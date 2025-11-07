BursaDEX+
Harga live Everlyn AI hari ini adalah 0.1058 USD. Lacak informasi harga aktual LYN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LYN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Everlyn AI(LYN)

Harga Live 1 LYN ke USD:

$0.1054
$0.1054
+3.33%1D
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:55:20 (UTC+8)

Informasi Harga Everlyn AI (LYN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-1.03%

+3.33%

-0.48%

-0.48%

Harga aktual Everlyn AI (LYN) adalah $ 0.1058. Selama 24 jam terakhir, LYN diperdagangkan antara low $ 0.1012 dan high $ 0.1075, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLYN adalah $ 1.0104430541406704, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.09658291416276109.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LYN telah berubah sebesar -1.03% selama 1 jam terakhir, +3.33% selama 24 jam, dan -0.48% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Everlyn AI (LYN)

No.694

25.56%

BSC

Kapitalisasi Pasar Everlyn AI saat ini adalah $ 27.05M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 192.21K. Suplai beredar LYN adalah 255.64M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 105.80M.

Riwayat Harga Everlyn AI (LYN) USD

Pantau perubahan harga Everlyn AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.003397+3.33%
30 Days$ -0.185-63.62%
60 Hari$ +0.0058+5.80%
90 Hari$ +0.0058+5.80%
Perubahan Harga Everlyn AI Hari Ini

Hari ini, LYN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.003397 (+3.33%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Everlyn AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.185 (-63.62%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Everlyn AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LYN terlihat mengalami perubahan $ +0.0058 (+5.80%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Everlyn AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0058 (+5.80%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Everlyn AI (LYN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Everlyn AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Everlyn AI (LYN)

Everlyn AI adalah protokol video AI asli Web3 pertama yang menghasilkan video berkualitas sinematik hanya dalam 25 detik melalui model dasar miliknya, Everlyn-1.

Everlyn AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Everlyn AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LYN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Everlyn AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Everlyn AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Everlyn AI (USD)

Berapa nilai Everlyn AI (LYN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Everlyn AI (LYN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Everlyn AI.

Cek prediksi harga Everlyn AI sekarang!

Tokenomi Everlyn AI (LYN)

Memahami tokenomi Everlyn AI (LYN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LYN sekarang!

Cara membeli Everlyn AI (LYN)

Ingin mengetahui cara membeli Everlyn AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Everlyn AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LYN ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Everlyn AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Everlyn AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Everlyn AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Everlyn AI

Berapa nilai Everlyn AI (LYN) hari ini?
Harga live LYN dalam USD adalah 0.1058 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LYN ke USD saat ini?
Harga LYN ke USD saat ini adalah $ 0.1058. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Everlyn AI?
Kapitalisasi pasar LYN adalah $ 27.05M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LYN?
Suplai beredar LYN adalah 255.64M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LYN?
LYN mencapai harga ATH sebesar 1.0104430541406704 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LYN?
LYN mencapai harga ATL 0.09658291416276109 USD.
Berapa volume perdagangan LYN?
Volume perdagangan 24 jam live LYN adalah $ 192.21K USD.
Akankah harga LYN naik lebih tinggi tahun ini?
LYN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LYN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Everlyn AI (LYN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

