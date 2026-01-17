Apa yang menanti Alex Eala dalam kampanye terobosan Australian Open?

MANILA, Filipina – Sejarah sekali lagi memanggil Alex Eala saat ia berlaga di babak utama Australian Open.

Ini akan menjadi penampilan babak utama pertama bagi petenis Filipina ini di Grand Slam pertama tahun ini setelah ia tersingkir di babak pertama kualifikasi dalam tiga tahun terakhir.

Berkat peringkat tertinggi kariernya di posisi No. 49 dunia, Eala mendapat tiket langsung ke babak 128, di mana ia akan menghadapi Alycia Parks pada Senin, 19 Januari.

Tantangan babak pertama

Meskipun Parks berada di peringkat lebih rendah di No. 100, ia tetap memberikan tantangan serius bagi Eala, setelah menikmati pencapaian terbaik Grand Slam-nya di Australian Open.

Pada 2024, petenis Amerika itu melaju hingga babak ketiga setelah mengalahkan Sara Bejlek dari Republik Ceko dan Leylah Fernandez dari Kanada sebelum kalah dari sesama negaranya Coco Gauff.

Parks juga mencapai babak kedua French Open dan Wimbledon dan ia memiliki gelar WTA Tour setelah menjuarai Lyon Open pada 2023, tahun yang sama ketika ia mencatat peringkat tertinggi kariernya di No. 40.

Sebaliknya, Eala baru sekali melewati babak pembuka Grand Slam ketika ia mengejutkan Clara Tauson dari Denmark di US Open 2025.

Namun hasil-hasil terakhir menguntungkan Eala.

Eala memulai tahun dengan kuat dengan pencapaian semifinal di ASB Classic di Auckland, Selandia Baru, di mana ia mengalahkan Donna Vekic dan Petra Marcinko dari Kroasia serta Magda Linette dari Polandia sebelum menerima kekalahan tipis dari Wang Xinyu dari China, gagal mencapai pertarungan final dengan juara eventual Elena Svitolina dari Ukraina.

Petenis Filipina berusia 20 tahun itu kemudian mengalahkan Vekic lagi di Kooyoung Classic, acara pemanasan terakhirnya untuk Australian Open, yang akhirnya ia juarai pada Jumat, 16 Januari, untuk merebut Trofi Evonne Goolagong Cawley.

Sementara itu, Parks memasuki Australian Open dengan rekor 1-2 untuk memulai 2026 setelah tersingkir lebih awal di ASB Classic dan Hobart International.

Parks kalah dari Elisabetta Cocciaretto dari Italia di babak pertama ASB Classic kemudian nyaris gagal masuk babak utama Hobart International, takluk dari Ayano Shimizu dari Jepang di babak kedua kualifikasi.

Siapa berikutnya?

Jika Eala berhasil menyingkirkan Parks, lawan yang lebih tangguh menanti karena ia akan menghadapi pemenang antara Karolina Muchova dari Republik Ceko dan Jacqueline Cristian dari Rumania di babak kedua.

Muchova tahu apa yang diperlukan untuk melaju jauh di Grand Slam karena ia mencapai setidaknya perempat final di keempat turnamen besar.

Petenis Ceko peringkat No. 19 dunia ini melaju ke final French Open pada 2023, kalah dari juara Grand Slam enam kali Iga Swiatek dari Polandia, dan bermain di semifinal Australian Open (2021) dan US Open (2023 dan 2024).

Sementara itu, Cristian yang berada di peringkat No. 37 dunia baru saja menjalani kampanye solid 2025 yang melihatnya mencapai babak ketiga Australian Open, French Open, dan US Open.

Lawan potensial babak ketiga adalah Emma Navarro dari AS yang berada di peringkat No. 15 dunia, seorang perempat finalis di Australian Open sebelumnya.

Gauff yang berada di peringkat No. 3 dunia juga berada di bracket yang sama, dengan petenis Amerika itu diharapkan bersaing saat ia mengejar gelar utama ketiganya.

Madison Keys dari Amerika yang berada di peringkat No. 9 dunia, yang mengejutkan Eala di Miami Open 2025, kembali sebagai juara bertahan setelah ia mencegah Aryna Sabalenka yang berada di peringkat No. 1 dunia meraih gelar tiga kali berturut-turut di Australian Open terakhir.

Hadiah besar

Hanya dengan bermain di babak 128, Eala akan mengantongi hadiah terbesar ketiganya dari turnamen tunggal karena semua peserta babak pertama Australian Open — pria dan wanita — mendapat $150.000 (lebih dari P8,9 juta).

Hadiah uang terbesar Eala datang dari Miami Open 2025, di mana ia meraup $332.160 untuk mencapai semifinal.

Jika Eala melaju, ia akan memperoleh $225.000 (lebih dari P13,3 juta) di babak kedua, $327.750 (lebih dari P19,4 juta) di babak ketiga, dan $480.000 (lebih dari P28,5 juta) di babak keempat.

Karena Australian Open membanggakan total hadiah terbesar dalam sejarah, meningkatkan jumlah dari $96,5 juta pada 2025 menjadi $111,5 juta, sang juara membawa pulang $4.150.000 yang luar biasa, sementara finalis ($2.150.000), semifinalis ($1.250.000), dan perempat finalis ($750.000) juga mendapat hadiah besar. – Rappler.com