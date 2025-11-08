Prediksi Harga MEET48 (IDOL) (USD)

Dapatkan prediksi harga MEET48 untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan IDOL dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga MEET48 % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.03613 $0.03613 $0.03613 +3.08% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga MEET48 untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga MEET48 (IDOL) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, MEET48 berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.03613 pada tahun 2025. Prediksi Harga MEET48 (IDOL) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, MEET48 berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.037936 pada tahun 2026. Prediksi Harga MEET48 (IDOL) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan IDOL pada tahun 2027 adalah $ 0.039833 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga MEET48 (IDOL) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan IDOL pada tahun 2028 adalah $ 0.041824 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga MEET48 (IDOL) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target IDOL pada tahun 2029 adalah $ 0.043916 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga MEET48 (IDOL) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target IDOL pada tahun 2030 adalah $ 0.046112 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga MEET48 (IDOL) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga MEET48 berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.075111. Prediksi Harga MEET48 (IDOL) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga MEET48 berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.122349. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.03613 0.00%

2026 $ 0.037936 5.00%

2027 $ 0.039833 10.25%

2028 $ 0.041824 15.76%

2029 $ 0.043916 21.55%

2030 $ 0.046112 27.63%

2031 $ 0.048417 34.01%

2032 $ 0.050838 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.053380 47.75%

2034 $ 0.056049 55.13%

2035 $ 0.058851 62.89%

2036 $ 0.061794 71.03%

2037 $ 0.064884 79.59%

2038 $ 0.068128 88.56%

2039 $ 0.071534 97.99%

2040 $ 0.075111 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga MEET48 Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.03613 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.036134 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.036164 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.036278 0.41% Prediksi Harga MEET48 (IDOL) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk IDOL pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.03613 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga MEET48 (IDOL) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk IDOL, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.036134 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga MEET48 (IDOL) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk IDOL, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.036164 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga MEET48 (IDOL) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk IDOL adalah $0.036278 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga MEET48 Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.03613$ 0.03613 $ 0.03613 Perubahan Harga (24 Jam) +3.08% Kap. Pasar $ 37.82M$ 37.82M $ 37.82M Suplai Peredaran 1.05B 1.05B 1.05B Volume (24 Jam) $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M Volume (24 Jam) -- Harga IDOL terbaru adalah $ 0.03613. Perubahan 24 jamnya sebesar +3.08%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 2.59M. Selanjutnya, suplai beredar IDOL adalah 1.05B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 37.82M. Lihat Harga IDOL Live

Harga Lampau MEET48 Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live MEET48, harga MEET48 saat ini adalah 0.03614USD. Suplai MEET48(IDOL) yang beredar adalah 0.00 IDOL , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $37.82M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.001460 $ 0.03769 $ 0.03394

7 Hari 0.08% $ 0.002660 $ 0.03769 $ 0.03147

30 Days -0.02% $ -0.001109 $ 0.04056 $ 0.02196 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, MEET48 telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.001460 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.04% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, MEET48 trading pada harga tertinggi $0.03769 dan terendah $0.03147 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.08% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut IDOL di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, MEET48 telah mengalami perubahan -0.02% , mencerminkan sekitar $-0.001109 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa IDOL dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga MEET48 lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga IDOL Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga MEET48 (IDOL )? Modul Prediksi Harga MEET48 adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga IDOL di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap MEET48 pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan IDOL, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga MEET48. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan IDOL. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum IDOL untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan MEET48.

Mengapa Prediksi Harga IDOL Penting?

Prediksi Harga IDOL sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi IDOL sekarang? Menurut prediksi Anda, IDOL akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga IDOL bulan depan? Menurut alat prediksi harga MEET48 (IDOL), prakiraan harga IDOL akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 IDOL pada tahun 2026? Harga 1 MEET48 (IDOL) hari ini adalah $0.03613 . Menurut modul prediksi di atas, IDOL akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga IDOL pada tahun 2027? MEET48 (IDOL) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 IDOL pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga IDOL pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, MEET48 (IDOL) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga IDOL pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, MEET48 (IDOL) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 IDOL pada tahun 2030? Harga 1 MEET48 (IDOL) hari ini adalah $0.03613 . Menurut modul prediksi di atas, IDOL akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga IDOL untuk tahun 2040? MEET48 (IDOL) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 IDOL pada tahun 2040.