Harga Ranger Hari Ini

Harga live Ranger (RNGR) hari ini adalah $ 0.6376, dengan perubahan 10.31% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RNGR ke USD saat ini adalah $ 0.6376 per RNGR.

Ranger saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- RNGR. Selama 24 jam terakhir, RNGR diperdagangkan antara $ 0.53 (low) dan $ 0.7499 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, RNGR bergerak +1.65% dalam satu jam terakhir dan +218.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 112.99K.

Informasi Pasar Ranger (RNGR)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 112.99K$ 112.99K $ 112.99K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.34M$ 16.34M $ 16.34M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 25,625,000 25,625,000 25,625,000 Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar Ranger saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 112.99K. Suplai beredar RNGR adalah --, dan total suplainya sebesar 25625000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.34M.