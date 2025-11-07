BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Daystarter hari ini adalah 0.11998 USD. Lacak informasi harga aktual DST ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DST dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Daystarter hari ini adalah 0.11998 USD. Lacak informasi harga aktual DST ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DST dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DST

Info Harga DST

Penjelasan DST

Whitepaper DST

Situs Web Resmi DST

Tokenomi DST

Prakiraan Harga DST

Riwayat DST

Panduan Membeli DST

Konverter DST ke Mata Uang Fiat

Spot DST

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Daystarter

Harga Daystarter(DST)

Harga Live 1 DST ke USD:

$0.12015
$0.12015$0.12015
+0.24%1D
USD
Grafik Harga Live Daystarter (DST)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:30:52 (UTC+8)

Informasi Harga Daystarter (DST) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1111
$ 0.1111$ 0.1111
Low 24 Jam
$ 0.12201
$ 0.12201$ 0.12201
High 24 Jam

$ 0.1111
$ 0.1111$ 0.1111

$ 0.12201
$ 0.12201$ 0.12201

$ 9.000678643817682
$ 9.000678643817682$ 9.000678643817682

$ 0.000580213942630201
$ 0.000580213942630201$ 0.000580213942630201

-0.26%

+0.24%

-12.90%

-12.90%

Harga aktual Daystarter (DST) adalah $ 0.11998. Selama 24 jam terakhir, DST diperdagangkan antara low $ 0.1111 dan high $ 0.12201, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDST adalah $ 9.000678643817682, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000580213942630201.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DST telah berubah sebesar -0.26% selama 1 jam terakhir, +0.24% selama 24 jam, dan -12.90% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Daystarter (DST)

No.3911

--
----

$ 121.70K
$ 121.70K$ 121.70K

$ 119.98M
$ 119.98M$ 119.98M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar Daystarter saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 121.70K. Suplai beredar DST adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 119.98M.

Riwayat Harga Daystarter (DST) USD

Pantau perubahan harga Daystarter untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0002877+0.24%
30 Days$ -0.04026-25.13%
60 Hari$ -0.02095-14.87%
90 Hari$ -0.07958-39.88%
Perubahan Harga Daystarter Hari Ini

Hari ini, DST tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0002877 (+0.24%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Daystarter 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.04026 (-25.13%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Daystarter 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DST terlihat mengalami perubahan $ -0.02095 (-14.87%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Daystarter 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.07958 (-39.88%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Daystarter (DST)?

Lihat halaman Riwayat Harga Daystarter sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Daystarter (DST)

DAYSTARTER adalah platform gaya hidup Web3 yang menjadikan rutinitas harian sebagai permainan dan memberikan konten berbasis astrologi yang dipersonalisasi. Dibangun untuk menjembatani kesenjangan antara kebiasaan sehari-hari dan aset digital, DAYSTARTER memberi penghargaan kepada pengguna berupa poin atas keterlibatan mereka dalam aplikasi seluler — yang dapat dikonversi menjadi token $DST melalui portal Web DAYSTARTER.

Daystarter tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Daystarter Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DST ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Daystarter di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Daystarter dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Daystarter (USD)

Berapa nilai Daystarter (DST) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Daystarter (DST) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Daystarter.

Cek prediksi harga Daystarter sekarang!

Tokenomi Daystarter (DST)

Memahami tokenomi Daystarter (DST) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DST sekarang!

Cara membeli Daystarter (DST)

Ingin mengetahui cara membeli Daystarter? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Daystarter di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DST ke Mata Uang Lokal

