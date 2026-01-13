Prediksi Harga Power Protocol (POWER) (USD)

Dapatkan prediksi harga Power Protocol untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan POWER dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Power Protocol % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.14389 $0.14389 $0.14389 -0.04% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Power Protocol untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Power Protocol (POWER) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Power Protocol kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.14389 pada tahun 2026. Prediksi Harga Power Protocol (POWER) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Power Protocol kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.151084 pada tahun 2027. Prediksi Harga Power Protocol (POWER) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, POWER diproyeksikan mencapai $ 0.158638 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Power Protocol (POWER) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, POWER diproyeksikan mencapai $ 0.166570 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Power Protocol (POWER) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target POWER pada tahun 2030 adalah $ 0.174899 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Power Protocol (POWER) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Power Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.284892. Prediksi Harga Power Protocol (POWER) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Power Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.464059. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.14389 0.00%

2027 $ 0.151084 5.00%

2028 $ 0.158638 10.25%

2029 $ 0.166570 15.76%

2030 $ 0.174899 21.55%

2031 $ 0.183644 27.63%

2032 $ 0.192826 34.01%

2033 $ 0.202467 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.212591 47.75%

2035 $ 0.223220 55.13%

2036 $ 0.234381 62.89%

2037 $ 0.246100 71.03%

2038 $ 0.258405 79.59%

2039 $ 0.271326 88.56%

2040 $ 0.284892 97.99%

2050 $ 0.464059 222.51% Prediksi Harga Power Protocol Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 0.14389 0.00%

January 14, 2026(Besok) $ 0.143909 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 0.144027 0.10%

February 12, 2026(30 Days) $ 0.144481 0.41% Prediksi Harga Power Protocol (POWER) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk POWER pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $0.14389 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Power Protocol (POWER) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk POWER, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.143909 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Power Protocol (POWER) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk POWER, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.144027 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Power Protocol (POWER) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk POWER adalah $0.144481 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Power Protocol Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.14389$ 0.14389 $ 0.14389 Perubahan Harga (24 Jam) -0.04% Kap. Pasar $ 30.22M$ 30.22M $ 30.22M Suplai Peredaran 210.00M 210.00M 210.00M Volume (24 Jam) $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M Volume (24 Jam) -- Harga POWER terbaru adalah $ 0.14389. Perubahan 24 jamnya sebesar -0.04%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 3.18M. Selanjutnya, suplai beredar POWER adalah 210.00M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 30.22M. Lihat Harga POWER Live

Cara Membeli Power Protocol (POWER) Mencoba untuk membeli POWER? Anda sekarang dapat membeli POWER melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Power Protocol dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli POWER Sekarang

Harga Lampau Power Protocol Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Power Protocol, harga Power Protocol saat ini adalah 0.14389USD. Suplai Power Protocol(POWER) yang beredar adalah 0.00 POWER , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $30.22M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000909 $ 0.16524 $ 0.134

7 Hari -0.42% $ -0.10468 $ 0.26249 $ 0.125

30 Days -0.39% $ -0.092739 $ 0.42796 $ 0.125 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Power Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000909 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Power Protocol trading pada harga tertinggi $0.26249 dan terendah $0.125 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.42% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut POWER di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Power Protocol telah mengalami perubahan -0.39% , mencerminkan sekitar $-0.092739 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa POWER dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Power Protocol lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga POWER Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Power Protocol (POWER )? Modul Prediksi Harga Power Protocol adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga POWER di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Power Protocol pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan POWER, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Power Protocol. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan POWER. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum POWER untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Power Protocol.

Mengapa Prediksi Harga POWER Penting?

Prediksi Harga POWER sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

