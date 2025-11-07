BursaDEX+
Harga live Niza hari ini adalah 0.06735 USD. Lacak informasi harga aktual NIZA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NIZA dengan mudah di MEXC sekarang.

Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:12:10 (UTC+8)

Harga aktual Niza (NIZA) adalah $ 0.06735. Selama 24 jam terakhir, NIZA diperdagangkan antara low $ 0.06406 dan high $ 0.06785, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNIZA adalah $ 0.2146230559763992, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000028314541016169.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NIZA telah berubah sebesar +0.37% selama 1 jam terakhir, +0.52% selama 24 jam, dan +27.92% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Kapitalisasi Pasar Niza saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 42.02K. Suplai beredar NIZA adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1150000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 77.45M.

Riwayat Harga Niza (NIZA) USD

Pantau perubahan harga Niza untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0003484+0.52%
30 Days$ -0.01386-17.07%
60 Hari$ +0.05735+573.50%
90 Hari$ +0.05735+573.50%
Perubahan Harga Niza Hari Ini

Hari ini, NIZA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0003484 (+0.52%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Niza 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01386 (-17.07%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Niza 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NIZA terlihat mengalami perubahan $ +0.05735 (+573.50%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Niza 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.05735 (+573.50%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Niza (NIZA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Niza sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Niza (NIZA)

Niza Global (NIZA) is a digital asset designed to power a secure, transparent, and user-friendly ecosystem. Built with strong utility, NIZA enables seamless trading, staking, and participation across the Niza Global platform, ensuring accessibility for both retail and institutional users. Backed by Niza Labs and a growing global community, Niza Global focuses on delivering long-term value and real-world applications. The token is listed on top exchanges, ensuring strong liquidity and trust within the global market.

Niza tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Niza Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NIZA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Niza di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Niza dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Niza (USD)

Berapa nilai Niza (NIZA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Niza (NIZA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Niza.

Cek prediksi harga Niza sekarang!

Tokenomi Niza (NIZA)

Memahami tokenomi Niza (NIZA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NIZA sekarang!

Cara membeli Niza (NIZA)

Ingin mengetahui cara membeli Niza? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Niza di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NIZA ke Mata Uang Lokal

