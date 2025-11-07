Apa yang dimaksud dengan Subsquid (SQD)

Subsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences. Subsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences.

Sumber Daya Subsquid

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Subsquid, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Subsquid Berapa nilai Subsquid (SQD) hari ini? Harga live SQD dalam USD adalah 0.07775 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SQD ke USD saat ini? $ 0.07775 . Cobalah Harga SQD ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Subsquid? Kapitalisasi pasar SQD adalah $ 69.89M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SQD? Suplai beredar SQD adalah 898.96M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SQD? SQD mencapai harga ATH sebesar 0.28647939149743795 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SQD? SQD mencapai harga ATL 0.022870639298236413 USD . Berapa volume perdagangan SQD? Volume perdagangan 24 jam live SQD adalah $ 91.57K USD . Akankah harga SQD naik lebih tinggi tahun ini? SQD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SQD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

