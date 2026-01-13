BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Harga live Ant.Fun hari ini adalah 0.01962 USD. Kapitalisasi pasar ANB adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual ANB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Ant.Fun hari ini adalah 0.01962 USD. Kapitalisasi pasar ANB adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual ANB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang ANB

Info Harga ANB

Penjelasan ANB

Whitepaper ANB

Situs Web Resmi ANB

Tokenomi ANB

Prakiraan Harga ANB

Riwayat ANB

Panduan Membeli ANB

Konverter ANB ke Mata Uang Fiat

Spot ANB

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Ant.Fun

Harga Ant.Fun(ANB)

Harga Live 1 ANB ke USD:

$0.01962
$0.01962$0.01962
+96.20%1D
USD
Grafik Harga Live Ant.Fun (ANB)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 13:00:24 (UTC+8)

Harga Ant.Fun Hari Ini

Harga live Ant.Fun (ANB) hari ini adalah $ 0.01962, dengan perubahan 96.20% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ANB ke USD saat ini adalah $ 0.01962 per ANB.

Ant.Fun saat ini berada di peringkat #3771 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 ANB. Selama 24 jam terakhir, ANB diperdagangkan antara $ 0.01 (low) dan $ 0.02026 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.021907858665018747, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.009613439405949494.

Dalam kinerja jangka pendek, ANB bergerak +0.05% dalam satu jam terakhir dan +96.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 2.42M.

Informasi Pasar Ant.Fun (ANB)

No.3771

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.42M
$ 2.42M$ 2.42M

$ 196.20M
$ 196.20M$ 196.20M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

SOL

Kapitalisasi Pasar Ant.Fun saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.42M. Suplai beredar ANB adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 196.20M.

Riwayat Harga Ant.Fun USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01
$ 0.01$ 0.01
Low 24 Jam
$ 0.02026
$ 0.02026$ 0.02026
High 24 Jam

$ 0.01
$ 0.01$ 0.01

$ 0.02026
$ 0.02026$ 0.02026

$ 0.021907858665018747
$ 0.021907858665018747$ 0.021907858665018747

$ 0.009613439405949494
$ 0.009613439405949494$ 0.009613439405949494

+0.05%

+96.20%

+96.20%

+96.20%

Riwayat Harga Ant.Fun (ANB) USD

Pantau perubahan harga Ant.Fun untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00962+96.20%
30 Days$ +0.00962+96.20%
60 Hari$ +0.00962+96.20%
90 Hari$ +0.00962+96.20%
Perubahan Harga Ant.Fun Hari Ini

Hari ini, ANB tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00962 (+96.20%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ant.Fun 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.00962 (+96.20%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ant.Fun 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ANB terlihat mengalami perubahan $ +0.00962 (+96.20%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ant.Fun 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00962 (+96.20%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ant.Fun (ANB)?

Lihat halaman Riwayat Harga Ant.Fun sekarang.

Analisis AI untuk Ant.Fun

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Ant.Fun, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Ant.Fun?

Harga ANB dipengaruhi oleh beberapa faktor utama: sentimen pasar dan kepercayaan investor, volume perdagangan serta tingkat likuiditas, tren pasar kripto secara keseluruhan, berita regulasi dan perubahan kebijakan, pembaruan perkembangan proyek serta kemitraan, gema media sosial dan partisipasi komunitas, pergerakan whale serta transaksi besar, pencatatan dan penghapusan dari bursa, pola analisis teknikal, serta kondisi ekonomi secara luas yang mempengaruhi aset berisiko.

Mengapa orang ingin tahu harga Ant.Fun hari ini?

Orang ingin mengetahui harga Ant.Fun (ANB) hari ini karena beberapa alasan utama: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, melacak kinerja portofolio, mengatur waktu order beli/jual, menilai tren pasar, dan mengelola risiko investasi. Data harga real-time membantu para pedagang memanfaatkan volatilitas dan peluang yang ada.

Prediksi Harga untuk Ant.Fun

Prediksi Harga Ant.Fun (ANB) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ANB pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Ant.Fun (ANB) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Ant.Fun berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Ant.Fun yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga ANB pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Ant.Fun.

Cara membeli & berinvestasi Ant.Fun di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Ant.Fun? Pembelian ANB dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Ant.Fun. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Ant.Fun (ANB) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari 0.00 token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Ant.Fun akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Ant.Fun (ANB)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Ant.Fun

Dengan memiliki Ant.Fun, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli Ant.Fun (ANB) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan Ant.Fun (ANB)

Ant.fun adalah platform pertukaran terdesentralisasi (DEX) berbasis sosial terkemuka yang didedikasikan untuk mengintegrasikan penemuan informasi, eksekusi perdagangan, dan manajemen aset ke dalam pengalaman perdagangan Web3 yang sangat efisien. Rangkaian produknya meliputi perdagangan langsung dan sosial, dompet Web3 multi-rantai, perdagangan cepat multi-rantai, dan perps.

Sumber Daya Ant.Fun

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ant.Fun, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Ant.Fun
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ant.Fun

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 13:00:24 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Ant.Fun (ANB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Ant.Fun Berita Populer

Dua Bursa Kripto Terdaftar di Inggris Dikenai Sanksi karena Afiliasi dengan IRGC Iran

Dua Bursa Kripto Terdaftar di Inggris Dikenai Sanksi karena Afiliasi dengan IRGC Iran

January 13, 2026
Meta Akan Memangkas 10% Divisi Metaverse Minggu Ini di Tengah Fokus AI: Laporan

Meta Akan Memangkas 10% Divisi Metaverse Minggu Ini di Tengah Fokus AI: Laporan

January 13, 2026
Alamat terkait Pump.fun menyetorkan $148M dalam USDC dan USDT ke Kraken

Alamat terkait Pump.fun menyetorkan $148M dalam USDC dan USDT ke Kraken

January 13, 2026
Lihat Selengkapnya

Jelajahi Ant.Fun Selengkapnya

ANB USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada ANB dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures ANB USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Ant.Fun (ANB) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Ant.Fun secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ANB/USDT
$0.01962
$0.01962$0.01962
+96.20%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Empire of Sight

Empire of Sight

SIGHT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PsyopAnime

PsyopAnime

PSYOPANIME

$0.01821
$0.01821$0.01821

+82.10%

CKUSDT

CKUSDT

CKUSDT

$0.9996
$0.9996$0.9996

+5.22%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01962
$0.01962$0.01962

+96.20%

FRAX

FRAX

FRAX

$0.8042
$0.8042$0.8042

+168.06%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

TriArch Protocol

TriArch Protocol

TRIARC

$1.1439
$1.1439$1.1439

+472.52%

Tacture

Tacture

TACAI

$0.4073
$0.4073$0.4073

+313.92%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01962
$0.01962$0.01962

+96.20%

人生K线

人生K线

人生K线

$0.0136166
$0.0136166$0.0136166

+64.05%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.0000000005067
$0.0000000005067$0.0000000005067

+35.08%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ANB ke USD

Jumlah

ANB
ANB
USD
USD

1 ANB = 0.01961 USD