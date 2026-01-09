BursaDEX+
Harga live Intiva Token hari ini adalah 0.0935 USD. Kapitalisasi pasar TIVA adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual TIVA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang TIVA

Info Harga TIVA

Penjelasan TIVA

Situs Web Resmi TIVA

Tokenomi TIVA

Prakiraan Harga TIVA

Riwayat TIVA

Panduan Membeli TIVA

Konverter TIVA ke Mata Uang Fiat

Spot TIVA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Intiva Token

Harga Intiva Token(TIVA)

Harga Live 1 TIVA ke USD:

$0.0936
$0.0936$0.0936
+0.32%1D
USD
Grafik Harga Live Intiva Token (TIVA)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:21:34 (UTC+8)

Harga Intiva Token Hari Ini

Harga live Intiva Token (TIVA) hari ini adalah $ 0.0935, dengan perubahan 0.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TIVA ke USD saat ini adalah $ 0.0935 per TIVA.

Intiva Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- TIVA. Selama 24 jam terakhir, TIVA diperdagangkan antara $ 0.0927 (low) dan $ 0.0946 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, TIVA bergerak -0.22% dalam satu jam terakhir dan +1.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 57.63K.

Informasi Pasar Intiva Token (TIVA)

--
----

$ 57.63K
$ 57.63K$ 57.63K

$ 93.50M
$ 93.50M$ 93.50M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar Intiva Token saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.63K. Suplai beredar TIVA adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 93.50M.

Riwayat Harga Intiva Token USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0927
$ 0.0927$ 0.0927
Low 24 Jam
$ 0.0946
$ 0.0946$ 0.0946
High 24 Jam

$ 0.0927
$ 0.0927$ 0.0927

$ 0.0946
$ 0.0946$ 0.0946

--
----

--
----

-0.22%

+0.32%

+1.85%

+1.85%

Riwayat Harga Intiva Token (TIVA) USD

Pantau perubahan harga Intiva Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000299+0.32%
30 Days$ -0.0065-6.50%
60 Hari$ -0.0315-25.20%
90 Hari$ -0.0315-25.20%
Perubahan Harga Intiva Token Hari Ini

Hari ini, TIVA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000299 (+0.32%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Intiva Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0065 (-6.50%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Intiva Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TIVA terlihat mengalami perubahan $ -0.0315 (-25.20%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Intiva Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0315 (-25.20%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Intiva Token (TIVA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Intiva Token sekarang.

Analisis AI untuk Intiva Token

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Intiva Token, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Intiva Token?

Beberapa faktor utama memengaruhi harga Intiva Token (TIVA):

Permintaan dan Penawaran Pasar: Peredaran token, volume perdagangan, dan minat investor secara langsung memengaruhi pergerakan harga.

Pengembangan Proyek: Pembaruan platform, kemitraan, peningkatan teknologi, dan kemajuan roadmap memengaruhi kepercayaan investor.

Sentimen Pasar: Tren pasar kripto secara keseluruhan, kinerja Bitcoin, serta berita regulasi turut memengaruhi harga TIVA.

Utilitas dan Adopsi: Kasus penggunaan nyata, integrasi platform, dan pertumbuhan basis pengguna mendorong nilai fundamental.

Aktivitas Perdagangan: Daftar di bursa, tingkat likuiditas, dan gerakan para pemegang besar menciptakan volatilitas harga.

Mengapa orang ingin tahu harga Intiva Token hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga Intiva Token (TIVA) hari ini karena beberapa alasan utama: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, menilai nilai portofolio, mengatur waktu order beli/jual, melacak tren pasar, dan mengevaluasi kinerja investasi. Harga real-time membantu para pedagang memanfaatkan volatilitas.

Prediksi Harga untuk Intiva Token

Prediksi Harga Intiva Token (TIVA) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TIVA pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Intiva Token (TIVA) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Intiva Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga Intiva Token yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga TIVA pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Intiva Token.

Cara membeli & berinvestasi Intiva Token di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Intiva Token? Pembelian TIVA dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Intiva Token. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Intiva Token (TIVA) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Intiva Token akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Hal yang bisa Anda lakukan dengan Intiva Token

Dengan memiliki Intiva Token, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda.

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Apa yang dimaksud dengan Intiva Token (TIVA)

TIVA memberi penghargaan kepada para profesional perawatan kesehatan karena tetap patuh, menyelesaikan pendidikan, dan terlibat dalam masyarakat — mengubah tindakan sehari-hari dalam perawatan kesehatan menjadi nilai dunia nyata yang bermakna.

Sumber Daya Intiva Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Intiva Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Intiva Token

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:21:34 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Intiva Token (TIVA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
01-07 07:35:32Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari
01-06 21:10:15Kabar Industri Terkini
Aplikasi Ekosistem Solana Mencapai Pendapatan Tahunan Sebesar $2,39 Miliar, Naik 46% Secara Tahunan, Mencapai Rekor Tertinggi
01-06 14:41:58Kabar Industri Terkini
Ekosistem Solana Pulih, PENGU, FARTCOIN, WIF dan Token Mapan Lainnya Mencatat Keuntungan Lebih dari 40% dalam 7 Hari Terakhir
01-06 14:28:48Kabar Industri Terkini
Beberapa Token Base Chain Melonjak, Kapitalisasi Pasar CLANKER Melampaui $44 Juta

TIVA Mengumumkan Pendaftaran di Bursa MEXC yang Akan Datang Seiring Ekspansinya Melampaui Layanan Kesehatan Menuju Infrastruktur Kredensial Global

TIVA Mengumumkan Pendaftaran di Bursa MEXC yang Akan Datang Seiring Ekspansinya Melampaui Layanan Kesehatan Menuju Infrastruktur Kredensial Global

December 5, 2025
Kelompok dagang besar Wall Street SIFMA bertemu secara tertutup dengan pemimpin kripto mengenai RUU struktur pasar

Kelompok dagang besar Wall Street SIFMA bertemu secara tertutup dengan pemimpin kripto mengenai RUU struktur pasar

January 9, 2026
NZD/USD bertahan di bawah 0,5750 setelah data inflasi China; NFP AS mendekat

NZD/USD bertahan di bawah 0,5750 setelah data inflasi China; NFP AS mendekat

January 9, 2026
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

