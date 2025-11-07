Apa yang dimaksud dengan STEEM (STEEM)

Steem is an open-source blockchain protocol capable of storing social information and distributing tokens based on a Proof-of-Brain algorithm. As a fast, heavily transacted blockchain, Steem's blockchain protocol is capable of, and is currently powering, multiple user-facing applications including busy.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.audio, and more.

Prediksi Harga STEEM (USD)

Berapa nilai STEEM (STEEM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda STEEM (STEEM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk STEEM.

Tokenomi STEEM (STEEM)

Memahami tokenomi STEEM (STEEM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STEEM sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang STEEM Berapa nilai STEEM (STEEM) hari ini? Harga live STEEM dalam USD adalah 0.07844 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga STEEM ke USD saat ini? $ 0.07844 . Cobalah Harga STEEM ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar STEEM? Kapitalisasi pasar STEEM adalah $ 41.66M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar STEEM? Suplai beredar STEEM adalah 531.17M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) STEEM? STEEM mencapai harga ATH sebesar 8.574419975280762 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) STEEM? STEEM mencapai harga ATL 0.0691922977566719 USD . Berapa volume perdagangan STEEM? Volume perdagangan 24 jam live STEEM adalah $ 866.00K USD . Akankah harga STEEM naik lebih tinggi tahun ini? STEEM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STEEM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

