BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Harga live Power Protocol hari ini adalah 0.14102 USD. Kapitalisasi pasar POWER adalah 29,614,200 USD. Lacak informasi harga aktual POWER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Power Protocol hari ini adalah 0.14102 USD. Kapitalisasi pasar POWER adalah 29,614,200 USD. Lacak informasi harga aktual POWER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang POWER

Info Harga POWER

Penjelasan POWER

Whitepaper POWER

Situs Web Resmi POWER

Tokenomi POWER

Prakiraan Harga POWER

Riwayat POWER

Panduan Membeli POWER

Konverter POWER ke Mata Uang Fiat

Spot POWER

Futures USDT-M POWER

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Power Protocol

Harga Power Protocol(POWER)

Harga Live 1 POWER ke USD:

$0.14147
$0.14147$0.14147
-1.72%1D
USD
Grafik Harga Live Power Protocol (POWER)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:13:46 (UTC+8)

Harga Power Protocol Hari Ini

Harga live Power Protocol (POWER) hari ini adalah $ 0.14102, dengan perubahan 1.72% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POWER ke USD saat ini adalah $ 0.14102 per POWER.

Power Protocol saat ini berada di peringkat #572 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29.61M, dengan suplai yang beredar 210.00M POWER. Selama 24 jam terakhir, POWER diperdagangkan antara $ 0.134 (low) dan $ 0.16524 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.4109027396063902, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0660522171533936.

Dalam kinerja jangka pendek, POWER bergerak +2.55% dalam satu jam terakhir dan -44.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 2.35M.

Informasi Pasar Power Protocol (POWER)

No.572

$ 29.61M
$ 29.61M$ 29.61M

$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M

$ 141.02M
$ 141.02M$ 141.02M

210.00M
210.00M 210.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Power Protocol saat ini adalah $ 29.61M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.35M. Suplai beredar POWER adalah 210.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 141.02M.

Riwayat Harga Power Protocol USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.134
$ 0.134$ 0.134
Low 24 Jam
$ 0.16524
$ 0.16524$ 0.16524
High 24 Jam

$ 0.134
$ 0.134$ 0.134

$ 0.16524
$ 0.16524$ 0.16524

$ 0.4109027396063902
$ 0.4109027396063902$ 0.4109027396063902

$ 0.0660522171533936
$ 0.0660522171533936$ 0.0660522171533936

+2.55%

-1.72%

-44.24%

-44.24%

Riwayat Harga Power Protocol (POWER) USD

Pantau perubahan harga Power Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0024759-1.72%
30 Days$ -0.10369-42.38%
60 Hari$ +0.09102+182.04%
90 Hari$ +0.09102+182.04%
Perubahan Harga Power Protocol Hari Ini

Hari ini, POWER tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0024759 (-1.72%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Power Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.10369 (-42.38%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Power Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, POWER terlihat mengalami perubahan $ +0.09102 (+182.04%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Power Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.09102 (+182.04%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Power Protocol (POWER)?

Lihat halaman Riwayat Harga Power Protocol sekarang.

Analisis AI untuk Power Protocol

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Power Protocol, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Power Protocol?

Beberapa faktor utama memengaruhi harga token Power Protocol (POWER):

1. Sentimen pasar dan tren pasar kripto secara keseluruhan
2. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa
3. Adopsi protokol dan pertumbuhan pengguna
4. Tokenomics, termasuk dinamika permintaan dan penawaran
5. Pengumuman kemitraan serta pengembangan ekosistem
6. Berita regulasi yang memengaruhi protokol DeFi
7. Perkembangan teknis dan pembaruan protokol
8. Hadiah staking dan peluang yield farming
9. Persaingan dari protokol blockchain serupa
10. Faktor makroekonomi yang memengaruhi pasar kripto

Mengapa orang ingin tahu harga Power Protocol hari ini?

Orang ingin mengetahui harga Power Protocol (POWER) hari ini karena beberapa alasan utama: mengambil keputusan perdagangan yang terinformasi, melacak kinerja portofolio, mengidentifikasi peluang beli/jual, menilai volatilitas pasar, dan mengatur waktu investasi secara strategis di ruang DeFi.

Prediksi Harga untuk Power Protocol

Prediksi Harga Power Protocol (POWER) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target POWER pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Power Protocol (POWER) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Power Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Power Protocol yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga POWER pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Power Protocol.

Cara membeli & berinvestasi Power Protocol di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Power Protocol? Pembelian POWER dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Power Protocol. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Power Protocol (POWER) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Power Protocol akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Power Protocol (POWER)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Power Protocol

Dengan memiliki Power Protocol, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli Power Protocol (POWER) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan Power Protocol (POWER)

Power adalah lapisan ekonomi dan infrastruktur terpadu yang mendukung generasi baru aplikasi konsumen, game, dan pengalaman hiburan on-chain. Fitur-fitur intinya menggabungkan teknologi yang skalabel, adopsi pengguna yang terbukti, dan model token yang dapat diperluas yang memungkinkan beberapa aplikasi berbagi satu ekonomi yang kohesif.

Sumber Daya Power Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Power Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Power Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Power Protocol

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:13:46 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Power Protocol (POWER)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Power Protocol Berita Populer

Gaya (26/12/01)

Gaya (26/12/01)

January 12, 2026
UEA Bergabung dalam Daftar Pemerintah yang Mensponsori Operasi Penambangan Bitcoin

UEA Bergabung dalam Daftar Pemerintah yang Mensponsori Operasi Penambangan Bitcoin

January 12, 2026
Robinhood Membangun Ethereum Layer-2 di Arbitrum untuk Mendukung Saham Tertoken

Robinhood Membangun Ethereum Layer-2 di Arbitrum untuk Mendukung Saham Tertoken

January 12, 2026
Lihat Selengkapnya

Jelajahi Power Protocol Selengkapnya

POWER USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada POWER dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures POWER USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Power Protocol (POWER) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Power Protocol secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
POWER/USDT
$0.14147
$0.14147$0.14147
-1.73%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

CKUSDT

CKUSDT

CKUSDT

$0.9995
$0.9995$0.9995

+5.21%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01897
$0.01897$0.01897

+89.70%

FRAX

FRAX

FRAX

$0.8354
$0.8354$0.8354

+178.46%

Ranger

Ranger

RNGR

$0.6562
$0.6562$0.6562

+13.54%

EPHYRA

EPHYRA

EPH

$0.08098
$0.08098$0.08098

-0.24%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

TriArch Protocol

TriArch Protocol

TRIARC

$2.2080
$2.2080$2.2080

+1,005.10%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01897
$0.01897$0.01897

+89.70%

Dolomite

Dolomite

DOLO

$0.07181
$0.07181$0.07181

+31.76%

UCN

UCN

UCN

$950.00
$950.00$950.00

+34.98%

Nexsay

Nexsay

NEXSAY

$0.000000004342
$0.000000004342$0.000000004342

+27.25%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator POWER ke USD

Jumlah

POWER
POWER
USD
USD

1 POWER = 0.14102 USD