Harga live Cardano hari ini adalah 0.5257 USD. Lacak informasi harga aktual ADA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ADA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ADA

Info Harga ADA

Penjelasan ADA

Whitepaper ADA

Situs Web Resmi ADA

Tokenomi ADA

Prakiraan Harga ADA

Riwayat ADA

Panduan Membeli ADA

Konverter ADA ke Mata Uang Fiat

Spot ADA

Futures Coin-M ADA

Futures USDT-M ADA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Cardano

Harga Cardano(ADA)

Harga Live 1 ADA ke USD:

$0.5253
$0.5253$0.5253
+0.32%1D
USD
Grafik Harga Live Cardano (ADA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:02:45 (UTC+8)

Informasi Harga Cardano (ADA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.5168
$ 0.5168$ 0.5168
Low 24 Jam
$ 0.5486
$ 0.5486$ 0.5486
High 24 Jam

$ 0.5168
$ 0.5168$ 0.5168

$ 0.5486
$ 0.5486$ 0.5486

$ 3.09918625
$ 3.09918625$ 3.09918625

$ 0.017354099079966545
$ 0.017354099079966545$ 0.017354099079966545

-0.70%

+0.32%

-11.83%

-11.83%

Harga aktual Cardano (ADA) adalah $ 0.5257. Selama 24 jam terakhir, ADA diperdagangkan antara low $ 0.5168 dan high $ 0.5486, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highADA adalah $ 3.09918625, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.017354099079966545.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ADA telah berubah sebesar -0.70% selama 1 jam terakhir, +0.32% selama 24 jam, dan -11.83% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Cardano (ADA)

No.10

$ 18.85B
$ 18.85B$ 18.85B

$ 32.59M
$ 32.59M$ 32.59M

$ 23.66B
$ 23.66B$ 23.66B

35.87B
35.87B 35.87B

45,000,000,000
45,000,000,000 45,000,000,000

44,994,566,647.19702
44,994,566,647.19702 44,994,566,647.19702

79.70%

0.56%

2015-09-01 00:00:00

$ 0.002
$ 0.002$ 0.002

ADA

Kapitalisasi Pasar Cardano saat ini adalah $ 18.85B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 32.59M. Suplai beredar ADA adalah 35.87B, dan total suplainya sebesar 44994566647.19702. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.66B.

Riwayat Harga Cardano (ADA) USD

Pantau perubahan harga Cardano untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001676+0.32%
30 Days$ -0.2995-36.30%
60 Hari$ -0.3093-37.05%
90 Hari$ -0.2655-33.56%
Perubahan Harga Cardano Hari Ini

Hari ini, ADA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.001676 (+0.32%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Cardano 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.2995 (-36.30%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Cardano 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ADA terlihat mengalami perubahan $ -0.3093 (-37.05%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Cardano 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2655 (-33.56%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Cardano (ADA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Cardano sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Cardano (ADA)

Cardano adalah proyek blockchain dan cryptocurrency publik terdesentralisasi dan sepenuhnya open source.

Cardano tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Cardano Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ADA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Cardano di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Cardano dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Cardano (USD)

Berapa nilai Cardano (ADA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Cardano (ADA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cardano.

Cek prediksi harga Cardano sekarang!

Tokenomi Cardano (ADA)

Memahami tokenomi Cardano (ADA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ADA sekarang!

Cara membeli Cardano (ADA)

Ingin mengetahui cara membeli Cardano? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Cardano di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ADA ke Mata Uang Lokal

