Harga live OLAXBT hari ini adalah 0.13541 USD. Lacak informasi harga aktual AIO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AIO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga OLAXBT(AIO)

Harga Live 1 AIO ke USD:

$0.13525
-0.17%1D
USD
Grafik Harga Live OLAXBT (AIO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:04:17 (UTC+8)

Informasi Harga OLAXBT (AIO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.13032
Low 24 Jam
$ 0.14301
High 24 Jam

$ 0.13032
$ 0.14301
$ 0.20548860379382622
$ 0.04215223361578995
-0.10%

-0.16%

-15.81%

-15.81%

Harga aktual OLAXBT (AIO) adalah $ 0.13541. Selama 24 jam terakhir, AIO diperdagangkan antara low $ 0.13032 dan high $ 0.14301, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAIO adalah $ 0.20548860379382622, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04215223361578995.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AIO telah berubah sebesar -0.10% selama 1 jam terakhir, -0.16% selama 24 jam, dan -15.81% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar OLAXBT (AIO)

No.662

$ 31.18M
$ 324.94K
$ 135.41M
230.25M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.02%

BSC

Kapitalisasi Pasar OLAXBT saat ini adalah $ 31.18M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 324.94K. Suplai beredar AIO adalah 230.25M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 135.41M.

Riwayat Harga OLAXBT (AIO) USD

Pantau perubahan harga OLAXBT untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0002303-0.16%
30 Days$ -0.01434-9.58%
60 Hari$ +0.06167+83.63%
90 Hari$ +0.07059+108.90%
Perubahan Harga OLAXBT Hari Ini

Hari ini, AIO tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0002303 (-0.16%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga OLAXBT 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01434 (-9.58%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga OLAXBT 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AIO terlihat mengalami perubahan $ +0.06167 (+83.63%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga OLAXBT 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.07059 (+108.90%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari OLAXBT (AIO)?

Lihat halaman Riwayat Harga OLAXBT sekarang.

Apa yang dimaksud dengan OLAXBT (AIO)

OlaXBT adalah platform intelijen pasar berbasis AI Web3 yang dibangun di atas BNB Smart Chain. Proyek ini memanfaatkan pembelajaran penguatan (RL) dan pasar Protokol Konteks Model (MCP), yang memungkinkan pengguna membangun sistem agensi mereka sendiri dengan menggabungkan modul perdagangan, perangkat MCP, dan agen untuk menghasilkan sinyal dan analisis perdagangan. Token asli, AIO, mendukung biaya transaksi, staking vault, dan tata kelola/governance. Platform ini dilengkapi antarmuka chatbot tanpa kode dan pembangun agen serupa Langflow, yang memungkinkan pengguna membuat dan menyesuaikan agen AI untuk perdagangan dan manajemen aset. Pasar MCP memfasilitasi perdagangan dan monetisasi agen.

OLAXBT tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi OLAXBT Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AIO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang OLAXBT di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli OLAXBT dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga OLAXBT (USD)

Berapa nilai OLAXBT (AIO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OLAXBT (AIO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OLAXBT.

Cek prediksi harga OLAXBT sekarang!

Tokenomi OLAXBT (AIO)

Memahami tokenomi OLAXBT (AIO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AIO sekarang!

Cara membeli OLAXBT (AIO)

Ingin mengetahui cara membeli OLAXBT? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli OLAXBT di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AIO ke Mata Uang Lokal

