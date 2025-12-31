Bitmine Mengunci 118.944 ETH Lagi, Total Staking Mencapai 461.000 ETH

Bitmine menambahkan 118.944 ETH baru ke staking, melanjutkan rencana akumulasi agresifnya.

Total ETH yang di-stake oleh perusahaan mencapai sekitar 461.000, mencerminkan meningkatnya kepercayaan institusional.

Bitmine sekali lagi meningkatkan eksposur agresifnya terhadap Ethereum. Perusahaan perbendaharaan Ethereum ini menerima 32.938 ETH dari FalconX dan segera mendepositkan tambahan 118.944 ETH ke dalam jaringan Proof-of-Stake. Dengan langkah ini, perusahaan tidak hanya menambah kepemilikannya tetapi juga memperkuat dorongannya ke dalam staking ETH skala besar, dengan deposit yang kini mencapai ratusan juta.

Bitmine Memperdalam Posisi Staking ETH-nya

Beberapa hari ke belakang, sejak mulai staking pada 27 Desember, Bitmine telah sangat agresif. Hanya dalam empat hari, total staking mereka telah mencapai 461.504 ETH.

Angka ini setara dengan sekitar 11,2% dari total kepemilikan ETH Bitmine, yang mencapai sekitar 4,11 juta koin.

Selain itu, jumlah besar ETH yang terkunci secara alami menyusutkan pasokan yang beredar di pasar. Ini berarti pasar harus menerima kenyataan bahwa lebih banyak ETH terkunci dalam staking, daripada beredar bebas di exchange.

Namun, masalah pasokan bukanlah satu-satunya masalah yang menarik. Langkah-langkah terbaru Bitmine menunjukkan bahwa perusahaan secara mantap memperluas eksposurnya terhadap Ethereum sambil memperkuat pijakannya dalam jaringan PoS. Selain itu, langkah ini sejalan dengan keinginan Bitmine untuk memposisikan dirinya sebagai pemain utama dalam infrastruktur staking, bukan sekadar pemegang aset.

Awal Desember lalu, kami melaporkan bahwa perusahaan telah meningkatkan kepemilikan ETH-nya lebih dari $150 juta melalui pembelian baru. Dompet yang terkait dengan Bitmine pada saat itu mengakuisisi 18.345 ETH melalui BitGo dan 30.278 ETH melalui Kraken, yang semakin menunjukkan pola pembelian yang konsisten, bukan gerakan spontan.

Sebelumnya, pada 9 November, kami menyoroti bahwa JPMorgan menginvestasikan sekitar $102 juta di Bitmine, berdasarkan pengajuan 13F-HR-nya kepada regulator AS.

Di sisi lain, minggu lalu kami juga mencatat cerita berbeda dari Arthur Hayes, yang menjual sebagian besar kepemilikan ETH-nya dan mengalihkan dana ke beberapa token DeFi.

Hayes dilaporkan membeli 137.117 token PENDLE senilai hampir $259.000. Dia juga meningkatkan kepemilikannya dengan membeli 132.730 token ETHFI senilai sekitar $93.000 dan sekitar 1,22 juta token ENA senilai sekitar $257.500.

Pada saat penulisan, ETH diperdagangkan sekitar $2.972,97, naik sedikit 0,93% selama 24 jam terakhir, dengan volume perdagangan spot harian $3,16 miliar.