USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future.

Prediksi Harga USD1 (USD)

Berapa nilai USD1 (USD1) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda USD1 (USD1) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk USD1.

Tokenomi USD1 (USD1)

Memahami tokenomi USD1 (USD1) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token USD1 sekarang!

Cara membeli USD1 (USD1)

USD1 ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya USD1

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai USD1, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang USD1 Berapa nilai USD1 (USD1) hari ini? Harga live USD1 dalam USD adalah 0.999 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga USD1 ke USD saat ini? $ 0.999 . Cobalah Harga USD1 ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar USD1? Kapitalisasi pasar USD1 adalah $ 2.91B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar USD1? Suplai beredar USD1 adalah 2.91B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) USD1? USD1 mencapai harga ATH sebesar 1.0147221909224569 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) USD1? USD1 mencapai harga ATL 0.990972014891515 USD . Berapa volume perdagangan USD1? Volume perdagangan 24 jam live USD1 adalah $ 9.86M USD . Akankah harga USD1 naik lebih tinggi tahun ini? USD1 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga USD1 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

