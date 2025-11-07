Apa yang dimaksud dengan Terra Classic (LUNC)

Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.

Tokenomi Terra Classic (LUNC)

Memahami tokenomi Terra Classic (LUNC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LUNC sekarang!

Sumber Daya Terra Classic

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Terra Classic, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Terra Classic Berapa nilai Terra Classic (LUNC) hari ini? Harga live LUNC dalam USD adalah 0.00003501 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga LUNC ke USD saat ini? $ 0.00003501 . Cobalah Harga LUNC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Terra Classic? Kapitalisasi pasar LUNC adalah $ 192.13M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar LUNC? Suplai beredar LUNC adalah 5.49T USD . Berapa harga all‑time high (ATH) LUNC? LUNC mencapai harga ATH sebesar 119.18462385854534 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) LUNC? LUNC mencapai harga ATL 0.000016754152692065 USD . Berapa volume perdagangan LUNC? Volume perdagangan 24 jam live LUNC adalah $ 1.46M USD . Akankah harga LUNC naik lebih tinggi tahun ini? LUNC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LUNC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