1 Cardano(ADA) ke VND
13,833.7955
1 Cardano(ADA) ke AUD
A$0.809578
1 Cardano(ADA) ke GBP
0.399532
1 Cardano(ADA) ke EUR
0.452102
1 Cardano(ADA) ke USD
$0.5257
1 Cardano(ADA) ke MYR
RM2.197426
1 Cardano(ADA) ke TRY
22.137227
1 Cardano(ADA) ke JPY
¥80.4321
1 Cardano(ADA) ke ARS
ARS$762.985209
1 Cardano(ADA) ke RUB
42.707868
1 Cardano(ADA) ke INR
46.608562
1 Cardano(ADA) ke IDR
Rp8,761.663162
1 Cardano(ADA) ke PHP
31.011043
1 Cardano(ADA) ke EGP
￡E.24.86561
1 Cardano(ADA) ke BRL
R$2.812495
1 Cardano(ADA) ke CAD
C$0.741237
1 Cardano(ADA) ke BDT
64.140657
1 Cardano(ADA) ke NGN
756.398188
1 Cardano(ADA) ke COP
$2,014.172237
1 Cardano(ADA) ke ZAR
R.9.126152
1 Cardano(ADA) ke UAH
22.110942
1 Cardano(ADA) ke TZS
T.Sh.1,291.6449
1 Cardano(ADA) ke VES
Bs117.2311
1 Cardano(ADA) ke CLP
$495.2094
1 Cardano(ADA) ke PKR
Rs148.583848
1 Cardano(ADA) ke KZT
276.533971
1 Cardano(ADA) ke THB
฿17.03268
1 Cardano(ADA) ke TWD
NT$16.286186
1 Cardano(ADA) ke AED
د.إ1.929319
1 Cardano(ADA) ke CHF
Fr0.42056
1 Cardano(ADA) ke HKD
HK$4.084689
1 Cardano(ADA) ke AMD
֏201.02768
1 Cardano(ADA) ke MAD
.د.م4.894267
1 Cardano(ADA) ke MXN
$9.756992
1 Cardano(ADA) ke SAR
ريال1.971375
1 Cardano(ADA) ke ETB
Br80.689693
1 Cardano(ADA) ke KES
KSh67.888898
1 Cardano(ADA) ke JOD
د.أ0.3727213
1 Cardano(ADA) ke PLN
1.934576
1 Cardano(ADA) ke RON
лв2.31308
1 Cardano(ADA) ke SEK
kr5.025692
1 Cardano(ADA) ke BGN
лв0.888433
1 Cardano(ADA) ke HUF
Ft175.815108
1 Cardano(ADA) ke CZK
11.081756
1 Cardano(ADA) ke KWD
د.ك0.1608642
1 Cardano(ADA) ke ILS
1.719039
1 Cardano(ADA) ke BOB
Bs3.62733
1 Cardano(ADA) ke AZN
0.89369
1 Cardano(ADA) ke TJS
SM4.846954
1 Cardano(ADA) ke GEL
1.424647
1 Cardano(ADA) ke AOA
Kz479.64868
1 Cardano(ADA) ke BHD
.د.ب0.1976632
1 Cardano(ADA) ke BMD
$0.5257
1 Cardano(ADA) ke DKK
kr3.396022
1 Cardano(ADA) ke HNL
L13.815396
1 Cardano(ADA) ke MUR
24.1822
1 Cardano(ADA) ke NAD
$9.131409
1 Cardano(ADA) ke NOK
kr5.36214
1 Cardano(ADA) ke NZD
$0.930489
1 Cardano(ADA) ke PAB
B/.0.5257
1 Cardano(ADA) ke PGK
K2.244739
1 Cardano(ADA) ke QAR
ر.ق1.913548
1 Cardano(ADA) ke RSD
дин.53.369064
1 Cardano(ADA) ke UZS
soʻm6,258.332332
1 Cardano(ADA) ke ALL
L44.090459
1 Cardano(ADA) ke ANG
ƒ0.941003
1 Cardano(ADA) ke AWG
ƒ0.94626
1 Cardano(ADA) ke BBD
$1.0514
1 Cardano(ADA) ke BAM
KM0.888433
1 Cardano(ADA) ke BIF
Fr1,550.2893
1 Cardano(ADA) ke BND
$0.68341
1 Cardano(ADA) ke BSD
$0.5257
1 Cardano(ADA) ke JMD
$84.295995
1 Cardano(ADA) ke KHR
2,111.242742
1 Cardano(ADA) ke KMF
Fr224.4739
1 Cardano(ADA) ke LAK
11,428.260641
1 Cardano(ADA) ke LKR
රු160.270159
1 Cardano(ADA) ke MDL
L8.994727
1 Cardano(ADA) ke MGA
Ar2,368.01565
1 Cardano(ADA) ke MOP
P4.2056
1 Cardano(ADA) ke MVR
8.09578
1 Cardano(ADA) ke MWK
MK911.09067
1 Cardano(ADA) ke MZN
MT33.618515
1 Cardano(ADA) ke NPR
रु74.49169
1 Cardano(ADA) ke PYG
3,728.2644
1 Cardano(ADA) ke RWF
Fr763.8421
1 Cardano(ADA) ke SBD
$4.321254
1 Cardano(ADA) ke SCR
7.323001
1 Cardano(ADA) ke SRD
$20.23945
1 Cardano(ADA) ke SVC
$4.594618
1 Cardano(ADA) ke SZL
L9.120895
1 Cardano(ADA) ke TMT
m1.83995
1 Cardano(ADA) ke TND
د.ت1.5555463
1 Cardano(ADA) ke TTD
$3.558989
1 Cardano(ADA) ke UGX
Sh1,837.8472
1 Cardano(ADA) ke XAF
Fr298.5976
1 Cardano(ADA) ke XCD
$1.41939
1 Cardano(ADA) ke XOF
Fr298.5976
1 Cardano(ADA) ke XPF
Fr54.1471
1 Cardano(ADA) ke BWP
P7.070665
1 Cardano(ADA) ke BZD
$1.056657
1 Cardano(ADA) ke CVE
$50.383088
1 Cardano(ADA) ke DJF
Fr93.5746
1 Cardano(ADA) ke DOP
$33.80251
1 Cardano(ADA) ke DZD
د.ج68.645906
1 Cardano(ADA) ke FJD
$1.198596
1 Cardano(ADA) ke GNF
Fr4,570.9615
1 Cardano(ADA) ke GTQ
Q4.026862
1 Cardano(ADA) ke GYD
$109.955412
1 Cardano(ADA) ke ISK
kr66.2382

Sumber Daya Cardano

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Cardano, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Cardano
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Cardano

Berapa nilai Cardano (ADA) hari ini?
Harga live ADA dalam USD adalah 0.5257 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ADA ke USD saat ini?
Harga ADA ke USD saat ini adalah $ 0.5257. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Cardano?
Kapitalisasi pasar ADA adalah $ 18.85B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ADA?
Suplai beredar ADA adalah 35.87B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ADA?
ADA mencapai harga ATH sebesar 3.09918625 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ADA?
ADA mencapai harga ATL 0.017354099079966545 USD.
Berapa volume perdagangan ADA?
Volume perdagangan 24 jam live ADA adalah $ 32.59M USD.
Akankah harga ADA naik lebih tinggi tahun ini?
ADA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ADA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:02:45 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Cardano (ADA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

