BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Astra Nova mengaitkan kerugian 10 juta dolar dengan peretasan pembuat pasar, berjanji untuk membeli kembali token RVV, dan menawarkan hadiah untuk memulihkan dana. Astra Nova, sebuah situs kripto-AI, telah mengumumkan bahwa mereka kehilangan $10 juta dalam pelanggaran keamanan yang disebabkan oleh pembuat pasar pihak ketiga yang membuang token RVV. Hal ini menyebabkan penurunan drastis [...] Artikel Market News: Astra Nova Menyalahkan Peretasan Pembuat Pasar atas Kerugian $10M, Rencanakan Pembelian Kembali pertama kali muncul di Live Bitcoin News.Astra Nova mengaitkan kerugian 10 juta dolar dengan peretasan pembuat pasar, berjanji untuk membeli kembali token RVV, dan menawarkan hadiah untuk memulihkan dana. Astra Nova, sebuah situs kripto-AI, telah mengumumkan bahwa mereka kehilangan $10 juta dalam pelanggaran keamanan yang disebabkan oleh pembuat pasar pihak ketiga yang membuang token RVV. Hal ini menyebabkan penurunan drastis [...] Artikel Market News: Astra Nova Menyalahkan Peretasan Pembuat Pasar atas Kerugian $10M, Rencanakan Pembelian Kembali pertama kali muncul di Live Bitcoin News.

Berita Pasar: Astra Nova Menyalahkan Peretasan Market Maker atas Kerugian $10 Juta, Rencanakan Pembelian Kembali

Penulis: LiveBitcoinNewsSumber: LiveBitcoinNews
2025/10/21 11:30
Astra Protocol
ASTRA$0,0007033+%4,97
Astra Nova
RVV$0,003647-%6,70
Sleepless AI
AI$0,03885-%5,45
SecondLive
LIVE$0,00006675+%4,39

 Astra Nova mengaitkan kerugian 10 juta dolar dengan peretasan pembuat pasar, berjanji untuk membeli kembali token RVV, dan menawarkan hadiah untuk memulihkan dana.

Astra Nova, sebuah situs kripto-AI, telah mengumumkan bahwa mereka kehilangan $10 juta dalam pelanggaran keamanan yang disebabkan oleh pihak ketiga pembuat pasar yang membuang token RVV. Hal ini menyebabkan penurunan drastis pada harga token yang baru diperkenalkan.

Pembuangan Massal Token Sebagian Dipicu oleh Peretasan Pembuat Pasar.

Setelah peluncuran token RVV Astra Nova, penyerang menggunakan akun pembuat pasar yang diretas untuk menjual sekitar 860 juta token.

Ini merupakan sekitar 8,6 persen dari total pasokan dan diterjemahkan menjadi sekitar 10,3 juta yang dikonversi ke Tether USDT stablecoin.

Penjualan besar-besaran ini menyebabkan harga token RVV jatuh lebih dari 50 persen hingga serendah $0,007 ketika harga awal setinggi $0,028. Data pasar mencatat pemulihan kecil, di mana harga pasar stabil di $0,014.

Astra Nova merespons dengan cepat di akun X resminya bahwa kontrak pintar mereka aman, tetapi mengakui peretasan tersebut. 

Dalam pernyataannya, proyek tersebut menekankan bahwa mereka berkolaborasi dengan tim forensik blockchain untuk melacak uang yang dicuri dan akan melibatkan penegak hukum setelah menyelesaikan investigasi.

Dedikasi untuk Pemulihan: Hadiah dan Pembelian Kembali Token.

Sebagai respons terhadap krisis, Astra Nova mengumumkan rencana untuk membeli kembali jumlah token RVV yang setara yang tidak terpengaruh oleh pelanggaran tersebut.

Ini untuk menstabilkan likuiditas token dan mendapatkan kembali kepercayaan investor dalam ekosistem.

Hadiah 10% juga diperkenalkan dalam proyek dengan syarat bahwa siapa pun yang mengembalikan dana RVV yang dicuri ke alamat resmi akan menerima hadiah 10%. 

Insentif ini sejalan dengan keinginan kuat perusahaan untuk melindungi pemegang dan untuk memastikan stabilitas jangka panjang platform hiburan AI Astra Nova.

Selama sesi X Space baru-baru ini, seorang perwakilan menyatakan bahwa Astra Nova telah memutuskan semua hubungan dengan pembuat pasar yang disusupi dan meyakinkan bahwa peta jalan proyek tetap tidak berubah.

Baru-baru ini, Astra Nova telah menutup putaran pendanaan sebesar $48,3 juta dengan investor dari Arab Saudi dan berbasis Teluk, yang akan membantu mencapai tujuan membangun ekosistem hiburan berbasis kecerdasan buatan berdasarkan utilitas yang ditokenisasi. 

Peristiwa ini merupakan tantangan besar bagi keandalan dan keterbukaan platform dalam domain kripto-AI yang berkembang.

Postingan Berita Pasar: Astra Nova Menyalahkan Peretasan Pembuat Pasar atas Kerugian $10M, Merencanakan Pembelian Kembali pertama kali muncul di Live Bitcoin News.

Peluang Pasar
Logo Astra Protocol
Harga Astra Protocol(ASTRA)
$0,0007033
$0,0007033$0,0007033
+%4,97
USD
Grafik Harga Live Astra Protocol (ASTRA)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15
Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Lanskap basis data sedang mengalami perubahan terbesar sejak gerakan NoSQL di tahun 2010-an. Dua kekuatan sedang membentuk ulang segalanya: kecerdasan buatan dan
Bagikan
Hackernoon2026/01/12 13:31