1 Niza(NIZA) ke VND
1,772.31525
1 Niza(NIZA) ke AUD
A$0.103719
1 Niza(NIZA) ke GBP
0.051186
1 Niza(NIZA) ke EUR
0.057921
1 Niza(NIZA) ke USD
$0.06735
1 Niza(NIZA) ke MYR
RM0.281523
1 Niza(NIZA) ke TRY
2.835435
1 Niza(NIZA) ke JPY
¥10.30455
1 Niza(NIZA) ke ARS
ARS$97.7497695
1 Niza(NIZA) ke RUB
5.4708405
1 Niza(NIZA) ke INR
5.9719245
1 Niza(NIZA) ke IDR
Rp1,122.499551
1 Niza(NIZA) ke PHP
3.974997
1 Niza(NIZA) ke EGP
￡E.3.185655
1 Niza(NIZA) ke BRL
R$0.3603225
1 Niza(NIZA) ke CAD
C$0.0949635
1 Niza(NIZA) ke BDT
8.2173735
1 Niza(NIZA) ke NGN
96.905874
1 Niza(NIZA) ke COP
$258.0454635
1 Niza(NIZA) ke ZAR
R.1.170543
1 Niza(NIZA) ke UAH
2.832741
1 Niza(NIZA) ke TZS
T.Sh.165.47895
1 Niza(NIZA) ke VES
Bs15.28845
1 Niza(NIZA) ke CLP
$63.51105
1 Niza(NIZA) ke PKR
Rs19.035804
1 Niza(NIZA) ke KZT
35.4281205
1 Niza(NIZA) ke THB
฿2.1828135
1 Niza(NIZA) ke TWD
NT$2.0871765
1 Niza(NIZA) ke AED
د.إ0.2471745
1 Niza(NIZA) ke CHF
Fr0.05388
1 Niza(NIZA) ke HKD
HK$0.5233095
1 Niza(NIZA) ke AMD
֏25.75464
1 Niza(NIZA) ke MAD
.د.م0.626355
1 Niza(NIZA) ke MXN
$1.251363
1 Niza(NIZA) ke SAR
ريال0.2525625
1 Niza(NIZA) ke ETB
Br10.3375515
1 Niza(NIZA) ke KES
KSh8.698926
1 Niza(NIZA) ke JOD
د.أ0.04775115
1 Niza(NIZA) ke PLN
0.247848
1 Niza(NIZA) ke RON
лв0.29634
1 Niza(NIZA) ke SEK
kr0.643866
1 Niza(NIZA) ke BGN
лв0.1138215
1 Niza(NIZA) ke HUF
Ft22.5171255
1 Niza(NIZA) ke CZK
1.419738
1 Niza(NIZA) ke KWD
د.ك0.0206091
1 Niza(NIZA) ke ILS
0.2202345
1 Niza(NIZA) ke BOB
Bs0.464715
1 Niza(NIZA) ke AZN
0.114495
1 Niza(NIZA) ke TJS
SM0.620967
1 Niza(NIZA) ke GEL
0.1825185
1 Niza(NIZA) ke AOA
Kz61.45014
1 Niza(NIZA) ke BHD
.د.ب0.0253236
1 Niza(NIZA) ke BMD
$0.06735
1 Niza(NIZA) ke DKK
kr0.435081
1 Niza(NIZA) ke HNL
L1.769958
1 Niza(NIZA) ke MUR
3.0981
1 Niza(NIZA) ke NAD
$1.1698695
1 Niza(NIZA) ke NOK
kr0.68697
1 Niza(NIZA) ke NZD
$0.1192095
1 Niza(NIZA) ke PAB
B/.0.06735
1 Niza(NIZA) ke PGK
K0.2875845
1 Niza(NIZA) ke QAR
ر.ق0.245154
1 Niza(NIZA) ke RSD
дин.6.838719
1 Niza(NIZA) ke UZS
soʻm801.785586
1 Niza(NIZA) ke ALL
L5.6486445
1 Niza(NIZA) ke ANG
ƒ0.1205565
1 Niza(NIZA) ke AWG
ƒ0.12123
1 Niza(NIZA) ke BBD
$0.1347
1 Niza(NIZA) ke BAM
KM0.1138215
1 Niza(NIZA) ke BIF
Fr198.61515
1 Niza(NIZA) ke BND
$0.087555
1 Niza(NIZA) ke BSD
$0.06735
1 Niza(NIZA) ke JMD
$10.7995725
1 Niza(NIZA) ke KHR
270.481641
1 Niza(NIZA) ke KMF
Fr28.287
1 Niza(NIZA) ke LAK
1,464.1304055
1 Niza(NIZA) ke LKR
රු20.5329945
1 Niza(NIZA) ke MDL
L1.1523585
1 Niza(NIZA) ke MGA
Ar303.378075
1 Niza(NIZA) ke MOP
P0.5388
1 Niza(NIZA) ke MVR
1.03719
1 Niza(NIZA) ke MWK
MK116.724285
1 Niza(NIZA) ke MZN
MT4.3070325
1 Niza(NIZA) ke NPR
रु9.543495
1 Niza(NIZA) ke PYG
477.6462
1 Niza(NIZA) ke RWF
Fr97.72485
1 Niza(NIZA) ke SBD
$0.553617
1 Niza(NIZA) ke SCR
1.0136175
1 Niza(NIZA) ke SRD
$2.592975
1 Niza(NIZA) ke SVC
$0.588639
1 Niza(NIZA) ke SZL
L1.169196
1 Niza(NIZA) ke TMT
m0.235725
1 Niza(NIZA) ke TND
د.ت0.19928865
1 Niza(NIZA) ke TTD
$0.4559595
1 Niza(NIZA) ke UGX
Sh235.4556
1 Niza(NIZA) ke XAF
Fr38.2548
1 Niza(NIZA) ke XCD
$0.181845
1 Niza(NIZA) ke XOF
Fr38.2548
1 Niza(NIZA) ke XPF
Fr6.93705
1 Niza(NIZA) ke BWP
P0.9058575
1 Niza(NIZA) ke BZD
$0.1353735
1 Niza(NIZA) ke CVE
$6.454824
1 Niza(NIZA) ke DJF
Fr11.92095
1 Niza(NIZA) ke DOP
$4.3312785
1 Niza(NIZA) ke DZD
د.ج8.791869
1 Niza(NIZA) ke FJD
$0.153558
1 Niza(NIZA) ke GNF
Fr585.60825
1 Niza(NIZA) ke GTQ
Q0.515901
1 Niza(NIZA) ke GYD
$14.086926
1 Niza(NIZA) ke ISK
kr8.4861

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Niza, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Niza
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Niza

Berapa nilai Niza (NIZA) hari ini?
Harga live NIZA dalam USD adalah 0.06735 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NIZA ke USD saat ini?
Harga NIZA ke USD saat ini adalah $ 0.06735. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Niza?
Kapitalisasi pasar NIZA adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NIZA?
Suplai beredar NIZA adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NIZA?
NIZA mencapai harga ATH sebesar 0.2146230559763992 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NIZA?
NIZA mencapai harga ATL 0.000028314541016169 USD.
Berapa volume perdagangan NIZA?
Volume perdagangan 24 jam live NIZA adalah $ 42.02K USD.
Akankah harga NIZA naik lebih tinggi tahun ini?
NIZA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NIZA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Niza (NIZA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

