$0.04891392
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke NOK
kr0.0287232
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke NZD
$0.00498432
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke PAB
B/.0.002816
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke PGK
K0.0118272
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke QAR
ر.ق0.01025024
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke RSD
дин.0.285824
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke UZS
soʻm33.92770304
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke ALL
L0.23617792
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke ANG
ƒ0.00504064
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke AWG
ƒ0.0050688
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke BBD
$0.005632
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke BAM
KM0.00475904
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke BIF
Fr8.304384
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke BND
$0.0036608
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke BSD
$0.002816
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke JMD
$0.4515456
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke KHR
11.30922496
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke KMF
Fr1.18272
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke LAK
61.21739008
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke LKR
රු0.85851392
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke MDL
L0.04818176
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke MGA
Ar12.684672
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke MOP
P0.022528
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke MVR
0.0433664
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke MWK
MK4.8804096
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke MZN
MT0.1800832
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke NPR
रु0.3990272
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke PYG
19.971072
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke RWF
Fr4.086016
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke SBD
$0.02314752
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke SCR
0.0423808
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke SRD
$0.108416
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke SVC
$0.02461184
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke SZL
L0.04888576
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke TMT
m0.009856
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke TND
د.ت0.008332544
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke TTD
$0.01906432
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke UGX
Sh9.844736
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke XAF
Fr1.599488
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke XCD
$0.0076032
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke XOF
Fr1.599488
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke XPF
Fr0.290048
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke BWP
P0.0378752
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke BZD
$0.00566016
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke CVE
$0.26988544
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke DJF
Fr0.498432
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke DOP
$0.18109696
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke DZD
د.ج0.36765696
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke FJD
$0.00642048
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke GNF
Fr24.48512
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke GTQ
Q0.02157056
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke GYD
$0.58899456
1 Alien Worlds Trilium(TLM) ke ISK
kr0.354816

Sumber Daya Alien Worlds Trilium

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Alien Worlds Trilium, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Alien Worlds Trilium
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Alien Worlds Trilium

Berapa nilai Alien Worlds Trilium (TLM) hari ini?
Harga live TLM dalam USD adalah 0.002816 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TLM ke USD saat ini?
Harga TLM ke USD saat ini adalah $ 0.002816. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Alien Worlds Trilium?
Kapitalisasi pasar TLM adalah $ 17.24M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TLM?
Suplai beredar TLM adalah 6.12B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TLM?
TLM mencapai harga ATH sebesar 0.91971723 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TLM?
TLM mencapai harga ATL 0.002262420403818358 USD.
Berapa volume perdagangan TLM?
Volume perdagangan 24 jam live TLM adalah $ 991.69K USD.
Akankah harga TLM naik lebih tinggi tahun ini?
TLM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TLM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:47:58 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Alien Worlds Trilium (TLM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator TLM ke USD

Jumlah

TLM
TLM
USD
USD

1 TLM = 0.002816 USD

Perdagangkan TLM

TLM/USDT
$0.002814
$0.002814
+2.88%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