1 Daystarter(DST) ke VND
3,157.2737
1 Daystarter(DST) ke AUD
A$0.1847692
1 Daystarter(DST) ke GBP
0.0911848
1 Daystarter(DST) ke EUR
0.1031828
1 Daystarter(DST) ke USD
$0.11998
1 Daystarter(DST) ke MYR
RM0.5015164
1 Daystarter(DST) ke TRY
5.051158
1 Daystarter(DST) ke JPY
¥18.35694
1 Daystarter(DST) ke ARS
ARS$174.1353726
1 Daystarter(DST) ke RUB
9.7471752
1 Daystarter(DST) ke INR
10.6386266
1 Daystarter(DST) ke IDR
Rp1,999.6658668
1 Daystarter(DST) ke PHP
7.0824194
1 Daystarter(DST) ke EGP
￡E.5.6738542
1 Daystarter(DST) ke BRL
R$0.6406932
1 Daystarter(DST) ke CAD
C$0.1691718
1 Daystarter(DST) ke BDT
14.6387598
1 Daystarter(DST) ke NGN
172.6320232
1 Daystarter(DST) ke COP
$459.6925718
1 Daystarter(DST) ke ZAR
R.2.0828528
1 Daystarter(DST) ke UAH
5.0463588
1 Daystarter(DST) ke TZS
T.Sh.294.79086
1 Daystarter(DST) ke VES
Bs26.75554
1 Daystarter(DST) ke CLP
$113.02116
1 Daystarter(DST) ke PKR
Rs33.9111472
1 Daystarter(DST) ke KZT
63.1130794
1 Daystarter(DST) ke THB
฿3.887352
1 Daystarter(DST) ke TWD
NT$3.7181802
1 Daystarter(DST) ke AED
د.إ0.4403266
1 Daystarter(DST) ke CHF
Fr0.095984
1 Daystarter(DST) ke HKD
HK$0.9322446
1 Daystarter(DST) ke AMD
֏45.880352
1 Daystarter(DST) ke MAD
.د.م1.1170138
1 Daystarter(DST) ke MXN
$2.2280286
1 Daystarter(DST) ke SAR
ريال0.449925
1 Daystarter(DST) ke ETB
Br18.4157302
1 Daystarter(DST) ke KES
KSh15.4942172
1 Daystarter(DST) ke JOD
د.أ0.08506582
1 Daystarter(DST) ke PLN
0.4403266
1 Daystarter(DST) ke RON
лв0.527912
1 Daystarter(DST) ke SEK
kr1.1470088
1 Daystarter(DST) ke BGN
лв0.2027662
1 Daystarter(DST) ke HUF
Ft40.1129134
1 Daystarter(DST) ke CZK
2.5279786
1 Daystarter(DST) ke KWD
د.ك0.03671388
1 Daystarter(DST) ke ILS
0.3923346
1 Daystarter(DST) ke BOB
Bs0.827862
1 Daystarter(DST) ke AZN
0.203966
1 Daystarter(DST) ke TJS
SM1.1062156
1 Daystarter(DST) ke GEL
0.3251458
1 Daystarter(DST) ke AOA
Kz109.469752
1 Daystarter(DST) ke BHD
.د.ب0.04511248
1 Daystarter(DST) ke BMD
$0.11998
1 Daystarter(DST) ke DKK
kr0.7750708
1 Daystarter(DST) ke HNL
L3.1530744
1 Daystarter(DST) ke MUR
5.51908
1 Daystarter(DST) ke NAD
$2.0840526
1 Daystarter(DST) ke NOK
kr1.223796
1 Daystarter(DST) ke NZD
$0.2123646
1 Daystarter(DST) ke PAB
B/.0.11998
1 Daystarter(DST) ke PGK
K0.5123146
1 Daystarter(DST) ke QAR
ر.ق0.4367272
1 Daystarter(DST) ke RSD
дин.12.17797
1 Daystarter(DST) ke UZS
soʻm1,428.3331048
1 Daystarter(DST) ke ALL
L10.0627226
1 Daystarter(DST) ke ANG
ƒ0.2147642
1 Daystarter(DST) ke AWG
ƒ0.215964
1 Daystarter(DST) ke BBD
$0.23996
1 Daystarter(DST) ke BAM
KM0.2027662
1 Daystarter(DST) ke BIF
Fr353.82102
1 Daystarter(DST) ke BND
$0.155974
1 Daystarter(DST) ke BSD
$0.11998
1 Daystarter(DST) ke JMD
$19.238793
1 Daystarter(DST) ke KHR
481.8468788
1 Daystarter(DST) ke KMF
Fr51.23146
1 Daystarter(DST) ke LAK
2,608.2608174
1 Daystarter(DST) ke LKR
රු36.5783026
1 Daystarter(DST) ke MDL
L2.0528578
1 Daystarter(DST) ke MGA
Ar540.44991
1 Daystarter(DST) ke MOP
P0.95984
1 Daystarter(DST) ke MVR
1.847692
1 Daystarter(DST) ke MWK
MK207.937338
1 Daystarter(DST) ke MZN
MT7.672721
1 Daystarter(DST) ke NPR
रु17.001166
1 Daystarter(DST) ke PYG
850.89816
1 Daystarter(DST) ke RWF
Fr174.33094
1 Daystarter(DST) ke SBD
$0.9862356
1 Daystarter(DST) ke SCR
1.8068988
1 Daystarter(DST) ke SRD
$4.61923
1 Daystarter(DST) ke SVC
$1.0486252
1 Daystarter(DST) ke SZL
L2.081653
1 Daystarter(DST) ke TMT
m0.41993
1 Daystarter(DST) ke TND
د.ت0.35502082
1 Daystarter(DST) ke TTD
$0.8122646
1 Daystarter(DST) ke UGX
Sh419.45008
1 Daystarter(DST) ke XAF
Fr68.14864
1 Daystarter(DST) ke XCD
$0.323946
1 Daystarter(DST) ke XOF
Fr68.14864
1 Daystarter(DST) ke XPF
Fr12.35794
1 Daystarter(DST) ke BWP
P1.613731
1 Daystarter(DST) ke BZD
$0.2411598
1 Daystarter(DST) ke CVE
$11.4988832
1 Daystarter(DST) ke DJF
Fr21.35644
1 Daystarter(DST) ke DOP
$7.714714
1 Daystarter(DST) ke DZD
د.ج15.6645888
1 Daystarter(DST) ke FJD
$0.2735544
1 Daystarter(DST) ke GNF
Fr1,043.2261
1 Daystarter(DST) ke GTQ
Q0.9190468
1 Daystarter(DST) ke GYD
$25.0950168
1 Daystarter(DST) ke ISK
kr15.11748

