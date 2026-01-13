Harga Ant.Fun Hari Ini

Harga live Ant.Fun (ANB) hari ini adalah $ 0.01962, dengan perubahan 96.20% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ANB ke USD saat ini adalah $ 0.01962 per ANB.

Ant.Fun saat ini berada di peringkat #3771 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 ANB. Selama 24 jam terakhir, ANB diperdagangkan antara $ 0.01 (low) dan $ 0.02026 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.021907858665018747, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.009613439405949494.

Dalam kinerja jangka pendek, ANB bergerak +0.05% dalam satu jam terakhir dan +96.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 2.42M.

Informasi Pasar Ant.Fun (ANB)

Peringkat No.3771 Kapitalisasi Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 Jam) $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 196.20M$ 196.20M $ 196.20M Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Suplai Maks. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Total Suplai 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tingkat Peredaran 0.00% Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar Ant.Fun saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.42M. Suplai beredar ANB adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 196.20M.