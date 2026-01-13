Data: 80% pembeli pra-jual RNGR mengalami kerugian.

PANews melaporkan pada 13 Januari bahwa, menurut pemantauan Bubblemaps, 80% pembeli pra-jual RNGR berada dalam kondisi merugi: di antaranya, 2 dompet mengalami kerugian lebih dari $100.000, 70 dompet mengalami kerugian antara $10.000 hingga $100.000, dan 7.500 dompet mengalami kerugian antara $1.000 hingga $10.000.
Sebelumnya, dilaporkan bahwa Ranger meluncurkan ICO di MetaDAO, dengan menetapkan target penggalangan dana minimal $6 juta.
