Harga live Terra Classic hari ini adalah 0.00003501 USD. Lacak informasi harga aktual LUNC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LUNC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LUNC

Info Harga LUNC

Penjelasan LUNC

Whitepaper LUNC

Situs Web Resmi LUNC

Tokenomi LUNC

Prakiraan Harga LUNC

Riwayat LUNC

Panduan Membeli LUNC

Konverter LUNC ke Mata Uang Fiat

Spot LUNC

Futures USDT-M LUNC

Logo Terra Classic

Harga Terra Classic(LUNC)

Harga Live 1 LUNC ke USD:

$0.00003503
$0.00003503
-1.49%1D
USD
Grafik Harga Live Terra Classic (LUNC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:01:16 (UTC+8)

Informasi Harga Terra Classic (LUNC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00003439
$ 0.00003439
Low 24 Jam
$ 0.00003807
$ 0.00003807
High 24 Jam

$ 0.00003439
$ 0.00003439

$ 0.00003807
$ 0.00003807

$ 119.18462385854534
$ 119.18462385854534

$ 0.000016754152692065
$ 0.000016754152692065

+0.92%

-1.49%

-15.36%

-15.36%

Harga aktual Terra Classic (LUNC) adalah $ 0.00003501. Selama 24 jam terakhir, LUNC diperdagangkan antara low $ 0.00003439 dan high $ 0.00003807, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLUNC adalah $ 119.18462385854534, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000016754152692065.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LUNC telah berubah sebesar +0.92% selama 1 jam terakhir, -1.49% selama 24 jam, dan -15.36% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Terra Classic (LUNC)

No.165

$ 192.13M
$ 192.13M

$ 1.46M
$ 1.46M

$ 226.98M
$ 226.98M

5.49T
5.49T

--
--

6,483,339,362,688.561
6,483,339,362,688.561

0.01%

LUNA

Kapitalisasi Pasar Terra Classic saat ini adalah $ 192.13M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.46M. Suplai beredar LUNC adalah 5.49T, dan total suplainya sebesar 6483339362688.561. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 226.98M.

Riwayat Harga Terra Classic (LUNC) USD

Pantau perubahan harga Terra Classic untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000005298-1.49%
30 Days$ -0.00001856-34.65%
60 Hari$ -0.00002455-41.22%
90 Hari$ -0.00002699-43.54%
Perubahan Harga Terra Classic Hari Ini

Hari ini, LUNC tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000005298 (-1.49%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Terra Classic 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00001856 (-34.65%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Terra Classic 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LUNC terlihat mengalami perubahan $ -0.00002455 (-41.22%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Terra Classic 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00002699 (-43.54%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Terra Classic (LUNC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Terra Classic sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Terra Classic (LUNC)

Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.

Terra Classic tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Terra Classic Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LUNC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Terra Classic di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Terra Classic dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Terra Classic (USD)

Berapa nilai Terra Classic (LUNC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Terra Classic (LUNC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Terra Classic.

Cek prediksi harga Terra Classic sekarang!

Tokenomi Terra Classic (LUNC)

Memahami tokenomi Terra Classic (LUNC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LUNC sekarang!

Cara membeli Terra Classic (LUNC)

Ingin mengetahui cara membeli Terra Classic? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Terra Classic di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LUNC ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Terra Classic

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Terra Classic, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Terra Classic
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Terra Classic

Berapa nilai Terra Classic (LUNC) hari ini?
Harga live LUNC dalam USD adalah 0.00003501 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LUNC ke USD saat ini?
Harga LUNC ke USD saat ini adalah $ 0.00003501. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Terra Classic?
Kapitalisasi pasar LUNC adalah $ 192.13M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LUNC?
Suplai beredar LUNC adalah 5.49T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LUNC?
LUNC mencapai harga ATH sebesar 119.18462385854534 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LUNC?
LUNC mencapai harga ATL 0.000016754152692065 USD.
Berapa volume perdagangan LUNC?
Volume perdagangan 24 jam live LUNC adalah $ 1.46M USD.
Akankah harga LUNC naik lebih tinggi tahun ini?
LUNC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LUNC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:01:16 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Terra Classic (LUNC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 LUNC = 0.00003501 USD

Perdagangkan LUNC

LUNC/USDC
$0.00003502
$0.00003502
-1.49%
LUNC/USDT
$0.00003503
$0.00003503
-1.51%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$101,139.17

$3,327.18

$156.57

$1.0004

$1.0898

$101,139.17

$3,327.18

$156.57

$2.2150

$1.0158

$0.00000

$0.00000

$30.60

$0.1112

$0.0003999

$0.014099

$4.418

$0.007750

$0.1112

$0.0000002268

