Harga ForTON Hari Ini

Harga live ForTON (FRT) hari ini adalah $ 69, dengan perubahan 1.21% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FRT ke USD saat ini adalah $ 69 per FRT.

ForTON saat ini berada di peringkat #4408 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 FRT. Selama 24 jam terakhir, FRT diperdagangkan antara $ 64.44 (low) dan $ 74.37 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 263.414719009471, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.5097939315029316.

Dalam kinerja jangka pendek, FRT bergerak +0.11% dalam satu jam terakhir dan -24.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 28.20K.

Informasi Pasar ForTON (FRT)

Peringkat No.4408 Kapitalisasi Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 Jam) $ 28.20K$ 28.20K $ 28.20K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 34.50M$ 34.50M $ 34.50M Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Suplai Maks. 500,000 500,000 500,000 Total Suplai 499,644 499,644 499,644 Tingkat Peredaran 0.00% Blockchain Publik TONCOIN

Kapitalisasi Pasar ForTON saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 28.20K. Suplai beredar FRT adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 499644. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 34.50M.