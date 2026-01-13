Prediksi Harga OFFICIAL TRUMP Dan Presale Kripto Terbaik Untuk Dibeli

OFFICIAL TRUMP, cryptocurrency terinspirasi meme yang terkait dengan mantan Presiden AS Donald Trump, kembali membuat gebrakan. Hari ini, koin tersebut hampir menyentuh $6, memicu diskusi tentang potensinya untuk melampaui $10 dan menantang rekor tertinggi sepanjang masa sebelumnya.
Koin ini telah menunjukkan kenaikan yang mengesankan selama seminggu terakhir, melonjak lebih dari 6% dalam sehari dan mencatatkan kenaikan mingguan 4-6%, meskipun mengalami sedikit penurunan 2% selama sebulan terakhir.
Koin $TRUMP menunjukkan setup teknikal yang kuat dengan potensi keuntungan signifikan, mempertahankan level support yang solid di samping meningkatnya minat investor.
Momentum yang diperbarui mencerminkan baik antusiasme pasar yang meningkat maupun aktivitas yang lebih luas seputar usaha crypto keluarga Trump.
Sumber – Saluran YouTube 99Bitcoins
Sebagian besar perhatian yang diperbarui terkait dengan inisiatif crypto yang lebih luas dari keluarga Trump. World Liberty, perusahaan crypto yang terkait dengan Trump, dilaporkan mengajukan permohonan untuk charter perbankan federal AS, menandakan ekspansi potensial ke layanan keuangan yang diatur.
Trump Media juga telah menerbitkan cryptocurrency baru kepada pemegang saham, lebih lanjut memperluas ekosistem aset digital keluarga tersebut.
Game Mobile Trump resmi diharapkan akan segera diluncurkan, mengintegrasikan koin $TRUMP ke dalam semua aktivitas dalam game. Daftar tunggu gratis memungkinkan peserta untuk mengklaim bagian dari $1 juta dalam hadiah koin $TRUMP, dengan pengembangan didukung oleh OpenLoot, platform yang mengkhususkan diri dalam integrasi crypto dalam game.
Dikombinasikan dengan kehadiran publik Donald Trump yang berkelanjutan, inisiatif-inisiatif ini tampaknya mendorong sentimen bullish dan menarik investor baru ke cryptocurrency yang terkait secara politik.
Dilihat dari perspektif teknikal, $TRUMP telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan dari level support terkini, dengan aksi harga yang menunjukkan momentum bullish potensial.
Koin ini saat ini berkonsolidasi di dekat titik resistance kunci, yang diamati dengan cermat oleh trader untuk kemungkinan breakout menuju tertinggi baru. Level support langsung di sekitar $5,28 dan $5,05 telah bertahan sejauh ini, menunjukkan bahwa pembeli turun tangan untuk mempertahankan zona-zona ini.
Indikator teknikal menunjukkan potensi kenaikan berkelanjutan, meskipun kehati-hatian disarankan di dekat resistance pada $5,53. Pergerakan jelas di atas level ini, dikonfirmasi oleh aksi harga bullish, dapat membuka jalan menuju $5,68 dan lebih tinggi.
Sebaliknya, pullback sementara ke $5,28 atau $5,05 kemungkinan akan dilihat sebagai peluang pembelian daripada pembalikan tren, mengingat sentimen pasar yang lebih luas dan minat pada cryptocurrency yang terkait secara politik seperti $TRUMP.
Secara keseluruhan, prospek jangka pendek untuk koin OFFICIAL TRUMP tetap bullish secara hati-hati, dengan ruang untuk kenaikan lebih lanjut jika level resistance kunci ditembus.
Jika acara mendatang mengarah pada peningkatan keterlibatan dan likuiditas di pasar, mereka dapat membantu mendukung level harga yang lebih tinggi dan memperkuat tren bullish yang hati-hati ini.
Sementara momentum koin $TRUMP sebagian besar didorong oleh minat publik, Bitcoin Hyper menunjukkan pentingnya kemajuan teknis yang semakin besar dalam crypto.
Bitcoin Hyper adalah solusi layer-2 yang dirancang untuk membuat transaksi Bitcoin lebih cepat dan lebih efisien biaya. Presale-nya baru-baru ini mengumpulkan lebih dari $30 juta, menjadikannya salah satu presale crypto dengan pertumbuhan tercepat di pasar. Saat ini dihargai $0,013575, proyek ini dijadwalkan untuk meningkatkan harganya dalam 24 jam ke depan.
Proyek ini bertujuan untuk membuka potensi penuh pembayaran Bitcoin, meme coin, dan aplikasi terdesentralisasi (DApps) dengan menawarkan skalabilitas dan kecepatan yang ditingkatkan.
Ini juga menawarkan staking dengan APY hingga 40% untuk pemegang. Investor dapat berpartisipasi langsung melalui situs web resmi menggunakan crypto atau pembayaran kartu, membuatnya dapat diakses oleh audiens yang luas.
Media seperti Insidebitcoins dan Cryptonews telah meliput proyek ini, sementara ahli seperti Borch Crypto, yang memiliki lebih dari 94 ribu subscriber YouTube, menyoroti potensinya untuk pertumbuhan 10x dan menyebutnya di antara presale crypto terbaik untuk dibeli sekarang.
Bersama-sama, proyek-proyek ini menggambarkan bagaimana meme coin dan cryptocurrency yang berfokus pada infrastruktur mendorong kegembiraan dan aktivitas di pasar, menarik bagi berbagai investor dan mencerminkan sifat dinamis lanskap crypto saat ini.
Artikel ini telah disediakan oleh salah satu mitra komersial kami dan tidak mencerminkan opini Cryptonomist. Harap diketahui bahwa mitra komersial kami mungkin menggunakan program afiliasi untuk menghasilkan pendapatan melalui tautan di artikel ini.