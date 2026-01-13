Tokenomi CodexField (CODEX)

Telusuri wawasan utama tentang CodexField (CODEX), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Tokenomi & Analisis Harga CodexField (CODEX)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk CodexField (CODEX), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
Total Suplai:
$ 120.00M
$ 120.00M$ 120.00M
Suplai yang Beredar:
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 4.15B
$ 4.15B$ 4.15B
All-Time High:
$ 54.4118
$ 54.4118$ 54.4118
All-Time Low:
Harga Saat Ini:
$ 34.5423
$ 34.5423$ 34.5423

Informasi CodexField (CODEX)

CodexField is a decentralized infrastructure protocol designed to enable the storage, sharing, and assetization of code and structured digital knowledge. Built on BNB Greenfield and BNB Smart Chain, CodexField allows developers to publish code, algorithms, models, and technical content as on-chain assets with verifiable ownership, usage rights, and reputation. By integrating Git-compatible tools, decentralized storage, and an on-chain reputation and incentive system, CodexField transforms software and knowledge from consumable resources into programmable, tradable assets. The platform aims to redefine how technical value is created, distributed, and monetized in the Web3 era.

Situs Web Resmi:
https://www.codexfield.com
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1WcazYR4Jq95oynyPDYi7edoe52B2bF3e/view?usp=drive_link
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x4AF228a5fba8fb4fF64b5b9563Fd114595Fa6686

Tokenomi CodexField (CODEX): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi CodexField (CODEX) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token CODEX yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token CODEX yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi CODEX, jelajahi harga live token CODEX!

