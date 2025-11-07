Apa yang dimaksud dengan Daystarter (DST)

DAYSTARTER adalah platform gaya hidup Web3 yang menjadikan rutinitas harian sebagai permainan dan memberikan konten berbasis astrologi yang dipersonalisasi. Dibangun untuk menjembatani kesenjangan antara kebiasaan sehari-hari dan aset digital, DAYSTARTER memberi penghargaan kepada pengguna berupa poin atas keterlibatan mereka dalam aplikasi seluler — yang dapat dikonversi menjadi token $DST melalui portal Web DAYSTARTER.

Daystarter tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Daystarter Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa DST ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Daystarter di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Daystarter dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Daystarter (USD)

Berapa nilai Daystarter (DST) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Daystarter (DST) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Daystarter.

Cek prediksi harga Daystarter sekarang!

Tokenomi Daystarter (DST)

Memahami tokenomi Daystarter (DST) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DST sekarang!

Cara membeli Daystarter (DST)

Ingin mengetahui cara membeli Daystarter? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Daystarter di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DST ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Daystarter

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Daystarter, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Daystarter Berapa nilai Daystarter (DST) hari ini? Harga live DST dalam USD adalah 0.11998 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DST ke USD saat ini? $ 0.11998 . Cobalah Harga DST ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Daystarter? Kapitalisasi pasar DST adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DST? Suplai beredar DST adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DST? DST mencapai harga ATH sebesar 9.000678643817682 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DST? DST mencapai harga ATL 0.000580213942630201 USD . Berapa volume perdagangan DST? Volume perdagangan 24 jam live DST adalah $ 121.70K USD . Akankah harga DST naik lebih tinggi tahun ini? DST mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DST untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Daystarter (DST)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

