Dua Perusahaan Terdaftar di Inggris Memindahkan Stablecoin Senilai $1 Miliar untuk Iran: Laporan

Ringkasan Sebuah laporan dari TRM Labs menemukan bahwa dua perusahaan yang terdaftar di Inggris telah memindahkan miliaran dolar dalam stablecoin untuk mendanai Korps Garda Revolusi Islam Iran.

Kedua perusahaan tersebut didirikan pada tahun 2021 dan 2022, dan beroperasi sebagai satu perusahaan tunggal, mendaftarkan alamat yang sama dan mengajukan laporan keuangan yang sangat mirip.

Para ahli menegaskan bahwa aktivitas kedua bursa kripto tersebut memberikan indikasi seberapa luas jaringan penghindaran sanksi Iran, dan seberapa besar ketergantungannya pada kripto.

Dirilis sebagai bagian dari Laporan Kejahatan Kripto 2026 TRM Labs, laporan tersebut mengidentifikasi Zedcex dan Zedxion, yang memasarkan diri mereka sebagai bursa cryptocurrency konvensional.

Namun dalam praktiknya, TRM Labs menemukan bahwa kedua perusahaan beroperasi sebagai satu entitas tunggal, bekerja untuk memindahkan cryptocurrency secara internasional sebagai bagian dari jaringan penghindaran sanksi Iran.

Analis dari perusahaan intelijen blockchain menemukan bahwa, pada tahun 2023, $23,7 juta dalam kripto dipindahkan melalui alamat dompet Zedcex dan Zedxion yang terkait dengan IRGC, mencakup 60% dari semua aktivitas untuk kedua bursa tersebut.

Angka ini meningkat sebesar 2.500% menjadi $619,1 juta pada tahun 2024, mencakup 87% dari semua transaksi Zedcex dan Zedxion, sementara pada tahun 2025 turun menjadi $410,4 juta.

Zedcex dan Zedxion

Pengajuan pendaftaran untuk Zedcex dan Zedxion menunjukkan bahwa kedua perusahaan saat ini aktif, meskipun akun keuangan mereka yang tersedia tidak sesuai dengan volume dana yang diduga mereka proses atas nama IRGC.

Zedxion juga mencantumkan Babak Morteza sebagai direkturnya antara Oktober 2021 (saat didirikan) dan Agustus 2022, dengan Babak Morteza Zanjani telah dikenai sanksi pada tahun 2013 oleh AS karena telah memindahkan "miliaran dolar" untuk pemerintah Iran.

TRM Labs mencatat bahwa Zedcex didirikan pada 22 Agustus 2022, hanya beberapa hari setelah Morteza mengundurkan diri dari posisinya sebagai direktur Zedxion, dengan kedua perusahaan berbagi alamat terdaftar yang sama dan juga mendokumentasikan aset serupa dalam laporan keuangan mereka.

Selain menyoroti peran Morteza, laporan dari TRM Labs juga menjelaskan bagaimana Zedcex dan Zedxion adalah bagian dari jaringan yang lebih luas yang memungkinkan Iran menghindari sanksi.

Catatan perusahaan menunjukkan bahwa Zedxion terintegrasi dengan Zedpay, penyedia pembayaran mobile berbasis Turki yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan keuangan Turki, termasuk beberapa yang telah melihat lisensi mereka ditangguhkan setelah pelanggaran anti pencucian uang.

Analitik on-chain juga mengungkapkan bahwa dana yang mengalir dari jalur terkait Zedcex akhirnya menemukan jalan mereka ke beberapa bursa kripto terbesar Iran, termasuk Nobitex (yang diretas pada bulan Juni) dan Wallex.

Demikian pula, dana sebesar $10 juta dilacak mencapai Sa'id Ahmad Muhammad al‑Jamal, seorang individu yang dikenai sanksi yang sebelumnya telah memberikan dukungan keuangan kepada IRGC dan yang diduga mengelola jaringan penyelundupan atas nama Houthi di Yaman.

"Ini bukan penyalahgunaan kripto yang oportunistik—ini adalah organisasi militer yang dikenai sanksi yang mengoperasikan infrastruktur bermerek bursa di luar negeri," kata Ari Redbord, Kepala Kebijakan Global di TRM Labs.

Redbord mengatakan bahwa Zedcex adalah contoh utama bagaimana kripto dapat digunakan sebagai sistem keuangan paralel, yang mengaburkan kepemilikan dan lisensi untuk memungkinkan arus ilegal.

"Risiko paling signifikan di sini bukanlah transaksi tunggal—tetapi siapa yang mengendalikan platform itu sendiri," katanya. "Kasus ini menyoroti mengapa penegakan sanksi dalam kripto harus bergerak ke hulu untuk fokus pada infrastruktur, tata kelola, dan kepemilikan."

Iran dan kripto

Perusahaan intelijen blockchain lainnya juga mengamati peran penting yang telah dimainkan kripto untuk Iran, baik dalam hal menghindari sanksi maupun dalam hal mendanai terorisme.

"Kami melacak penggunaan signifikan aset kripto oleh Iran untuk penghindaran sanksi, khususnya stablecoin USDT," kata Tom Robinson, co-founder dan chief scientist di perusahaan analitik berbasis Inggris Elliptic.

Berbicara kepada Decrypt, Robinson mencatat bahwa Elliptic membagikan inteljennya tentang penggunaan kripto Iran dengan kliennya, untuk memastikan "bahwa mereka tidak dieksploitasi sebagai bagian dari aktivitas ini."

Dia juga mencatat serangan Juni terhadap Nobitex, yang ditargetkan oleh peretas terkait Israel "sebagai alat rezim kunci 'untuk membiayai terorisme dan melanggar sanksi'."

Pusat ekspor Kementerian Pertahanan negara itu baru-baru ini mulai menerima kripto sebagai pembayaran untuk senjata canggih, dengan Chainalysis mencatat bahwa cryptocurrency berfungsi sebagai "jalur pembayaran alternatif untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas" dalam menghadapi sanksi.

Iran saat ini dilanda protes terhadap rezim yang telah menyebabkan sekitar 650 pengunjuk rasa tewas, menurut kelompok hak asasi manusia, sementara lalu lintas internet negara itu telah turun ke "hampir nol" di tengah penutupan nasional. Di pasar prediksi Myriad, yang dimiliki oleh perusahaan induk Decrypt Dastan, pengguna menempatkan peluang 60% pada rezim yang tetap berkuasa hingga Oktober.