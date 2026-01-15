Laporan: Perebutan Kekuasaan Aave Memicu Penurunan Kapitalisasi Pasar Senilai $500 Juta

Token tata kelola Aave dilaporkan kehilangan setengah miliar dolar dalam nilai pasar pada pertengahan Desember 2025 ketika konflik publik antara organisasi otonom terdesentralisasi (DAO) dan tim pengembangan inti, Aave Labs, mengguncang investor.

Perselisihan yang dirinci dalam laporan 14 Januari oleh penyedia intelijen pasar Santiment, berpusat pada kontrol aliran pendapatan utama dan aset merek dan telah berkembang menjadi ujian kritis untuk tata kelola terdesentralisasi. Namun, data on-chain menunjukkan bahwa investor besar menggunakan kepanikan sebagai peluang pembelian.

Bentrokan Tata Kelola Mengguncang Kepercayaan, Kemudian Stabil

Menurut Santiment, ketegangan berasal dari awal Desember, ketika anggota DAO memperhatikan bahwa biaya swap yang terkait dengan integrasi CoW Swap baru di Aave dialihkan ke alamat yang dikendalikan oleh Aave Labs daripada perbendaharaan DAO.

Sebelumnya, biaya serupa telah mengalir ke pemegang token, menciptakan ekspektasi seputar keuntungan bersama. Namun, Aave Labs membela perubahan tersebut sebagai pendapatan dari produk yang didanai secara independen, menyebabkan ketidaksepakatan dengan cepat berkembang menjadi debat yang lebih luas tentang hak tata kelola, penangkapan nilai, dan kontrol merek Aave.

Diskusi memuncak antara 11 Desember dan 22 Desember 2025, ketika proposal muncul yang berusaha memindahkan kekayaan intelektual dan aset merek Aave di bawah kontrol DAO. Pemungutan suara, yang didorong ke Snapshot selama periode liburan, mendapat kritik atas waktu dan prosesnya, dengan pelaku pasar besar, termasuk Wintermute, secara terbuka menentang rencana penyelarasan. CEO Wintermute Evgeny Gaevoy menulis pada 26 Desember bahwa proposal tersebut kurang jelas dan berisiko memperdalam pertikaian politik daripada memperbaiki insentif jangka panjang.

Saat ketidakpastian menyebar, harga AAVE turun sekitar 15% pada titik terburuknya, berkontribusi pada penurunan kapitalisasi pasar sekitar $500 juta. Namun, Santiment mencatat bahwa fundamental tetap kuat, dengan deposit pada protokol naik sekitar 60% dari tahun ke tahun dan pendapatan mingguan mencapai level rekor di akhir 2025.

Akumulasi Whale dan Aksi Harga Menunjukkan Optimisme Hati-hati

Sementara minat ritel mendingin selama perselisihan, pemegang besar bergerak ke arah lain. Data yang dikutip oleh Santiment menunjukkan 100 alamat AAVE teratas meningkatkan pangsa pasokan mereka dari sekitar 72% menjadi 80% sepanjang Desember. Saldo exchange juga turun, tanda bahwa token ditarik ke penyimpanan jangka panjang daripada disiapkan untuk dijual.

Sementara itu, jumlah transaksi whale tetap tenang, menunjukkan akumulasi stabil daripada perdagangan panik. Pergeseran itu bertepatan dengan perubahan nada pada awal Januari, setelah Aave Labs mengatakan akan mengeksplorasi pembagian pendapatan yang dihasilkan di luar protokol inti dengan pemegang token.

Metrik sentimen yang dilacak oleh platform analitik berubah lebih positif pada 13 Januari 2026, mencapai rasio bullish-ke-bearish terkuat mereka sejak sebelum perselisihan.

Aksi harga juga mencerminkan suasana yang stabil itu. Pada saat penulisan, AAVE diperdagangkan sekitar $178, naik hampir 5% dalam 24 jam terakhir dan sedikit lebih dari 4% dalam seminggu, meskipun tetap turun lebih dari 9% selama sebulan terakhir dan 38% dari tahun ke tahun.

Bagi banyak pemegang jangka panjang, saga ini telah menjadi uji stres daripada titik putus, dan dengan Aave Labs menguraikan roadmap 2026 yang ambisius dan pembicaraan tata kelola masih berlangsung, bulan-bulan mendatang akan menunjukkan apakah gencatan senjata yang tidak nyaman ini berubah menjadi model yang lebih jelas untuk kekuasaan dan keuntungan dalam protokol DeFi.

Postingan Laporan: Perebutan Kekuasaan Aave Memicu Penurunan Kapitalisasi Pasar $500 Juta muncul pertama kali di CryptoPotato.