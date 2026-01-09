Harga Intiva Token Hari Ini

Harga live Intiva Token (TIVA) hari ini adalah $ 0.0935, dengan perubahan 0.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TIVA ke USD saat ini adalah $ 0.0935 per TIVA.

Intiva Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- TIVA. Selama 24 jam terakhir, TIVA diperdagangkan antara $ 0.0927 (low) dan $ 0.0946 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, TIVA bergerak -0.22% dalam satu jam terakhir dan +1.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 57.63K.

Informasi Pasar Intiva Token (TIVA)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 57.63K$ 57.63K $ 57.63K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 93.50M$ 93.50M $ 93.50M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar Intiva Token saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.63K. Suplai beredar TIVA adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 93.50M.