1 OLAXBT(AIO) ke VND
3,563.31415
1 OLAXBT(AIO) ke AUD
A$0.2085314
1 OLAXBT(AIO) ke GBP
0.1029116
1 OLAXBT(AIO) ke EUR
0.1164526
1 OLAXBT(AIO) ke USD
$0.13541
1 OLAXBT(AIO) ke MYR
RM0.5660138
1 OLAXBT(AIO) ke TRY
5.700761
1 OLAXBT(AIO) ke JPY
¥20.71773
1 OLAXBT(AIO) ke ARS
ARS$196.5300117
1 OLAXBT(AIO) ke RUB
11.0007084
1 OLAXBT(AIO) ke INR
12.0054506
1 OLAXBT(AIO) ke IDR
Rp2,256.8324306
1 OLAXBT(AIO) ke PHP
7.9878359
1 OLAXBT(AIO) ke EGP
￡E.6.404893
1 OLAXBT(AIO) ke BRL
R$0.7244435
1 OLAXBT(AIO) ke CAD
C$0.1909281
1 OLAXBT(AIO) ke BDT
16.5213741
1 OLAXBT(AIO) ke NGN
194.8333244
1 OLAXBT(AIO) ke COP
$518.8112281
1 OLAXBT(AIO) ke ZAR
R.2.3507176
1 OLAXBT(AIO) ke UAH
5.6953446
1 OLAXBT(AIO) ke TZS
T.Sh.332.70237
1 OLAXBT(AIO) ke VES
Bs30.19643
1 OLAXBT(AIO) ke CLP
$127.55622
1 OLAXBT(AIO) ke PKR
Rs38.2722824
1 OLAXBT(AIO) ke KZT
71.2297223
1 OLAXBT(AIO) ke THB
฿4.387284
1 OLAXBT(AIO) ke TWD
NT$4.1950018
1 OLAXBT(AIO) ke AED
د.إ0.4969547
1 OLAXBT(AIO) ke CHF
Fr0.108328
1 OLAXBT(AIO) ke HKD
HK$1.0521357
1 OLAXBT(AIO) ke AMD
֏51.780784
1 OLAXBT(AIO) ke MAD
.د.م1.2606671
1 OLAXBT(AIO) ke MXN
$2.5145637
1 OLAXBT(AIO) ke SAR
ريال0.5077875
1 OLAXBT(AIO) ke ETB
Br20.7840809
1 OLAXBT(AIO) ke KES
KSh17.4868474
1 OLAXBT(AIO) ke JOD
د.أ0.09600569
1 OLAXBT(AIO) ke PLN
0.4983088
1 OLAXBT(AIO) ke RON
лв0.595804
1 OLAXBT(AIO) ke SEK
kr1.2945196
1 OLAXBT(AIO) ke BGN
лв0.2288429
1 OLAXBT(AIO) ke HUF
Ft45.2716253
1 OLAXBT(AIO) ke CZK
2.8530887
1 OLAXBT(AIO) ke KWD
د.ك0.04143546
1 OLAXBT(AIO) ke ILS
0.4427907
1 OLAXBT(AIO) ke BOB
Bs0.934329
1 OLAXBT(AIO) ke AZN
0.230197
1 OLAXBT(AIO) ke TJS
SM1.2484802
1 OLAXBT(AIO) ke GEL
0.3669611
1 OLAXBT(AIO) ke AOA
Kz123.548084
1 OLAXBT(AIO) ke BHD
.د.ب0.05091416
1 OLAXBT(AIO) ke BMD
$0.13541
1 OLAXBT(AIO) ke DKK
kr0.8747486
1 OLAXBT(AIO) ke HNL
L3.5585748
1 OLAXBT(AIO) ke MUR
6.22886
1 OLAXBT(AIO) ke NAD
$2.3520717
1 OLAXBT(AIO) ke NOK
kr1.381182
1 OLAXBT(AIO) ke NZD
$0.2396757
1 OLAXBT(AIO) ke PAB
B/.0.13541
1 OLAXBT(AIO) ke PGK
K0.5782007
1 OLAXBT(AIO) ke QAR
ر.ق0.4928924
1 OLAXBT(AIO) ke RSD
дин.13.7468232
1 OLAXBT(AIO) ke UZS
soʻm1,612.0235516
1 OLAXBT(AIO) ke ALL
L11.3568367
1 OLAXBT(AIO) ke ANG
ƒ0.2423839
1 OLAXBT(AIO) ke AWG
ƒ0.243738
1 OLAXBT(AIO) ke BBD
$0.27082
1 OLAXBT(AIO) ke BAM
KM0.2288429
1 OLAXBT(AIO) ke BIF
Fr399.32409
1 OLAXBT(AIO) ke BND
$0.176033
1 OLAXBT(AIO) ke BSD
$0.13541
1 OLAXBT(AIO) ke JMD
$21.7129935
1 OLAXBT(AIO) ke KHR
543.8146846
1 OLAXBT(AIO) ke KMF
Fr57.82007
1 OLAXBT(AIO) ke LAK
2,943.6955933
1 OLAXBT(AIO) ke LKR
රු41.2824467
1 OLAXBT(AIO) ke MDL
L2.3168651
1 OLAXBT(AIO) ke MGA
Ar609.954345
1 OLAXBT(AIO) ke MOP
P1.08328
1 OLAXBT(AIO) ke MVR
2.085314
1 OLAXBT(AIO) ke MWK
MK234.679071
1 OLAXBT(AIO) ke MZN
MT8.6594695
1 OLAXBT(AIO) ke NPR
रु19.187597
1 OLAXBT(AIO) ke PYG
960.32772
1 OLAXBT(AIO) ke RWF
Fr196.75073
1 OLAXBT(AIO) ke SBD
$1.1130702
1 OLAXBT(AIO) ke SCR
1.8862613
1 OLAXBT(AIO) ke SRD
$5.213285
1 OLAXBT(AIO) ke SVC
$1.1834834
1 OLAXBT(AIO) ke SZL
L2.3493635
1 OLAXBT(AIO) ke TMT
m0.473935
1 OLAXBT(AIO) ke TND
د.ت0.40067819
1 OLAXBT(AIO) ke TTD
$0.9167257
1 OLAXBT(AIO) ke UGX
Sh473.39336
1 OLAXBT(AIO) ke XAF
Fr76.91288
1 OLAXBT(AIO) ke XCD
$0.365607
1 OLAXBT(AIO) ke XOF
Fr76.91288
1 OLAXBT(AIO) ke XPF
Fr13.94723
1 OLAXBT(AIO) ke BWP
P1.8212645
1 OLAXBT(AIO) ke BZD
$0.2721741
1 OLAXBT(AIO) ke CVE
$12.9776944
1 OLAXBT(AIO) ke DJF
Fr24.10298
1 OLAXBT(AIO) ke DOP
$8.706863
1 OLAXBT(AIO) ke DZD
د.ج17.6818378
1 OLAXBT(AIO) ke FJD
$0.3087348
1 OLAXBT(AIO) ke GNF
Fr1,177.38995
1 OLAXBT(AIO) ke GTQ
Q1.0372406
1 OLAXBT(AIO) ke GYD
$28.3223556
1 OLAXBT(AIO) ke ISK
kr17.06166

Sumber Daya OLAXBT

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai OLAXBT, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi OLAXBT
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OLAXBT

Berapa nilai OLAXBT (AIO) hari ini?
Harga live AIO dalam USD adalah 0.13541 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AIO ke USD saat ini?
Harga AIO ke USD saat ini adalah $ 0.13541. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar OLAXBT?
Kapitalisasi pasar AIO adalah $ 31.18M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AIO?
Suplai beredar AIO adalah 230.25M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AIO?
AIO mencapai harga ATH sebesar 0.20548860379382622 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AIO?
AIO mencapai harga ATL 0.04215223361578995 USD.
Berapa volume perdagangan AIO?
Volume perdagangan 24 jam live AIO adalah $ 324.94K USD.
Akankah harga AIO naik lebih tinggi tahun ini?
AIO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AIO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting OLAXBT (AIO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

