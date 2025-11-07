Apa yang dimaksud dengan MEET48 (IDOL)

The $IDOL token is the core utility token of the MEET48 ecosystem, designed to power a wide range of functionalities within its AI-driven entertainment platform, launchpad, metaverse, and Web3.0 applications. The $IDOL token is the core utility token of the MEET48 ecosystem, designed to power a wide range of functionalities within its AI-driven entertainment platform, launchpad, metaverse, and Web3.0 applications.

MEET48 tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Prediksi Harga MEET48 (USD)

Berapa nilai MEET48 (IDOL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MEET48 (IDOL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MEET48.

Cek prediksi harga MEET48 sekarang!

Tokenomi MEET48 (IDOL)

Memahami tokenomi MEET48 (IDOL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token IDOL sekarang!

Cara membeli MEET48 (IDOL)

Ingin mengetahui cara membeli MEET48? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MEET48 di MEXC.

IDOL ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya MEET48

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MEET48, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MEET48 Berapa nilai MEET48 (IDOL) hari ini? Harga live IDOL dalam USD adalah 0.03392 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga IDOL ke USD saat ini? $ 0.03392 . Cobalah Harga IDOL ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar MEET48? Kapitalisasi pasar IDOL adalah $ 35.49M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar IDOL? Suplai beredar IDOL adalah 1.05B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) IDOL? IDOL mencapai harga ATH sebesar 0.04187726181490255 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) IDOL? IDOL mencapai harga ATL 0.010319240493670556 USD . Berapa volume perdagangan IDOL? Volume perdagangan 24 jam live IDOL adalah $ 3.31M USD . Akankah harga IDOL naik lebih tinggi tahun ini? IDOL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga IDOL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

