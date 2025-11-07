BursaDEX+
Harga live STEEM hari ini adalah 0.07844 USD. Lacak informasi harga aktual STEEM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STEEM dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga STEEM(STEEM)

Harga Live 1 STEEM ke USD:

$0.07854
+3.97%1D
USD
Grafik Harga Live STEEM (STEEM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:09:51 (UTC+8)

Informasi Harga STEEM (STEEM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.07415
Low 24 Jam
$ 0.07908
High 24 Jam

$ 0.07415
$ 0.07908
$ 8.574419975280762
$ 0.0691922977566719
+0.33%

+3.97%

-6.21%

-6.21%

Harga aktual STEEM (STEEM) adalah $ 0.07844. Selama 24 jam terakhir, STEEM diperdagangkan antara low $ 0.07415 dan high $ 0.07908, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSTEEM adalah $ 8.574419975280762, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0691922977566719.

Dalam hal kinerja jangka pendek, STEEM telah berubah sebesar +0.33% selama 1 jam terakhir, +3.97% selama 24 jam, dan -6.21% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar STEEM (STEEM)

No.536

$ 41.66M
$ 866.00K
$ 41.66M
531.17M
--
531,169,807.503
2016-03-24 00:00:00

STEEM

Kapitalisasi Pasar STEEM saat ini adalah $ 41.66M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 866.00K. Suplai beredar STEEM adalah 531.17M, dan total suplainya sebesar 531169807.503. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 41.66M.

Riwayat Harga STEEM (STEEM) USD

Pantau perubahan harga STEEM untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.002999+3.97%
30 Days$ -0.04076-34.20%
60 Hari$ -0.05346-40.54%
90 Hari$ -0.05906-42.96%
Perubahan Harga STEEM Hari Ini

Hari ini, STEEM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.002999 (+3.97%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga STEEM 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.04076 (-34.20%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga STEEM 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, STEEM terlihat mengalami perubahan $ -0.05346 (-40.54%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga STEEM 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.05906 (-42.96%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari STEEM (STEEM)?

Lihat halaman Riwayat Harga STEEM sekarang.

Apa yang dimaksud dengan STEEM (STEEM)

Steem is an open-source blockchain protocol capable of storing social information and distributing tokens based on a Proof-of-Brain algorithm. As a fast, heavily transacted blockchain, Steem’s blockchain protocol is capable of, and is currently powering, multiple user-facing applications including busy.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.audio, and more.

STEEM tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi STEEM Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa STEEM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang STEEM di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli STEEM dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga STEEM (USD)

Berapa nilai STEEM (STEEM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda STEEM (STEEM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk STEEM.

Cek prediksi harga STEEM sekarang!

Tokenomi STEEM (STEEM)

Memahami tokenomi STEEM (STEEM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STEEM sekarang!

Cara membeli STEEM (STEEM)

Ingin mengetahui cara membeli STEEM? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli STEEM di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

