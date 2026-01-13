BursaDEX+
Harga live OOOO hari ini adalah 0.006612 USD. Kapitalisasi pasar OOOO adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual OOOO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live OOOO hari ini adalah 0.006612 USD. Kapitalisasi pasar OOOO adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual OOOO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga OOOO(OOOO)

Grafik Harga Live OOOO (OOOO)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:22:16 (UTC+8)

Harga OOOO Hari Ini

Harga live OOOO (OOOO) hari ini adalah $ 0.006612, dengan perubahan 4.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OOOO ke USD saat ini adalah $ 0.006612 per OOOO.

OOOO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- OOOO. Selama 24 jam terakhir, OOOO diperdagangkan antara $ 0.006444 (low) dan $ 0.008499 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, OOOO bergerak -2.22% dalam satu jam terakhir dan -30.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 81.52K.

Informasi Pasar OOOO (OOOO)

--
----

$ 81.52K
$ 81.52K$ 81.52K

$ 6.61M
$ 6.61M$ 6.61M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar OOOO saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 81.52K. Suplai beredar OOOO adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.61M.

Riwayat Harga OOOO USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.006444
$ 0.006444$ 0.006444
Low 24 Jam
$ 0.008499
$ 0.008499$ 0.008499
High 24 Jam

$ 0.006444
$ 0.006444$ 0.006444

$ 0.008499
$ 0.008499$ 0.008499

--
----

--
----

-2.22%

-4.41%

-30.55%

-30.55%

Riwayat Harga OOOO (OOOO) USD

Pantau perubahan harga OOOO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0003055-4.41%
30 Days$ -0.013388-66.94%
60 Hari$ -0.013388-66.94%
90 Hari$ -0.013388-66.94%
Perubahan Harga OOOO Hari Ini

Hari ini, OOOO tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0003055 (-4.41%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga OOOO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.013388 (-66.94%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga OOOO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OOOO terlihat mengalami perubahan $ -0.013388 (-66.94%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga OOOO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.013388 (-66.94%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari OOOO (OOOO)?

Lihat halaman Riwayat Harga OOOO sekarang.

Analisis AI untuk OOOO

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk OOOO, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga OOOO?

Harga kripto OOOO dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

Penawaran dan Permintaan: Likuiditas pasar serta volume perdagangan secara langsung memengaruhi pergerakan harga.

Sentimen Pasar: Kepercayaan investor, berita, dan gema di media sosial memengaruhi tekanan beli/jual.

Tingkat Adopsi: Kasus penggunaan nyata dan kemitraan yang terjalin mendorong nilai utilitas.

Berita Regulasi: Kebijakan pemerintah dan perkembangan hukum menciptakan volatilitas.

Analisis Teknikal: Pola grafik dan indikator perdagangan membimbing keputusan investor.

Persaingan: Kinerja relatif terhadap kripto lainnya memengaruhi posisi pasar.

Pembaruan Pengembangan: Peningkatan protokol dan kemajuan roadmap memengaruhi kepercayaan investor.

Mengapa orang ingin tahu harga OOOO hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga OOOO hari ini karena beberapa alasan utama: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, melacak nilai portofolio, mengatur waktu masuk/keluar pasar, menilai laba/rugi, membandingkan dengan mata uang kripto lainnya, dan tetap mendapat informasi terbaru tentang tren pasar. Harga real-time membantu investor mengelola risiko.

Prediksi Harga untuk OOOO

Prediksi Harga OOOO (OOOO) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target OOOO pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga OOOO (OOOO) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga OOOO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga OOOO yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga OOOO pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga OOOO.

Cara membeli & berinvestasi OOOO di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan OOOO? Pembelian OOOO dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli OOOO. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian OOOO (OOOO) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan OOOO akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli OOOO (OOOO)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan OOOO

Dengan memiliki OOOO, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Apa yang dimaksud dengan OOOO (OOOO)

AI Omninet adalah kolaborasi spektrum penuh berbasis AI yang mendobrak batasan antara lingkungan multi-rantai, multi-protokol, dan multi-aplikasi.

Sumber Daya OOOO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai OOOO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi OOOO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OOOO

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:22:16 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting OOOO (OOOO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

OOOO Berita Populer

Binance Alpha Mencantumkan OOOO dengan Pengumuman Airdrop

Binance Alpha Mencantumkan OOOO dengan Pengumuman Airdrop

December 30, 2025
CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg mengumumkan pembentukan Meta Compute

CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg mengumumkan pembentukan Meta Compute

January 13, 2026
Apakah Kripto Ritel Sedang Mati? Tayangan YouTube Kripto Mencapai Level Terendah Sejak Awal 2021

Apakah Kripto Ritel Sedang Mati? Tayangan YouTube Kripto Mencapai Level Terendah Sejak Awal 2021

January 13, 2026
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

