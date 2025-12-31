Harga Ethereum dipantau bulls untuk breakout saat resistance menurun menekan harga, kemana akan melaju?

Harga Ethereum diperdagangkan dalam tren turun yang menyempit, dengan penjual membatasi rebound di bawah garis resistensi menurun dan penembusan support terdekat kemungkinan akan menentukan pergerakan besar berikutnya.

Ringkasan Harga Ethereum tetap terjebak di bawah garis tren resistensi menurun , dengan setiap rebound menarik penjualan baru.​

, dengan setiap rebound menarik penjualan baru.​ Harga berkonsolidasi di dekat support setelah lonjakan ke atas ditolak, dan kehilangan zona ini dapat mempercepat kelanjutan penurunan.​

Perebutan kembali yang berkelanjutan di atas garis tren yang rusak akan mengubah bias ke arah rally relief yang lebih luas dengan menandakan kontrol penjual yang memudar.

Harga Ethereum (ETH) terus diperdagangkan di bawah level resistensi menurun, dengan grafik teknis menunjukkan momentum ke atas yang terbatas, menurut analisis dari GainMuse dan TradingView.

Cryptocurrency ini gagal merebut kembali level harga sebelumnya, dengan rebound terbaru menghadapi tekanan jual daripada minat beli yang berkelanjutan, seperti yang ditunjukkan grafik. Aksi harga tetap berada dalam saluran menurun setelah menembus di bawah zona konsolidasi sebelumnya.

Beberapa upaya pemulihan terhenti di bawah garis resistensi menurun, menurut analisis teknis. Cryptocurrency ini diperdagangkan di bawah garis tren yang rusak, dengan konsolidasi saat ini terjadi di dekat level support tanpa penembusan decisif di atas resistensi.

Data grafik 4 jam terbaru menunjukkan harga melayang di sekitar level support setelah pergerakan naik tajam yang kemudian ditolak. Pergerakan tersebut tidak memiliki tindak lanjut yang berkelanjutan, dengan harga kembali ke rentang sempit di dekat support sebelumnya, menurut grafik.

Data volume menunjukkan peningkatan aktivitas selama pergerakan harga tajam, tetapi gagal mempertahankan momentum setelahnya, demikian analisis tersebut. Pola ini selaras dengan perdagangan reaktif daripada positioning arah yang berkomitmen, menurut pengamat teknis.

Struktur teknis menunjukkan bahwa jika Ethereum gagal mempertahankan level support saat ini, kelanjutan penurunan menjadi lebih mungkin, seperti yang ditunjukkan analisis. Kehilangan support kemungkinan akan mempercepat aksi harga bearish, mengonfirmasi kompresi terbaru sebagai distribusi daripada stabilisasi, menurut grafik.

Sebaliknya, jika harga merebut kembali dan mempertahankan level di atas resistensi menurun, probabilitas akan bergeser ke arah rally relief yang lebih luas, catat analisis tersebut. Penembusan seperti itu akan menandakan kontrol penjual yang berkurang dan transisi potensial dari kompresi ke akumulasi.

Selama Ethereum tetap berada di bawah level resistensi menurun, rally jangka pendek kemungkinan bersifat korektif, menurut penilaian teknis. Rally yang gagal menembus dan bertahan di atas garis tren kemungkinan akan menarik tekanan jual baru, mempertahankan bias penurunan.

Rentang harga saat ini mewakili level penting, dengan pergerakan arah pasar berikutnya kemungkinan akan ditentukan oleh bagaimana harga bereaksi terhadap zona kompresi, simpul analisis tersebut. Ethereum belum turun secara agresif, tetapi juga gagal menunjukkan bahwa pembeli siap untuk mengambil alih kontrol, menurut indikator teknis.