Harga CodexField Hari Ini

Harga live CodexField (CODEX) hari ini adalah $ 33.4972, dengan perubahan 4.11% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CODEX ke USD saat ini adalah $ 33.4972 per CODEX.

CodexField saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- CODEX. Selama 24 jam terakhir, CODEX diperdagangkan antara $ 29.312 (low) dan $ 33.6591 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, CODEX bergerak +0.94% dalam satu jam terakhir dan +6.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.71M.

Informasi Pasar CodexField (CODEX)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 4.02B$ 4.02B $ 4.02B Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 120,000,000 120,000,000 120,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar CodexField saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.71M. Suplai beredar CODEX adalah --, dan total suplainya sebesar 120000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.02B.