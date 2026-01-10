BursaDEX+
Harga live Wrapped eETH hari ini adalah 3,334.66 USD. Kapitalisasi pasar WEETH adalah 9,817,305,638.079990631 USD. Lacak informasi harga aktual WEETH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

$3,334.66
Grafik Harga Live Wrapped eETH (WEETH)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-10 13:06:47 (UTC+8)

Harga Wrapped eETH Hari Ini

Harga live Wrapped eETH (WEETH) hari ini adalah $ 3,334.66, dengan perubahan 0.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WEETH ke USD saat ini adalah $ 3,334.66 per WEETH.

Wrapped eETH saat ini berada di peringkat #8784 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9.82B, dengan suplai yang beredar 2.94M WEETH. Selama 24 jam terakhir, WEETH diperdagangkan antara $ 3,334.66 (low) dan $ 3,385.98 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 5,298.907072826084, sementara all-time low aset ini adalah $ 1,500.4746650708223.

Dalam kinerja jangka pendek, WEETH bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -1.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 3.65K.

Informasi Pasar Wrapped eETH (WEETH)

No.8784

$ 9.82B
$ 9.82B

$ 3.65K
$ 3.65K

$ 9.82B
$ 9.82B

2.94M
2.94M

2,944,019.97147535
2,944,019.97147535

ETH

Kapitalisasi Pasar Wrapped eETH saat ini adalah $ 9.82B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.65K. Suplai beredar WEETH adalah 2.94M, dan total suplainya sebesar 2944019.97147535. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.82B.

Riwayat Harga Wrapped eETH USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 3,334.66
$ 3,334.66
Low 24 Jam
$ 3,385.98
$ 3,385.98
High 24 Jam

$ 3,334.66
$ 3,334.66

$ 3,385.98
$ 3,385.98

$ 5,298.907072826084
$ 5,298.907072826084

$ 1,500.4746650708223
$ 1,500.4746650708223

0.00%

-0.99%

-1.45%

-1.45%

Riwayat Harga Wrapped eETH (WEETH) USD

Pantau perubahan harga Wrapped eETH untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -33.3432-0.99%
30 Days$ +834.66+33.38%
60 Hari$ +834.66+33.38%
90 Hari$ +834.66+33.38%
Perubahan Harga Wrapped eETH Hari Ini

Hari ini, WEETH tercatat mengalami perubahan sebesar $ -33.3432 (-0.99%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Wrapped eETH 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +834.66 (+33.38%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Wrapped eETH 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WEETH terlihat mengalami perubahan $ +834.66 (+33.38%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Wrapped eETH 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +834.66 (+33.38%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Wrapped eETH (WEETH)?

Lihat halaman Riwayat Harga Wrapped eETH sekarang.

Analisis AI untuk Wrapped eETH

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Wrapped eETH, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Wrapped eETH?

Harga WEETH dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Permintaan staking Ethereum - Aktivitas staking ETH yang lebih tinggi meningkatkan utilitas WEETH
2. Pergerakan harga ETH - WEETH secara erat mengikuti nilai Ethereum
3. Hadiah/imbalan staking - Hadiah yang lebih tinggi membuat WEETH menjadi lebih menarik
4. Integrasi DeFi - Semakin banyak protokol yang menerima WEETH meningkatkan permintaan
5. Sentimen pasar terhadap token staking likuid
6. Perkembangan regulasi yang memengaruhi staking
7. Persaingan dari derivatif staking likuid lainnya
8. Kondisi pasar kripto secara keseluruhan serta adopsi oleh institusi

Mengapa orang ingin tahu harga Wrapped eETH hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga Wrapped eETH (WEETH) hari ini karena beberapa alasan utama:

1. Keputusan perdagangan – Para pedagang aktif memerlukan harga terkini untuk membeli/menjual pada waktu yang optimal
2. Pelacakan portofolio – Investor memantau nilai dan kinerja kepemilikan mereka
3. Analisis pasar – Data harga membantu mengidentifikasi tren dan pola
4. Aktivitas DeFi – WEETH digunakan dalam protokol keuangan terdesentralisasi yang memerlukan harga yang akurat
5. Penentuan waktu investasi – Mengetahui harga saat ini membantu menentukan titik masuk/keluar

Prediksi Harga untuk Wrapped eETH

Prediksi Harga Wrapped eETH (WEETH) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WEETH pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Wrapped eETH (WEETH) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Wrapped eETH berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga Wrapped eETH yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga WEETH pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Wrapped eETH.

Cara membeli & berinvestasi Wrapped eETH di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Wrapped eETH? Pembelian WEETH dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Wrapped eETH. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Wrapped eETH (WEETH) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Langkah 4

Pilih Token Anda

Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Panduan Cara Membeli Wrapped eETH (WEETH)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Wrapped eETH

Apa yang dimaksud dengan Wrapped eETH (WEETH)

weETH is the first native liquid restaking token on Ethereum.

Sumber Daya Wrapped eETH

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Wrapped eETH, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Wrapped eETH
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Wrapped eETH

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-10 13:06:47 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Wrapped eETH (WEETH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
01-07 07:35:32Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

