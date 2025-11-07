Apa yang dimaksud dengan Codatta (XNY)

Codatta berfungsi sebagai platform infrastruktur data terdesentralisasi yang mengubah data mentah menjadi aset token, memungkinkan pengembang AI mengakses dan memanfaatkan set data berkualitas tinggi. Didukung oleh Jaringan XnY, Codatta memfasilitasi asetifikasi data, memungkinkan kontributor mendapatkan royalti berdasarkan penggunaan aset data mereka.

Prediksi Harga Codatta (USD)

Berapa nilai Codatta (XNY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Codatta (XNY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Codatta.

Tokenomi Codatta (XNY)

Memahami tokenomi Codatta (XNY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XNY sekarang!

Cara membeli Codatta (XNY)

XNY ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Codatta

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Codatta, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Codatta Berapa nilai Codatta (XNY) hari ini? Harga live XNY dalam USD adalah 0.00448 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga XNY ke USD saat ini? $ 0.00448 . Cobalah Harga XNY ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Codatta? Kapitalisasi pasar XNY adalah $ 11.20M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar XNY? Suplai beredar XNY adalah 2.50B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) XNY? XNY mencapai harga ATH sebesar 0.028917157801932714 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) XNY? XNY mencapai harga ATL 0.002007819087959233 USD . Berapa volume perdagangan XNY? Volume perdagangan 24 jam live XNY adalah $ 101.13K USD . Akankah harga XNY naik lebih tinggi tahun ini? XNY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XNY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

