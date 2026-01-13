Harga OOOO Hari Ini

Harga live OOOO (OOOO) hari ini adalah $ 0.006612, dengan perubahan 4.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OOOO ke USD saat ini adalah $ 0.006612 per OOOO.

OOOO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- OOOO. Selama 24 jam terakhir, OOOO diperdagangkan antara $ 0.006444 (low) dan $ 0.008499 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, OOOO bergerak -2.22% dalam satu jam terakhir dan -30.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 81.52K.

Informasi Pasar OOOO (OOOO)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 81.52K$ 81.52K $ 81.52K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.61M$ 6.61M $ 6.61M Suplai Peredaran ---- -- Suplai Maks. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar OOOO saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 81.52K. Suplai beredar OOOO adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.61M.