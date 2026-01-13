BursaDEX+
Harga live FRAX hari ini adalah 0.796 USD. Kapitalisasi pasar FRAX adalah 70,234,793.5599113976 USD. Lacak informasi harga aktual FRAX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga FRAX(FRAX)

Harga Live 1 FRAX ke USD:

$0.796
$0.796
+165.33%1D
USD
Grafik Harga Live FRAX (FRAX)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 13:02:40 (UTC+8)

Harga FRAX Hari Ini

Harga live FRAX (FRAX) hari ini adalah $ 0.796, dengan perubahan 165.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FRAX ke USD saat ini adalah $ 0.796 per FRAX.

FRAX saat ini berada di peringkat #332 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 70.23M, dengan suplai yang beredar 88.23M FRAX. Selama 24 jam terakhir, FRAX diperdagangkan antara $ 0.3 (low) dan $ 1.3547 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 42.67301505828751, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.5272702051633938.

Dalam kinerja jangka pendek, FRAX bergerak +0.35% dalam satu jam terakhir dan +165.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 114.66K.

Informasi Pasar FRAX (FRAX)

No.332

$ 70.23M
$ 70.23M

$ 114.66K
$ 114.66K

$ 79.35M
$ 79.35M

88.23M
88.23M

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361

88.51%

FRAX

Kapitalisasi Pasar FRAX saat ini adalah $ 70.23M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 114.66K. Suplai beredar FRAX adalah 88.23M, dan total suplainya sebesar 99681495.59113361. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 79.35M.

Riwayat Harga FRAX USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.3
$ 0.3
Low 24 Jam
$ 1.3547
$ 1.3547
High 24 Jam

$ 0.3
$ 0.3

$ 1.3547
$ 1.3547

$ 42.67301505828751
$ 42.67301505828751

$ 0.5272702051633938
$ 0.5272702051633938

+0.35%

+165.33%

+165.33%

+165.33%

Riwayat Harga FRAX (FRAX) USD

Pantau perubahan harga FRAX untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.495996+165.33%
30 Days$ +0.496+165.33%
60 Hari$ +0.496+165.33%
90 Hari$ +0.496+165.33%
Perubahan Harga FRAX Hari Ini

Hari ini, FRAX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.495996 (+165.33%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga FRAX 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.496 (+165.33%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga FRAX 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FRAX terlihat mengalami perubahan $ +0.496 (+165.33%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga FRAX 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.496 (+165.33%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari FRAX (FRAX)?

Lihat halaman Riwayat Harga FRAX sekarang.

Analisis AI untuk FRAX

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk FRAX, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga FRAX?

Harga FRAX dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Rasio Jaminan: Rasio jaminan yang mendukung FRAX memengaruhi stabilitasnya dan kepercayaan pasar.

2. Mekanisme Algoritmik: Model hibrida algoritmik-jaminan dari FRAX berdampak pada harga melalui penyesuaian pasokan secara otomatis.

3. Permintaan Pasar: Penggunaan dalam protokol DeFi, volume perdagangan, dan adopsi mendorong pergerakan harga.

4. Kinerja Token FXS: Sebagai token tata kelola, korelasi harga FXS memengaruhi nilai ekosistem FRAX.

5. Persaingan Stablecoin: Kinerja relatif terhadap stablecoin lain seperti USDC dan USDT memengaruhi pangsa pasar.

6. Lingkungan Regulasi: Regulasi stablecoin dan persyaratan kepatuhan memengaruhi sentimen investor.

Mengapa orang ingin tahu harga FRAX hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga FRAX hari ini karena: 1) Ini adalah stablecoin algoritmik utama yang memengaruhi pasar DeFi 2) Para pedagang membutuhkan data real-time untuk pengambilan keputusan pembelian/penjualan 3) Pelacakan portofolio memerlukan valuasi terkini 4) Volatilitas harga berdampak pada strategi pertanian hasil 5) Analisis sentimen pasar.

Prediksi Harga untuk FRAX

Prediksi Harga FRAX (FRAX) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FRAX pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga FRAX (FRAX) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga FRAX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga FRAX yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga FRAX pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga FRAX.

Cara membeli & berinvestasi FRAX di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan FRAX? Pembelian FRAX dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli FRAX. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian FRAX (FRAX) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan FRAX akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli FRAX (FRAX)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan FRAX

Dengan memiliki FRAX, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

Apa yang dimaksud dengan FRAX (FRAX)

FRAX is the native token of the Fraxtal Layer 1 blockchain, serving as the primary gas token and base asset across the network. It was previously known as FXS (Frax Share) but was rebranded following the North Star upgrade. This transition marked a shift in function, positioning FRAX not as a governance token, but as a fixed-supply, commodity-like asset used to secure and operate the Fraxtal blockchain. FRAX is used to pay gas fees, support validator operations, and act as the monetary foundation of the Fraxtal ecosystem. The token follows a predetermined emission schedule that cannot be altered, emphasizing its role as a stable and predictable asset for network utility. While other DeFi protocols may choose to use FRAX in staking or governance models, the token itself does not carry governance rights within the core protocol. Unlike earlier versions of the Frax ecosystem, which were based on Ethereum and featured a fractional-algorithmic stablecoin, the current FRAX token exists natively on the Fraxtal blockchain. Wrapped or bridged versions may exist for cross-chain compatibility, but the core issuance and utility remain on Fraxtal. Originally launched in 2020, the broader Frax project introduced a hybrid stablecoin model, combining algorithmic mechanics with collateralization. With its evolution into the Fraxtal network, FRAX now plays a dual role—continuing to serve as a decentralized asset within DeFi while also powering a standalone Layer 1 chain.

Sumber Daya FRAX

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai FRAX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi FRAX
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FRAX

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 13:02:40 (UTC+8)

FRAX Berita Populer

Jelajahi FRAX Selengkapnya

FRAX USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada FRAX dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures FRAX USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar FRAX (FRAX) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume FRAX secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
FRAX/USDT
$0.796
$0.796
+165.33%
0.00% (USDT)

