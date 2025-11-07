BursaDEX+
Harga live USD1 hari ini adalah 0.999 USD. Lacak informasi harga aktual USD1 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga USD1 dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga USD1(USD1)

$0.999
$0.999
0.00%1D
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:54:12 (UTC+8)

Informasi Harga USD1 (USD1) (USD)

$ 0.9984
$ 0.9984
$ 0.9998
$ 0.9998
$ 0.9984
$ 0.9984

$ 0.9998
$ 0.9998

$ 1.0147221909224569
$ 1.0147221909224569

$ 0.990972014891515
$ 0.990972014891515

-0.02%

0.00%

-0.10%

-0.10%

Harga aktual USD1 (USD1) adalah $ 0.999. Selama 24 jam terakhir, USD1 diperdagangkan antara low $ 0.9984 dan high $ 0.9998, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUSD1 adalah $ 1.0147221909224569, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.990972014891515.

Dalam hal kinerja jangka pendek, USD1 telah berubah sebesar -0.02% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -0.10% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

$ 2.91B
$ 2.91B

$ 9.86M
$ 9.86M

$ 2.91B
$ 2.91B

2.91B
2.91B

2,911,304,752.651423
2,911,304,752.651423

0.08%

Kapitalisasi Pasar USD1 saat ini adalah $ 2.91B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 9.86M. Suplai beredar USD1 adalah 2.91B, dan total suplainya sebesar 2911304752.651423. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.91B.

Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.0004-0.05%
60 Hari$ -0.0003-0.04%
90 Hari$ -0.001-0.10%
Hari ini, USD1 tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0004 (-0.05%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, USD1 terlihat mengalami perubahan $ -0.0003 (-0.04%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001 (-0.10%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Apa yang dimaksud dengan USD1 (USD1)

USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future.

USD1 tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi USD1 Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

