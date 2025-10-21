Berita Pasar: Astra Nova Menyalahkan Peretasan Market Maker atas Kerugian $10 Juta, Rencanakan Pembelian Kembali

Astra Nova mengaitkan kerugian 10 juta dolar dengan peretasan pembuat pasar, berjanji untuk membeli kembali token RVV, dan menawarkan hadiah untuk memulihkan dana.

Astra Nova, sebuah situs kripto-AI, telah mengumumkan bahwa mereka kehilangan $10 juta dalam pelanggaran keamanan yang disebabkan oleh pihak ketiga pembuat pasar yang membuang token RVV. Hal ini menyebabkan penurunan drastis pada harga token yang baru diperkenalkan.

Pembuangan Massal Token Sebagian Dipicu oleh Peretasan Pembuat Pasar.

Setelah peluncuran token RVV Astra Nova, penyerang menggunakan akun pembuat pasar yang diretas untuk menjual sekitar 860 juta token.

Ini merupakan sekitar 8,6 persen dari total pasokan dan diterjemahkan menjadi sekitar 10,3 juta yang dikonversi ke Tether USDT stablecoin.

Penjualan besar-besaran ini menyebabkan harga token RVV jatuh lebih dari 50 persen hingga serendah $0,007 ketika harga awal setinggi $0,028. Data pasar mencatat pemulihan kecil, di mana harga pasar stabil di $0,014.

Astra Nova merespons dengan cepat di akun X resminya bahwa kontrak pintar mereka aman, tetapi mengakui peretasan tersebut.

Dalam pernyataannya, proyek tersebut menekankan bahwa mereka berkolaborasi dengan tim forensik blockchain untuk melacak uang yang dicuri dan akan melibatkan penegak hukum setelah menyelesaikan investigasi.

Dedikasi untuk Pemulihan: Hadiah dan Pembelian Kembali Token.

Sebagai respons terhadap krisis, Astra Nova mengumumkan rencana untuk membeli kembali jumlah token RVV yang setara yang tidak terpengaruh oleh pelanggaran tersebut.

Ini untuk menstabilkan likuiditas token dan mendapatkan kembali kepercayaan investor dalam ekosistem.

Hadiah 10% juga diperkenalkan dalam proyek dengan syarat bahwa siapa pun yang mengembalikan dana RVV yang dicuri ke alamat resmi akan menerima hadiah 10%.

Insentif ini sejalan dengan keinginan kuat perusahaan untuk melindungi pemegang dan untuk memastikan stabilitas jangka panjang platform hiburan AI Astra Nova.

Selama sesi X Space baru-baru ini, seorang perwakilan menyatakan bahwa Astra Nova telah memutuskan semua hubungan dengan pembuat pasar yang disusupi dan meyakinkan bahwa peta jalan proyek tetap tidak berubah.

Baru-baru ini, Astra Nova telah menutup putaran pendanaan sebesar $48,3 juta dengan investor dari Arab Saudi dan berbasis Teluk, yang akan membantu mencapai tujuan membangun ekosistem hiburan berbasis kecerdasan buatan berdasarkan utilitas yang ditokenisasi.

Peristiwa ini merupakan tantangan besar bagi keandalan dan keterbukaan platform dalam domain kripto-AI yang berkembang.

Postingan Berita Pasar: Astra Nova Menyalahkan Peretasan Pembuat Pasar atas Kerugian $10M, Merencanakan Pembelian Kembali pertama kali muncul di Live Bitcoin News.