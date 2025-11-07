BursaDEX+
Harga live Astra Nova hari ini adalah 0.006489 USD. Lacak informasi harga aktual RVV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RVV dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang RVV

Info Harga RVV

Penjelasan RVV

Whitepaper RVV

Situs Web Resmi RVV

Tokenomi RVV

Prakiraan Harga RVV

Riwayat RVV

Panduan Membeli RVV

Konverter RVV ke Mata Uang Fiat

Spot RVV

Futures USDT-M RVV

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Astra Nova

Harga Astra Nova(RVV)

Harga Live 1 RVV ke USD:

$0.006489
$0.006489$0.006489
+9.04%1D
USD
Grafik Harga Live Astra Nova (RVV)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:55:24 (UTC+8)

Informasi Harga Astra Nova (RVV) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.005589
$ 0.005589$ 0.005589
Low 24 Jam
$ 0.0069
$ 0.0069$ 0.0069
High 24 Jam

$ 0.005589
$ 0.005589$ 0.005589

$ 0.0069
$ 0.0069$ 0.0069

--
----

--
----

-0.95%

+9.04%

-23.65%

-23.65%

Harga aktual Astra Nova (RVV) adalah $ 0.006489. Selama 24 jam terakhir, RVV diperdagangkan antara low $ 0.005589 dan high $ 0.0069, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRVV adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RVV telah berubah sebesar -0.95% selama 1 jam terakhir, +9.04% selama 24 jam, dan -23.65% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Astra Nova (RVV)

--
----

$ 164.60K
$ 164.60K$ 164.60K

$ 64.89M
$ 64.89M$ 64.89M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar Astra Nova saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 164.60K. Suplai beredar RVV adalah --, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 64.89M.

Riwayat Harga Astra Nova (RVV) USD

Pantau perubahan harga Astra Nova untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00053797+9.04%
30 Days$ -0.006511-50.09%
60 Hari$ -0.006511-50.09%
90 Hari$ -0.006511-50.09%
Perubahan Harga Astra Nova Hari Ini

Hari ini, RVV tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00053797 (+9.04%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Astra Nova 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.006511 (-50.09%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Astra Nova 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RVV terlihat mengalami perubahan $ -0.006511 (-50.09%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Astra Nova 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.006511 (-50.09%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Astra Nova (RVV)?

Lihat halaman Riwayat Harga Astra Nova sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Astra Nova (RVV)

Astra Tech adalah mesin konten interaktif berbasis AI dan lapisan monetisasi yang memperkaya utilitas proyek token dan memaksimalkan keterlibatan di seluruh komunitas Web3. Kami adalah induk dari Tokenplay.ai (infrastruktur inti) dan Astra Nova (IP pihak pertama + komunitas).

Astra Nova tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Astra Nova Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RVV ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Astra Nova di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Astra Nova dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Astra Nova (USD)

Berapa nilai Astra Nova (RVV) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Astra Nova (RVV) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Astra Nova.

Cek prediksi harga Astra Nova sekarang!

Tokenomi Astra Nova (RVV)

Memahami tokenomi Astra Nova (RVV) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RVV sekarang!

Cara membeli Astra Nova (RVV)

Ingin mengetahui cara membeli Astra Nova? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Astra Nova di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RVV ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Astra Nova

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Astra Nova, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Astra Nova
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Astra Nova

Berapa nilai Astra Nova (RVV) hari ini?
Harga live RVV dalam USD adalah 0.006489 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RVV ke USD saat ini?
Harga RVV ke USD saat ini adalah $ 0.006489. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Astra Nova?
Kapitalisasi pasar RVV adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RVV?
Suplai beredar RVV adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RVV?
RVV mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RVV?
RVV mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan RVV?
Volume perdagangan 24 jam live RVV adalah $ 164.60K USD.
Akankah harga RVV naik lebih tinggi tahun ini?
RVV mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RVV untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:55:24 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Astra Nova (RVV)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

