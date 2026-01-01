BursaDEX+
Harga live Owlto Finance hari ini adalah 0.06638 USD. Kapitalisasi pasar OWL adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual OWL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Owlto Finance(OWL)

Harga Live 1 OWL ke USD:

$0.06638
$0.06638$0.06638
+563.80%1D
USD
Grafik Harga Live Owlto Finance (OWL)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:40:49 (UTC+8)

Harga Owlto Finance Hari Ini

Harga live Owlto Finance (OWL) hari ini adalah $ 0.06638, dengan perubahan 563.80% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OWL ke USD saat ini adalah $ 0.06638 per OWL.

Owlto Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- OWL. Selama 24 jam terakhir, OWL diperdagangkan antara $ 0.01 (low) dan $ 0.07421 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, OWL bergerak +3.55% dalam satu jam terakhir dan +563.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 574.15K.

Informasi Pasar Owlto Finance (OWL)

--
----

$ 574.15K
$ 574.15K$ 574.15K

$ 132.76M
$ 132.76M$ 132.76M

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar Owlto Finance saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 574.15K. Suplai beredar OWL adalah --, dan total suplainya sebesar 2000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 132.76M.

Riwayat Harga Owlto Finance USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01
$ 0.01$ 0.01
Low 24 Jam
$ 0.07421
$ 0.07421$ 0.07421
High 24 Jam

$ 0.01
$ 0.01$ 0.01

$ 0.07421
$ 0.07421$ 0.07421

--
----

--
----

+3.55%

+563.80%

+563.80%

+563.80%

Riwayat Harga Owlto Finance (OWL) USD

Pantau perubahan harga Owlto Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.05638+563.80%
30 Days$ +0.05638+563.80%
60 Hari$ +0.05638+563.80%
90 Hari$ +0.05638+563.80%
Perubahan Harga Owlto Finance Hari Ini

Hari ini, OWL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.05638 (+563.80%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Owlto Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.05638 (+563.80%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Owlto Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OWL terlihat mengalami perubahan $ +0.05638 (+563.80%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Owlto Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.05638 (+563.80%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Owlto Finance (OWL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Owlto Finance sekarang.

Analisis AI untuk Owlto Finance

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Owlto Finance, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Owlto Finance?

Beberapa faktor utama memengaruhi harga token Owlto Finance (OWL):

1. Sentimen pasar dan tren pasar kripto secara keseluruhan
2. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa
3. Adopsi protokol dan total nilai yang dikunci (TVL)
4. Penggunaan jembatan antar-rantai serta biaya transaksi yang dihasilkan
5. Utilitas token dan imbalan staking
6. Pengumuman kemitraan serta integrasi ekosistem
7. Perkembangan regulasi yang memengaruhi protokol DeFi
8. Persaingan dari solusi antar-rantai lainnya
9. Pembaruan teknis dan audit keamanan
10. Dinamika penawaran dan permintaan, termasuk pembakaran atau pencetakan token

Mengapa orang ingin tahu harga Owlto Finance hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga Owlto Finance (OWL) hari ini karena beberapa alasan utama: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, mengelola portofolio, dan memperkirakan waktu yang tepat untuk bertransaksi. Investor memerlukan harga real-time agar dapat membeli/menjual pada momen yang paling optimal, menghitung laba/rugi, serta menilai kinerja investasi. Pelacakan harga membantu mengidentifikasi tren, pola volatilitas, dan peluang potensial di ruang DeFi tempat OWL beroperasi.

Prediksi Harga untuk Owlto Finance

Prediksi Harga Owlto Finance (OWL) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target OWL pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Owlto Finance (OWL) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Owlto Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga Owlto Finance yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga OWL pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Owlto Finance.

Cara membeli & berinvestasi Owlto Finance di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Owlto Finance? Pembelian OWL dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Owlto Finance. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Owlto Finance (OWL) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Owlto Finance akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Owlto Finance (OWL)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Owlto Finance

Dengan memiliki Owlto Finance, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

Apa yang dimaksud dengan Owlto Finance (OWL)

Owlto Finance (OWL), sebuah protokol interoperabilitas berbasis AI yang memungkinkan transfer dan eksekusi lintas rantai yang cepat, berbiaya rendah, dan aman, yang dibangun untuk meningkatkan likuiditas dan adopsi token asli, stablecoin, dan RWA di berbagai ekosistem.

Sumber Daya Owlto Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Owlto Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Owlto Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Owlto Finance

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:40:49 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Owlto Finance (OWL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-14 12:48:38Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF Bitcoin spot AS mencatat arus masuk bersih harian tertinggi tahun 2026, mencapai $753,8 juta
01-13 21:31:46Kabar Industri Terkini
CPI Inti AS Desember Tingkat Tahunan Tanpa Penyesuaian 2,6%, Prakiraan 2,70%, Sebelumnya 2,60%
01-13 18:07:07Kabar Industri Terkini
Ketua SEC: Yakin Undang-Undang Kejelasan Akan Diserahkan kepada Presiden untuk Ditandatangani Tahun Ini
01-13 12:48:54Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus masuk bersih sebesar $116,7 juta, dan ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $5,1 juta
01-12 13:34:58Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Nosional Pasar Prediksi Melampaui $5,3 Miliar pada Akhir Tahun, Mencapai Pertumbuhan Selama Enam Minggu Berturut-turut
01-12 13:21:15Kabar Industri Terkini
Beberapa Koin Meme Baru di Rantai Solana Melonjak Signifikan, Koin Livestream Pump "SOL" Kapitalisasi Pasar Tembus Sepuluh Juta

Owlto Finance Berita Populer

WhatsApp menghentikan sementara pembatasan chatbot untuk pengguna Brasil setelah penolakan regulator

WhatsApp menghentikan sementara pembatasan chatbot untuk pengguna Brasil setelah penolakan regulator

January 16, 2026
Digitap ($TAP) Menembus $4 Juta Dana Terkumpul: Mengapa $TAP adalah Kripto Terbaik untuk Dibeli demi Mengalahkan $3.300 ETH Tahun Ini

Digitap ($TAP) Menembus $4 Juta Dana Terkumpul: Mengapa $TAP adalah Kripto Terbaik untuk Dibeli demi Mengalahkan $3.300 ETH Tahun Ini

January 16, 2026
Kripto Terbaik untuk Dibeli dengan $400? Investor Beralih dari Dogecoin dan XRP ke Kripto Baru Ini

Kripto Terbaik untuk Dibeli dengan $400? Investor Beralih dari Dogecoin dan XRP ke Kripto Baru Ini

January 16, 2026
Jelajahi Owlto Finance Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

