Harga Power Protocol Hari Ini

Harga live Power Protocol (POWER) hari ini adalah $ 0.14102, dengan perubahan 1.72% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POWER ke USD saat ini adalah $ 0.14102 per POWER.

Power Protocol saat ini berada di peringkat #572 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29.61M, dengan suplai yang beredar 210.00M POWER. Selama 24 jam terakhir, POWER diperdagangkan antara $ 0.134 (low) dan $ 0.16524 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.4109027396063902, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0660522171533936.

Dalam kinerja jangka pendek, POWER bergerak +2.55% dalam satu jam terakhir dan -44.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 2.35M.

Informasi Pasar Power Protocol (POWER)

Peringkat No.572 Kapitalisasi Pasar $ 29.61M$ 29.61M $ 29.61M Volume (24 Jam) $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 141.02M$ 141.02M $ 141.02M Suplai Peredaran 210.00M 210.00M 210.00M Suplai Maks. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tingkat Peredaran 21.00% Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Power Protocol saat ini adalah $ 29.61M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.35M. Suplai beredar POWER adalah 210.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 141.02M.