STEEM ke Mata Uang Lokal

1 STEEM(STEEM) ke VND
2,064.1486
1 STEEM(STEEM) ke AUD
A$0.1207976
1 STEEM(STEEM) ke GBP
0.0596144
1 STEEM(STEEM) ke EUR
0.0674584
1 STEEM(STEEM) ke USD
$0.07844
1 STEEM(STEEM) ke MYR
RM0.3278792
1 STEEM(STEEM) ke TRY
3.3093836
1 STEEM(STEEM) ke JPY
¥12.00132
1 STEEM(STEEM) ke ARS
ARS$113.8454628
1 STEEM(STEEM) ke RUB
6.3724656
1 STEEM(STEEM) ke INR
6.9552748
1 STEEM(STEEM) ke IDR
Rp1,307.3328104
1 STEEM(STEEM) ke PHP
4.6263912
1 STEEM(STEEM) ke EGP
￡E.3.710212
1 STEEM(STEEM) ke BRL
R$0.419654
1 STEEM(STEEM) ke CAD
C$0.1106004
1 STEEM(STEEM) ke BDT
9.5704644
1 STEEM(STEEM) ke NGN
112.8626096
1 STEEM(STEEM) ke COP
$300.5358004
1 STEEM(STEEM) ke ZAR
R.1.3625028
1 STEEM(STEEM) ke UAH
3.2991864
1 STEEM(STEEM) ke TZS
T.Sh.192.72708
1 STEEM(STEEM) ke VES
Bs17.80588
1 STEEM(STEEM) ke CLP
$73.96892
1 STEEM(STEEM) ke PKR
Rs22.1702816
1 STEEM(STEEM) ke KZT
41.2617932
1 STEEM(STEEM) ke THB
฿2.5398872
1 STEEM(STEEM) ke TWD
NT$2.4292868
1 STEEM(STEEM) ke AED
د.إ0.2878748
1 STEEM(STEEM) ke CHF
Fr0.062752
1 STEEM(STEEM) ke HKD
HK$0.6094788
1 STEEM(STEEM) ke AMD
֏29.995456
1 STEEM(STEEM) ke MAD
.د.م0.729492
1 STEEM(STEEM) ke MXN
$1.4566308
1 STEEM(STEEM) ke SAR
ريال0.29415
1 STEEM(STEEM) ke ETB
Br12.0711316
1 STEEM(STEEM) ke KES
KSh10.1297416
1 STEEM(STEEM) ke JOD
د.أ0.05561396
1 STEEM(STEEM) ke PLN
0.2886592
1 STEEM(STEEM) ke RON
лв0.345136
1 STEEM(STEEM) ke SEK
kr0.7506708
1 STEEM(STEEM) ke BGN
лв0.1325636
1 STEEM(STEEM) ke HUF
Ft26.2601432
1 STEEM(STEEM) ke CZK
1.6542996
1 STEEM(STEEM) ke KWD
د.ك0.02400264
1 STEEM(STEEM) ke ILS
0.2564988
1 STEEM(STEEM) ke BOB
Bs0.541236
1 STEEM(STEEM) ke AZN
0.133348
1 STEEM(STEEM) ke TJS
SM0.7232168
1 STEEM(STEEM) ke GEL
0.2125724
1 STEEM(STEEM) ke AOA
Kz71.8973196
1 STEEM(STEEM) ke BHD
.د.ب0.02957188
1 STEEM(STEEM) ke BMD
$0.07844
1 STEEM(STEEM) ke DKK
kr0.5075068
1 STEEM(STEEM) ke HNL
L2.0661096
1 STEEM(STEEM) ke MUR
3.6058868
1 STEEM(STEEM) ke NAD
$1.3625028
1 STEEM(STEEM) ke NOK
kr0.800088
1 STEEM(STEEM) ke NZD
$0.1388388
1 STEEM(STEEM) ke PAB
B/.0.07844
1 STEEM(STEEM) ke PGK
K0.329448
1 STEEM(STEEM) ke QAR
ر.ق0.2855216
1 STEEM(STEEM) ke RSD
дин.7.9679352
1 STEEM(STEEM) ke UZS
soʻm945.0600236
1 STEEM(STEEM) ke ALL
L6.577194
1 STEEM(STEEM) ke ANG
ƒ0.1404076
1 STEEM(STEEM) ke AWG
ƒ0.141192
1 STEEM(STEEM) ke BBD
$0.15688
1 STEEM(STEEM) ke BAM
KM0.1325636
1 STEEM(STEEM) ke BIF
Fr231.31956
1 STEEM(STEEM) ke BND
$0.101972
1 STEEM(STEEM) ke BSD
$0.07844
1 STEEM(STEEM) ke JMD
$12.577854
1 STEEM(STEEM) ke KHR
315.0197464
1 STEEM(STEEM) ke KMF
Fr32.9448
1 STEEM(STEEM) ke LAK
1,705.2173572
1 STEEM(STEEM) ke LKR
රු23.9140028
1 STEEM(STEEM) ke MDL
L1.33348
1 STEEM(STEEM) ke MGA
Ar353.33298
1 STEEM(STEEM) ke MOP
P0.62752
1 STEEM(STEEM) ke MVR
1.207976
1 STEEM(STEEM) ke MWK
MK136.1804684
1 STEEM(STEEM) ke MZN
MT5.016238
1 STEEM(STEEM) ke NPR
रु11.114948
1 STEEM(STEEM) ke PYG
556.29648
1 STEEM(STEEM) ke RWF
Fr113.81644
1 STEEM(STEEM) ke SBD
$0.6455612
1 STEEM(STEEM) ke SCR
1.1318892
1 STEEM(STEEM) ke SRD
$3.01994
1 STEEM(STEEM) ke SVC
$0.6855656
1 STEEM(STEEM) ke SZL
L1.3617184
1 STEEM(STEEM) ke TMT
m0.27454
1 STEEM(STEEM) ke TND
د.ت0.23210396
1 STEEM(STEEM) ke TTD
$0.5310388
1 STEEM(STEEM) ke UGX
Sh274.22624
1 STEEM(STEEM) ke XAF
Fr44.55392
1 STEEM(STEEM) ke XCD
$0.211788
1 STEEM(STEEM) ke XOF
Fr44.55392
1 STEEM(STEEM) ke XPF
Fr8.07932
1 STEEM(STEEM) ke BWP
P1.055018
1 STEEM(STEEM) ke BZD
$0.1576644
1 STEEM(STEEM) ke CVE
$7.5176896
1 STEEM(STEEM) ke DJF
Fr13.88388
1 STEEM(STEEM) ke DOP
$5.0444764
1 STEEM(STEEM) ke DZD
د.ج10.2434796
1 STEEM(STEEM) ke FJD
$0.1788432
1 STEEM(STEEM) ke GNF
Fr682.0358
1 STEEM(STEEM) ke GTQ
Q0.6008504
1 STEEM(STEEM) ke GYD
$16.4065104
1 STEEM(STEEM) ke ISK
kr9.88344

Sumber Daya STEEM

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai STEEM, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi STEEM
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang STEEM

Berapa nilai STEEM (STEEM) hari ini?
Harga live STEEM dalam USD adalah 0.07844 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga STEEM ke USD saat ini?
Harga STEEM ke USD saat ini adalah $ 0.07844. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar STEEM?
Kapitalisasi pasar STEEM adalah $ 41.66M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar STEEM?
Suplai beredar STEEM adalah 531.17M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) STEEM?
STEEM mencapai harga ATH sebesar 8.574419975280762 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) STEEM?
STEEM mencapai harga ATL 0.0691922977566719 USD.
Berapa volume perdagangan STEEM?
Volume perdagangan 24 jam live STEEM adalah $ 866.00K USD.
Akankah harga STEEM naik lebih tinggi tahun ini?
STEEM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STEEM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:09:51 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