1 USD1(USD1) ke VND
26,288.685
1 USD1(USD1) ke AUD
A$1.53846
1 USD1(USD1) ke GBP
0.75924
1 USD1(USD1) ke EUR
0.85914
1 USD1(USD1) ke USD
$0.999
1 USD1(USD1) ke MYR
RM4.17582
1 USD1(USD1) ke TRY
42.09786
1 USD1(USD1) ke JPY
¥152.847
1 USD1(USD1) ke ARS
ARS$1,449.91863
1 USD1(USD1) ke RUB
81.16875
1 USD1(USD1) ke INR
88.58133
1 USD1(USD1) ke IDR
Rp16,649.99334
1 USD1(USD1) ke PHP
58.96098
1 USD1(USD1) ke EGP
￡E.47.24271
1 USD1(USD1) ke BRL
R$5.34465
1 USD1(USD1) ke CAD
C$1.40859
1 USD1(USD1) ke BDT
121.88799
1 USD1(USD1) ke NGN
1,437.40116
1 USD1(USD1) ke COP
$3,827.57859
1 USD1(USD1) ke ZAR
R.17.36262
1 USD1(USD1) ke UAH
42.01794
1 USD1(USD1) ke TZS
T.Sh.2,454.543
1 USD1(USD1) ke VES
Bs226.773
1 USD1(USD1) ke CLP
$942.057
1 USD1(USD1) ke PKR
Rs282.35736
1 USD1(USD1) ke KZT
525.50397
1 USD1(USD1) ke THB
฿32.3676
1 USD1(USD1) ke TWD
NT$30.95901
1 USD1(USD1) ke AED
د.إ3.66633
1 USD1(USD1) ke CHF
Fr0.7992
1 USD1(USD1) ke HKD
HK$7.76223
1 USD1(USD1) ke AMD
֏382.0176
1 USD1(USD1) ke MAD
.د.م9.2907
1 USD1(USD1) ke MXN
$18.56142
1 USD1(USD1) ke SAR
ريال3.74625
1 USD1(USD1) ke ETB
Br153.73611
1 USD1(USD1) ke KES
KSh129.03084
1 USD1(USD1) ke JOD
د.أ0.708291
1 USD1(USD1) ke PLN
3.67632
1 USD1(USD1) ke RON
лв4.3956
1 USD1(USD1) ke SEK
kr9.56043
1 USD1(USD1) ke BGN
лв1.68831
1 USD1(USD1) ke HUF
Ft333.88578
1 USD1(USD1) ke CZK
21.04893
1 USD1(USD1) ke KWD
د.ك0.305694
1 USD1(USD1) ke ILS
3.26673
1 USD1(USD1) ke BOB
Bs6.8931
1 USD1(USD1) ke AZN
1.6983
1 USD1(USD1) ke TJS
SM9.21078
1 USD1(USD1) ke GEL
2.70729
1 USD1(USD1) ke AOA
Kz915.67341
1 USD1(USD1) ke BHD
.د.ب0.375624
1 USD1(USD1) ke BMD
$0.999
1 USD1(USD1) ke DKK
kr6.45354
1 USD1(USD1) ke HNL
L26.31366
1 USD1(USD1) ke MUR
45.954
1 USD1(USD1) ke NAD
$17.35263
1 USD1(USD1) ke NOK
kr10.1898
1 USD1(USD1) ke NZD
$1.76823
1 USD1(USD1) ke PAB
B/.0.999
1 USD1(USD1) ke PGK
K4.1958
1 USD1(USD1) ke QAR
ر.ق3.63636
1 USD1(USD1) ke RSD
дин.101.3985
1 USD1(USD1) ke UZS
soʻm12,036.14181
1 USD1(USD1) ke ALL
L83.76615
1 USD1(USD1) ke ANG
ƒ1.78821
1 USD1(USD1) ke AWG
ƒ1.7982
1 USD1(USD1) ke BBD
$1.998
1 USD1(USD1) ke BAM
KM1.68831
1 USD1(USD1) ke BIF
Fr2,946.051
1 USD1(USD1) ke BND
$1.2987
1 USD1(USD1) ke BSD
$0.999
1 USD1(USD1) ke JMD
$160.18965
1 USD1(USD1) ke KHR
4,012.04394
1 USD1(USD1) ke KMF
Fr419.58
1 USD1(USD1) ke LAK
21,717.39087
1 USD1(USD1) ke LKR
රු304.56513
1 USD1(USD1) ke MDL
L17.09289
1 USD1(USD1) ke MGA
Ar4,499.9955
1 USD1(USD1) ke MOP
P7.992
1 USD1(USD1) ke MVR
15.3846
1 USD1(USD1) ke MWK
MK1,734.37389
1 USD1(USD1) ke MZN
MT63.88605
1 USD1(USD1) ke NPR
रु141.5583
1 USD1(USD1) ke PYG
7,084.908
1 USD1(USD1) ke RWF
Fr1,449.549
1 USD1(USD1) ke SBD
$8.22177
1 USD1(USD1) ke SCR
15.03495
1 USD1(USD1) ke SRD
$38.4615
1 USD1(USD1) ke SVC
$8.73126
1 USD1(USD1) ke SZL
L17.34264
1 USD1(USD1) ke TMT
m3.4965
1 USD1(USD1) ke TND
د.ت2.956041
1 USD1(USD1) ke TTD
$6.76323
1 USD1(USD1) ke UGX
Sh3,492.504
1 USD1(USD1) ke XAF
Fr567.432
1 USD1(USD1) ke XCD
$2.6973
1 USD1(USD1) ke XOF
Fr567.432
1 USD1(USD1) ke XPF
Fr102.897
1 USD1(USD1) ke BWP
P13.43655
1 USD1(USD1) ke BZD
$2.00799
1 USD1(USD1) ke CVE
$95.74416
1 USD1(USD1) ke DJF
Fr176.823
1 USD1(USD1) ke DOP
$64.24569
1 USD1(USD1) ke DZD
د.ج130.42944
1 USD1(USD1) ke FJD
$2.27772
1 USD1(USD1) ke GNF
Fr8,686.305
1 USD1(USD1) ke GTQ
Q7.65234
1 USD1(USD1) ke GYD
$208.95084
1 USD1(USD1) ke ISK
kr125.874

Berapa nilai USD1 (USD1) hari ini?
Harga live USD1 dalam USD adalah 0.999 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga USD1 ke USD saat ini?
Harga USD1 ke USD saat ini adalah $ 0.999. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar USD1?
Kapitalisasi pasar USD1 adalah $ 2.91B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar USD1?
Suplai beredar USD1 adalah 2.91B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) USD1?
USD1 mencapai harga ATH sebesar 1.0147221909224569 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) USD1?
USD1 mencapai harga ATL 0.990972014891515 USD.
Berapa volume perdagangan USD1?
Volume perdagangan 24 jam live USD1 adalah $ 9.86M USD.
Akankah harga USD1 naik lebih tinggi tahun ini?
USD1 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga USD1 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

