Apa yang dimaksud dengan Cardano (ADA)

Cardano adalah proyek blockchain dan cryptocurrency publik terdesentralisasi dan sepenuhnya open source.

Cardano tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ADA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Cardano di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Cardano dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Cardano (USD)

Berapa nilai Cardano (ADA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Cardano (ADA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cardano.

Cek prediksi harga Cardano sekarang!

Tokenomi Cardano (ADA)

Memahami tokenomi Cardano (ADA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ADA sekarang!

Cara membeli Cardano (ADA)

Ingin mengetahui cara membeli Cardano? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Cardano di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ADA ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Cardano

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Cardano, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Cardano Berapa nilai Cardano (ADA) hari ini? Harga live ADA dalam USD adalah 0.5257 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ADA ke USD saat ini? $ 0.5257 . Cobalah Harga ADA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Cardano? Kapitalisasi pasar ADA adalah $ 18.85B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ADA? Suplai beredar ADA adalah 35.87B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ADA? ADA mencapai harga ATH sebesar 3.09918625 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ADA? ADA mencapai harga ATL 0.017354099079966545 USD . Berapa volume perdagangan ADA? Volume perdagangan 24 jam live ADA adalah $ 32.59M USD . Akankah harga ADA naik lebih tinggi tahun ini? ADA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ADA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Cardano (ADA)

