Prediksi Harga Across Protocol (ACX) (USD)

Dapatkan prediksi harga Across Protocol untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan ACX dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli ACX

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Across Protocol % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.07394 $0.07394 $0.07394 +6.83% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Across Protocol untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Across Protocol (ACX) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Across Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.07394 pada tahun 2025. Prediksi Harga Across Protocol (ACX) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Across Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.077637 pada tahun 2026. Prediksi Harga Across Protocol (ACX) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ACX pada tahun 2027 adalah $ 0.081518 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Across Protocol (ACX) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ACX pada tahun 2028 adalah $ 0.085594 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Across Protocol (ACX) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ACX pada tahun 2029 adalah $ 0.089874 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Across Protocol (ACX) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ACX pada tahun 2030 adalah $ 0.094368 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Across Protocol (ACX) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Across Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.153715. Prediksi Harga Across Protocol (ACX) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Across Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.250387. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.07394 0.00%

2026 $ 0.077637 5.00%

2027 $ 0.081518 10.25%

2028 $ 0.085594 15.76%

2029 $ 0.089874 21.55%

2030 $ 0.094368 27.63%

2031 $ 0.099086 34.01%

2032 $ 0.104041 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.109243 47.75%

2034 $ 0.114705 55.13%

2035 $ 0.120440 62.89%

2036 $ 0.126462 71.03%

2037 $ 0.132785 79.59%

2038 $ 0.139424 88.56%

2039 $ 0.146396 97.99%

2040 $ 0.153715 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Across Protocol Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.07394 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.073950 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.074010 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.074243 0.41% Prediksi Harga Across Protocol (ACX) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ACX pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.07394 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Across Protocol (ACX) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk ACX, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.073950 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Across Protocol (ACX) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk ACX, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.074010 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Across Protocol (ACX) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ACX adalah $0.074243 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Across Protocol Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.07394$ 0.07394 $ 0.07394 Perubahan Harga (24 Jam) +6.83% Kap. Pasar $ 47.33M$ 47.33M $ 47.33M Suplai Peredaran 640.15M 640.15M 640.15M Volume (24 Jam) $ 474.05K$ 474.05K $ 474.05K Volume (24 Jam) -- Harga ACX terbaru adalah $ 0.07394. Perubahan 24 jamnya sebesar +6.83%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 474.05K. Selanjutnya, suplai beredar ACX adalah 640.15M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 47.33M. Lihat Harga ACX Live

Cara Membeli Across Protocol (ACX) Mencoba untuk membeli ACX? Anda sekarang dapat membeli ACX melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Across Protocol dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli ACX Sekarang

Harga Lampau Across Protocol Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Across Protocol, harga Across Protocol saat ini adalah 0.07394USD. Suplai Across Protocol(ACX) yang beredar adalah 0.00 ACX , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $47.33M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.09% $ 0.006040 $ 0.0755 $ 0.06517

7 Hari 0.14% $ 0.00895 $ 0.0755 $ 0.05529

30 Days -0.35% $ -0.040969 $ 0.1168 $ 0.04825 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Across Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.006040 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.09% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Across Protocol trading pada harga tertinggi $0.0755 dan terendah $0.05529 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.14% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ACX di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Across Protocol telah mengalami perubahan -0.35% , mencerminkan sekitar $-0.040969 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ACX dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Across Protocol lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga ACX Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Across Protocol (ACX )? Modul Prediksi Harga Across Protocol adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ACX di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Across Protocol pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ACX, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Across Protocol. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ACX. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ACX untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Across Protocol.

Mengapa Prediksi Harga ACX Penting?

Prediksi Harga ACX sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi ACX sekarang? Menurut prediksi Anda, ACX akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga ACX bulan depan? Menurut alat prediksi harga Across Protocol (ACX), prakiraan harga ACX akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 ACX pada tahun 2026? Harga 1 Across Protocol (ACX) hari ini adalah $0.07394 . Menurut modul prediksi di atas, ACX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga ACX pada tahun 2027? Across Protocol (ACX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ACX pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga ACX pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Across Protocol (ACX) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga ACX pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Across Protocol (ACX) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 ACX pada tahun 2030? Harga 1 Across Protocol (ACX) hari ini adalah $0.07394 . Menurut modul prediksi di atas, ACX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga ACX untuk tahun 2040? Across Protocol (ACX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ACX pada tahun 2040. Daftar Sekarang