Sumber Daya Daystarter

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Daystarter, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Daystarter
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Daystarter

Berapa nilai Daystarter (DST) hari ini?
Harga live DST dalam USD adalah 0.11998 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DST ke USD saat ini?
Harga DST ke USD saat ini adalah $ 0.11998. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Daystarter?
Kapitalisasi pasar DST adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DST?
Suplai beredar DST adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DST?
DST mencapai harga ATH sebesar 9.000678643817682 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DST?
DST mencapai harga ATL 0.000580213942630201 USD.
Berapa volume perdagangan DST?
Volume perdagangan 24 jam live DST adalah $ 121.70K USD.
Akankah harga DST naik lebih tinggi tahun ini?
DST mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DST untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:30:52 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Daystarter (DST)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator DST ke USD

Jumlah

DST
DST
USD
USD

1 DST = 0.11998 USD

Perdagangkan DST

DST/USDT
$0.12015
$0.12015$0.12015
+0.24%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,837.31
$100,837.31$100,837.31

-1.14%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.15
$3,315.15$3,315.15

+0.46%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.58
$155.58$155.58

-0.21%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1018
$1.1018$1.1018

+28.41%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,837.31
$100,837.31$100,837.31

-1.14%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.15
$3,315.15$3,315.15

+0.46%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.58
$155.58$155.58

-0.21%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2010
$2.2010$2.2010

-1.49%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0035
$1.0035$1.0035

-1.24%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.72
$30.72$30.72

+104.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1158
$0.1158$0.1158

+131.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003995
$0.0003995$0.0003995

+166.33%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014499
$0.014499$0.014499

+1,349.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.543
$4.543$4.543

+354.30%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1158
$0.1158$0.1158

+131.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.005150
$0.005150$0.005150

+141.33%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002323
$0.0000002323$0.0000002323

+54.86%