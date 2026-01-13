Harga FRAX Hari Ini

Harga live FRAX (FRAX) hari ini adalah $ 0.796, dengan perubahan 165.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FRAX ke USD saat ini adalah $ 0.796 per FRAX.

FRAX saat ini berada di peringkat #332 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 70.23M, dengan suplai yang beredar 88.23M FRAX. Selama 24 jam terakhir, FRAX diperdagangkan antara $ 0.3 (low) dan $ 1.3547 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 42.67301505828751, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.5272702051633938.

Dalam kinerja jangka pendek, FRAX bergerak +0.35% dalam satu jam terakhir dan +165.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 114.66K.

Informasi Pasar FRAX (FRAX)

Peringkat No.332 Kapitalisasi Pasar $ 70.23M$ 70.23M $ 70.23M Volume (24 Jam) $ 114.66K$ 114.66K $ 114.66K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 79.35M$ 79.35M $ 79.35M Suplai Peredaran 88.23M 88.23M 88.23M Suplai Maks. 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 Total Suplai 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 Tingkat Peredaran 88.51% Blockchain Publik FRAX

