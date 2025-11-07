BursaDEX+
Harga live Subsquid hari ini adalah 0.07775 USD. Lacak informasi harga aktual SQD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SQD dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Subsquid

Harga Subsquid(SQD)

Harga Live 1 SQD ke USD:

$0.07771
+10.14%1D
USD
Grafik Harga Live Subsquid (SQD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:40:53 (UTC+8)

Informasi Harga Subsquid (SQD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.06913
Low 24 Jam
$ 0.08083
High 24 Jam

$ 0.06913
$ 0.08083
$ 0.28647939149743795
$ 0.022870639298236413
-2.62%

+10.14%

-21.44%

-21.44%

Harga aktual Subsquid (SQD) adalah $ 0.07775. Selama 24 jam terakhir, SQD diperdagangkan antara low $ 0.06913 dan high $ 0.08083, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSQD adalah $ 0.28647939149743795, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.022870639298236413.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SQD telah berubah sebesar -2.62% selama 1 jam terakhir, +10.14% selama 24 jam, dan -21.44% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Subsquid (SQD)

No.381

$ 69.89M
$ 91.57K
$ 103.95M
898.96M
1,337,000,000
1,336,997,653.5180118
67.23%

ARB

Kapitalisasi Pasar Subsquid saat ini adalah $ 69.89M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 91.57K. Suplai beredar SQD adalah 898.96M, dan total suplainya sebesar 1336997653.5180118. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 103.95M.

Riwayat Harga Subsquid (SQD) USD

Pantau perubahan harga Subsquid untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0071543+10.14%
30 Days$ -0.0858-52.47%
60 Hari$ -0.00351-4.32%
90 Hari$ -0.08875-53.31%
Perubahan Harga Subsquid Hari Ini

Hari ini, SQD tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0071543 (+10.14%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Subsquid 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0858 (-52.47%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Subsquid 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SQD terlihat mengalami perubahan $ -0.00351 (-4.32%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Subsquid 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.08875 (-53.31%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Subsquid (SQD)?

Lihat halaman Riwayat Harga Subsquid sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Subsquid (SQD)

Subsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences.

Subsquid tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Subsquid Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SQD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Subsquid di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Subsquid dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Subsquid (USD)

Berapa nilai Subsquid (SQD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Subsquid (SQD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Subsquid.

Cek prediksi harga Subsquid sekarang!

Tokenomi Subsquid (SQD)

Memahami tokenomi Subsquid (SQD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SQD sekarang!

Cara membeli Subsquid (SQD)

Ingin mengetahui cara membeli Subsquid? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Subsquid di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SQD ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Subsquid

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Subsquid, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Subsquid
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Subsquid

Berapa nilai Subsquid (SQD) hari ini?
Harga live SQD dalam USD adalah 0.07775 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SQD ke USD saat ini?
Harga SQD ke USD saat ini adalah $ 0.07775. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Subsquid?
Kapitalisasi pasar SQD adalah $ 69.89M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SQD?
Suplai beredar SQD adalah 898.96M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SQD?
SQD mencapai harga ATH sebesar 0.28647939149743795 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SQD?
SQD mencapai harga ATL 0.022870639298236413 USD.
Berapa volume perdagangan SQD?
Volume perdagangan 24 jam live SQD adalah $ 91.57K USD.
Akankah harga SQD naik lebih tinggi tahun ini?
SQD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SQD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Subsquid (SQD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

