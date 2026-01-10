Harga Wrapped eETH Hari Ini

Harga live Wrapped eETH (WEETH) hari ini adalah $ 3,334.66, dengan perubahan 0.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WEETH ke USD saat ini adalah $ 3,334.66 per WEETH.

Wrapped eETH saat ini berada di peringkat #8784 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9.82B, dengan suplai yang beredar 2.94M WEETH. Selama 24 jam terakhir, WEETH diperdagangkan antara $ 3,334.66 (low) dan $ 3,385.98 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 5,298.907072826084, sementara all-time low aset ini adalah $ 1,500.4746650708223.

Dalam kinerja jangka pendek, WEETH bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -1.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 3.65K.

Informasi Pasar Wrapped eETH (WEETH)

Peringkat No.8784 Kapitalisasi Pasar $ 9.82B$ 9.82B $ 9.82B Volume (24 Jam) $ 3.65K$ 3.65K $ 3.65K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.82B$ 9.82B $ 9.82B Suplai Peredaran 2.94M 2.94M 2.94M Total Suplai 2,944,019.97147535 2,944,019.97147535 2,944,019.97147535 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Wrapped eETH saat ini adalah $ 9.82B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.65K. Suplai beredar WEETH adalah 2.94M, dan total suplainya sebesar 2944019.97147535. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.82B.