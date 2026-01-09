BursaDEX+
OpenAI Meluncurkan GPT-5.2-Codex Canggih untuk Peningkatan Perangkat Lunak dan Keamanan Siber

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/09 10:54
Rebeca Moen
08 Jan 2026 10:42

OpenAI memperkenalkan GPT-5.2-Codex, model AI canggih untuk rekayasa perangkat lunak dan keamanan siber, meningkatkan penanganan tugas jangka panjang dan kemampuan keamanan jaringan.

OpenAI telah resmi meluncurkan GPT-5.2-Codex, model AI mutakhir yang dirancang untuk memperkuat kemampuan dalam rekayasa perangkat lunak dan keamanan jaringan. Peluncuran ini menandai kemajuan signifikan dalam teknologi AI, menawarkan peningkatan kinerja dalam eksekusi tugas jangka panjang dan penanganan perubahan kode skala besar yang lebih baik, seperti refactoring dan migrasi, menurut OpenAI.

Kemampuan yang Ditingkatkan untuk Perangkat Lunak dan Keamanan

GPT-5.2-Codex dibangun berdasarkan pendahulunya, GPT-5.2, dengan optimasi mendalam untuk pengkodean agen Codex. Peningkatan utama mencakup pemadatan konteks untuk eksekusi tugas jangka panjang yang lebih baik, kinerja superior dalam modifikasi kode skala besar, dan kemampuan yang ditingkatkan di lingkungan Windows. Fitur keamanan jaringan model ini juga mengalami peningkatan signifikan, mengatasi lanskap ancaman keamanan siber yang terus berkembang.

Dalam demonstrasi baru-baru ini, seorang peneliti keamanan menggunakan versi sebelumnya, GPT-5.1-Codex-Max, untuk menemukan kerentanan dalam aplikasi React, menampilkan potensi model dalam aplikasi keamanan siber dunia nyata. Kemampuan ini menggarisbawahi pentingnya penerapan model AI canggih secara bertanggung jawab untuk mengurangi risiko penggunaan ganda.

Penerapan Strategis dan Akses

OpenAI meluncurkan GPT-5.2-Codex kepada pengguna ChatGPT berbayar di semua platform Codex, dengan rencana untuk memperluas akses kepada pengguna API dalam beberapa minggu mendatang. Selain itu, program 'akses terpercaya' sedang diujicobakan, menawarkan profesional dan organisasi yang telah diverifikasi yang berfokus pada pekerjaan keamanan siber defensif akses ke fitur dan model yang akan datang.

Penerapan strategis ini bertujuan untuk menyeimbangkan kegunaan dengan keamanan, memastikan bahwa kemampuan model dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan efektif. Program ini berupaya memberdayakan profesional keamanan dengan alat yang diperlukan untuk meningkatkan strategi defensif sambil mempertahankan kontrol keamanan yang kuat.

Dampak pada Rekayasa Perangkat Lunak

GPT-5.2-Codex tidak hanya mempertahankan keunggulan profesional GPT-5.2 tetapi juga mengintegrasikan kemampuan mutakhir GPT-5.1-Codex-Max. Kemampuannya untuk memahami konteks panjang, memanggil alat secara andal, dan mempertahankan akurasi faktual yang tinggi menjadikannya mitra yang dapat dipercaya untuk menangani tugas pengkodean yang kompleks.

Model ini unggul dalam benchmark seperti SWE-Bench Pro dan Terminal-Bench 2.0, yang menilai kinerja AI di lingkungan terminal nyata. Tes ini mengonfirmasi efisiensi dan keandalannya dalam pengaturan Windows asli, lebih lanjut memperluas kemampuannya melampaui model sebelumnya.

Prospek Masa Depan dalam Keamanan Siber

Komitmen OpenAI untuk memajukan kemampuan AI terlihat jelas dalam peningkatan berkelanjutan fitur keamanan jaringan. Meskipun belum mencapai tingkat kemampuan keamanan siber 'tinggi' sesuai kerangka kesiapan, GPT-5.2-Codex menetapkan panggung bagi model masa depan untuk mencapai pencapaian ini.

Seiring sistem AI menjadi lebih kuat, penerapan yang bertanggung jawab tetap menjadi fokus utama. Pendekatan OpenAI mencakup pengamanan keamanan yang lebih kuat, kontrol akses yang ketat, dan kolaborasi berkelanjutan dengan komunitas keamanan untuk memastikan bahwa kemajuan dalam teknologi AI berkontribusi positif terhadap upaya keamanan siber.

Sumber gambar: Shutterstock

Sumber: https://blockchain.news/news/openai-unveils-advanced-gpt-5-2-codex

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

