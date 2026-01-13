Harga ZEAT Hari Ini

Harga live ZEAT (ZTE) hari ini adalah $ 0.0000027, dengan perubahan 3.57% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZTE ke USD saat ini adalah $ 0.0000027 per ZTE.

ZEAT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- ZTE. Selama 24 jam terakhir, ZTE diperdagangkan antara $ 0.0000024 (low) dan $ 0.0000032 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, ZTE bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -6.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 2.60K.

Informasi Pasar ZEAT (ZTE)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 2.60K$ 2.60K $ 2.60K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.00K$ 27.00K $ 27.00K Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar ZEAT saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.60K. Suplai beredar ZTE adalah --, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.00K.