Harga THENT Hari Ini

Harga live THENT (THENT) hari ini adalah $ 1.265, dengan perubahan 17.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi THENT ke USD saat ini adalah $ 1.265 per THENT.

THENT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- THENT. Selama 24 jam terakhir, THENT diperdagangkan antara $ 1 (low) dan $ 3.499 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, THENT bergerak +6.84% dalam satu jam terakhir dan +406.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 3.47M.

Informasi Pasar THENT (THENT)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 3.47M$ 3.47M $ 3.47M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 265.65B$ 265.65B $ 265.65B Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 210,000,000,000 210,000,000,000 210,000,000,000 Blockchain Publik BSC

