Harga Bitcoin Turun Di Bawah $87.000 karena Indikator Momentum Menjadi Hati-hati

Data dari grafik 4 jam Binance menunjukkan BTC kesulitan mendapatkan kembali traksi naik setelah gagal bertahan di atas level tertinggi lokal baru-baru ini, dengan penjual mempertahankan kendali hingga pertengahan Desember.

Poin penting:

Bitcoin diperdagangkan mendekati $87.000 setelah tekanan jual yang diperbarui pada grafik 4 jam

RSI tetap berada di dekat level oversold, tetapi tanpa divergensi bullish yang terkonfirmasi

MACD terus menunjukkan momentum bearish meskipun pergerakan turun melambat

Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan sekitar $87.300, mencatat kerugian sekitar 3% pada hari ini dan mendekati 2,7% selama minggu lalu. Nada pasar yang lebih luas telah berubah defensif, dengan momentum yang menurun dan tekanan likuidasi yang meningkat membebani pergerakan harga.

Struktur Teknikal Menjadi Rapuh pada Timeframe 4H

Dari perspektif teknikal, struktur Bitcoin telah melemah secara signifikan sejak akhir November. Grafik 4 jam menunjukkan urutan level tertinggi yang lebih rendah setelah penolakan di dekat area $95.000 pada awal bulan ini. Setiap upaya pemulihan telah bertemu dengan tekanan jual, mendorong BTC secara bertahap lebih rendah menuju kisaran saat ini.

Data volume menunjukkan partisipasi tetap tinggi selama sell-off, menandakan bahwa pergerakan turun menarik lebih banyak keyakinan daripada pemulihan baru-baru ini. Meskipun pembeli telah mempertahankan wilayah $86.500–$87.000 sejauh ini, kurangnya lompatan tindak lanjut yang kuat menyoroti keraguan yang berkembang di antara para bull.

RSI dan MACD Menunjukkan Momentum Turun yang Persisten

Indikator momentum memperkuat pandangan yang hati-hati. Relative Strength Index (RSI) pada grafik 4 jam melayang di kisaran 30-an rendah, jauh di bawah level netral. Meskipun ini menempatkan BTC di dekat wilayah oversold jangka pendek, RSI belum menunjukkan divergensi bullish yang menentukan yang akan menunjukkan pembalikan tren sedang berlangsung.

Pada saat yang sama, MACD tetap berada di wilayah negatif. Histogram terus mencetak batang merah, menunjukkan bahwa momentum bearish masih dominan meskipun ada jeda sesekali dalam penjualan. Sampai MACD mulai mendatar atau melintasi ke atas, trader teknikal kemungkinan akan tetap berhati-hati.

Data Pasar Mencerminkan Sentimen Risk-Off Jangka Pendek

Metrik pasar yang lebih luas mencerminkan kelemahan teknikal. Kapitalisasi pasar Bitcoin saat ini berada di dekat $1,74 triliun, sementara volume perdagangan 24 jam tetap tinggi di atas $34 miliar, menunjukkan repositioning aktif daripada kepuasan diri.

Metrik kinerja jangka pendek juga menunjukkan tekanan berkelanjutan, dengan BTC turun lebih dari 3% selama satu jam terakhir, 2% pada hari ini, dan hampir 3% selama tujuh hari terakhir. Kombinasi harga yang menurun dan volume yang stabil sering mencerminkan distribusi daripada kepanikan, menunjukkan bahwa trader secara bertahap mengurangi eksposur alih-alih terburu-buru keluar.

Apa yang Diperhatikan Trader Selanjutnya

Dengan momentum masih condong ke bawah, peserta pasar memantau dengan cermat apakah area $86.000–$87.000 dapat terus bertindak sebagai basis dukungan. Penembusan berkelanjutan di bawah zona ini dapat mengekspos Bitcoin ke penarikan yang lebih dalam, sementara stabilisasi di sini dapat membuka pintu untuk pantulan bantuan jangka pendek.

Untuk saat ini, gambaran teknikal menunjukkan Bitcoin tetap dalam fase konsolidasi-ke-koreksi, dengan sentimen yang cenderung hati-hati saat trader menunggu sinyal yang lebih jelas dari indikator momentum dan struktur harga.

