Prediksi Harga USD1 (USD1) (USD)

Dapatkan prediksi harga USD1 untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan USD1 dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga USD1 % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.9993 $0.9993 $0.9993 -0.01% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga USD1 untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga USD1 (USD1) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, USD1 berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.9993 pada tahun 2025. Prediksi Harga USD1 (USD1) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, USD1 berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.0492 pada tahun 2026. Prediksi Harga USD1 (USD1) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan USD1 pada tahun 2027 adalah $ 1.1017 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga USD1 (USD1) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan USD1 pada tahun 2028 adalah $ 1.1568 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga USD1 (USD1) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target USD1 pada tahun 2029 adalah $ 1.2146 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga USD1 (USD1) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target USD1 pada tahun 2030 adalah $ 1.2753 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga USD1 (USD1) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga USD1 berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.0774. Prediksi Harga USD1 (USD1) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga USD1 berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.3839. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.9993 0.00%

2026 $ 1.0492 5.00%

2027 $ 1.1017 10.25%

2028 $ 1.1568 15.76%

2029 $ 1.2146 21.55%

2030 $ 1.2753 27.63%

2031 $ 1.3391 34.01%

2032 $ 1.4061 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4764 47.75%

2034 $ 1.5502 55.13%

2035 $ 1.6277 62.89%

2036 $ 1.7091 71.03%

2037 $ 1.7945 79.59%

2038 $ 1.8843 88.56%

2039 $ 1.9785 97.99%

2040 $ 2.0774 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga USD1 Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.9993 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.999436 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 1.0002 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 1.0034 0.41% Prediksi Harga USD1 (USD1) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk USD1 pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.9993 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga USD1 (USD1) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk USD1, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.999436 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga USD1 (USD1) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk USD1, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.0002 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga USD1 (USD1) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk USD1 adalah $1.0034 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga USD1 Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.9993$ 0.9993 $ 0.9993 Perubahan Harga (24 Jam) -0.01% Kap. Pasar $ 2.85B$ 2.85B $ 2.85B Suplai Peredaran 2.85B 2.85B 2.85B Volume (24 Jam) $ 10.90M$ 10.90M $ 10.90M Volume (24 Jam) -- Harga USD1 terbaru adalah $ 0.9993. Perubahan 24 jamnya sebesar -0.01%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 10.90M. Selanjutnya, suplai beredar USD1 adalah 2.85B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 2.85B. Lihat Harga USD1 Live

Cara Membeli USD1 (USD1) Mencoba untuk membeli USD1? Anda sekarang dapat membeli USD1 melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli USD1 dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli USD1 Sekarang

Harga Lampau USD1 Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live USD1, harga USD1 saat ini adalah 0.9993USD. Suplai USD1(USD1) yang beredar adalah 0.00 USD1 , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $2.85B . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0.9998 $ 0.9992

7 Hari 0.00% $ 0.000399 $ 0.9999 $ 0.9977

30 Days 0.00% $ 0 $ 1.0015 $ 0.9975 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, USD1 telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, USD1 trading pada harga tertinggi $0.9999 dan terendah $0.9977 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut USD1 di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, USD1 telah mengalami perubahan 0.00% , mencerminkan sekitar $0 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa USD1 dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga USD1 lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga USD1 Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga USD1 (USD1 )? Modul Prediksi Harga USD1 adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga USD1 di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap USD1 pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan USD1, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga USD1. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan USD1. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum USD1 untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan USD1.

Mengapa Prediksi Harga USD1 Penting?

Prediksi Harga USD1 sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

