Prediksi Harga OFFICIAL TRUMP Dan Presale Kripto Terbaik Untuk Dibeli

OFFICIAL TRUMP, cryptocurrency terinspirasi meme yang terkait dengan mantan Presiden AS Donald Trump, kembali membuat gebrakan. Hari ini, koin tersebut hampir menyentuh $6, memicu diskusi tentang potensinya untuk melampaui $10 dan menantang rekor tertinggi sepanjang masa sebelumnya.

Koin ini telah menunjukkan kenaikan yang mengesankan selama seminggu terakhir, melonjak lebih dari 6% dalam sehari dan mencatatkan kenaikan mingguan 4-6%, meskipun mengalami sedikit penurunan 2% selama sebulan terakhir.

Koin $TRUMP menunjukkan setup teknikal yang kuat dengan potensi keuntungan signifikan, mempertahankan level support yang solid di samping meningkatnya minat investor.

Momentum yang diperbarui mencerminkan baik antusiasme pasar yang meningkat maupun aktivitas yang lebih luas seputar usaha crypto keluarga Trump.

Sumber – Saluran YouTube 99Bitcoins

Inisiatif Baru Mendorong Momentum Koin $TRUMP

Sebagian besar perhatian yang diperbarui terkait dengan inisiatif crypto yang lebih luas dari keluarga Trump. World Liberty, perusahaan crypto yang terkait dengan Trump, dilaporkan mengajukan permohonan untuk charter perbankan federal AS, menandakan ekspansi potensial ke layanan keuangan yang diatur.

Trump Media juga telah menerbitkan cryptocurrency baru kepada pemegang saham, lebih lanjut memperluas ekosistem aset digital keluarga tersebut.