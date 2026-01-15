BursaDEX+
Postingan CleanSpark CLSK Mengamankan Kesepakatan Listrik 600MW Texas untuk Pusat Data AI muncul di BitcoinEthereumNews.com. Joerg Hiller 14 Jan 2026 13:25 CleanSpark

CleanSpark CLSK Mengamankan Kesepakatan Daya 600MW di Texas untuk Pusat Data AI

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/15 09:03
Joerg Hiller
14 Jan 2026 13:25

CleanSpark mengakuisisi 447 hektar dekat Houston dengan kapasitas daya 600MW, mendorong potensi regional total mendekati 1 gigawatt untuk infrastruktur AI.

CleanSpark telah mengamankan kesepakatan daya Texas besar keduanya dalam beberapa bulan, mengakuisisi 447 hektar di Brazoria County dengan infrastruktur tingkat transmisi yang mendukung beban permintaan langsung 300MW dan potensi ekspansi hingga 600MW. Transaksi yang diharapkan selesai pada Q1 2026 ini memberikan penambang Bitcoin tersebut mendekati 1 gigawatt kapasitas agregat di wilayah Houston yang lebih luas.

Saham CLSK diperdagangkan pada $12,55 pada 14 Januari, naik 2,09% saat perusahaan melanjutkan pivot agresifnya menuju infrastruktur AI dan komputasi berkinerja tinggi.

Membangun Kepadatan Regional

Ini menandai akuisisi lahan strategis kedua CleanSpark di koridor Houston ERCOT, menyusul akuisisi sebelumnya di Austin County. Secara gabungan, kedua lokasi mewakili lebih dari 890MW kapasitas utilitas potensial—skala yang penting bagi hyperscaler yang merencanakan deployment AI multi-kampus.

"Kapasitas tergrupkan adalah pembeda kritis bagi pelanggan yang merencanakan deployment besar multi-kampus," kata Jeff Thomas, Senior Vice President AI Data Centers CleanSpark. Perusahaan memposisikan aset-aset ini sebagai penawaran "pabrik AI", dengan fleksibilitas untuk mendistribusikan daya baik di depan maupun di belakang meteran.

Strategi Penambang ke AI

CleanSpark tidak sendirian dalam strategi ini. Penambang Bitcoin telah menghabiskan bertahun-tahun mengembangkan keahlian dalam mengamankan daya murah dalam skala besar—persis apa yang dibutuhkan komputasi AI. Perusahaan sudah mengoperasikan lebih dari 1,4GW kapasitas daya di seluruh pusat data AS, dibangun pada apa yang disebutnya "harga energi kompetitif global."

CEO Matt Schultz membingkai akuisisi tersebut terkait kendala pasokan: "Akses ke daya tingkat transmisi di wilayah yang secara strategis menguntungkan telah menjadi semakin terbatas." Artinya—penambang yang mengamankan daya lebih awal kini memegang real estat berharga untuk infrastruktur AI.

Yang Masih Belum Diketahui

Kesepakatan tersebut masih bergantung pada persetujuan utilitas dan properti. CleanSpark belum mengungkapkan biaya akuisisi, jadwal pengembangan, atau perjanjian co-location yang ditandatangani dengan pelanggan AI. Perusahaan mengatakan sedang "terlibat dengan calon mitra co-location dan komputasi," tetapi belum ada nama yang diumumkan.

Bagi trader yang mengamati tesis penambang-ke-AI, pembangunan Houston CleanSpark menawarkan angka megawatt konkret daripada janji-janji samar. Apakah megawatt tersebut diterjemahkan menjadi pendapatan AI tergantung pada eksekusi dan kontrak pelanggan yang belum terwujud secara publik.

Sumber gambar: Shutterstock

Sumber: https://blockchain.news/news/cleanspark-clsk-600mw-texas-power-acquisition-ai-data-centers

