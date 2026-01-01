Harga live Owlto Finance hari ini adalah 0.06638 USD. Kapitalisasi pasar OWL adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual OWL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Owlto Finance hari ini adalah 0.06638 USD. Kapitalisasi pasar OWL adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual OWL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Owlto Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- OWL. Selama 24 jam terakhir, OWL diperdagangkan antara $ 0.01 (low) dan $ 0.07421 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.
Dalam kinerja jangka pendek, OWL bergerak +3.55% dalam satu jam terakhir dan +563.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 574.15K.
Informasi Pasar Owlto Finance (OWL)
$ 574.15K
$ 132.76M
2,000,000,000
BSC
Kapitalisasi Pasar Owlto Finance saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 574.15K. Suplai beredar OWL adalah --, dan total suplainya sebesar 2000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 132.76M.
Riwayat Harga Owlto Finance USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
+3.55%
+563.80%
+563.80%
+563.80%
Riwayat Harga Owlto Finance (OWL) USD
Pantau perubahan harga Owlto Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ +0.05638
+563.80%
30 Days
$ +0.05638
+563.80%
60 Hari
$ +0.05638
+563.80%
90 Hari
$ +0.05638
+563.80%
Perubahan Harga Owlto Finance Hari Ini
Hari ini, OWL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.05638 (+563.80%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Perubahan Harga Owlto Finance 30 Hari
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.05638 (+563.80%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Perubahan Harga Owlto Finance 60 Hari
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OWL terlihat mengalami perubahan $ +0.05638 (+563.80%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Perubahan Harga Owlto Finance 90 Hari
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.05638 (+563.80%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Owlto Finance (OWL)?
Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Owlto Finance, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Faktor apa saja yang memengaruhi harga Owlto Finance?
Beberapa faktor utama memengaruhi harga token Owlto Finance (OWL):
1. Sentimen pasar dan tren pasar kripto secara keseluruhan 2. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa 3. Adopsi protokol dan total nilai yang dikunci (TVL) 4. Penggunaan jembatan antar-rantai serta biaya transaksi yang dihasilkan 5. Utilitas token dan imbalan staking 6. Pengumuman kemitraan serta integrasi ekosistem 7. Perkembangan regulasi yang memengaruhi protokol DeFi 8. Persaingan dari solusi antar-rantai lainnya 9. Pembaruan teknis dan audit keamanan 10. Dinamika penawaran dan permintaan, termasuk pembakaran atau pencetakan token
Mengapa orang ingin tahu harga Owlto Finance hari ini?
Orang-orang ingin mengetahui harga Owlto Finance (OWL) hari ini karena beberapa alasan utama: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, mengelola portofolio, dan memperkirakan waktu yang tepat untuk bertransaksi. Investor memerlukan harga real-time agar dapat membeli/menjual pada momen yang paling optimal, menghitung laba/rugi, serta menilai kinerja investasi. Pelacakan harga membantu mengidentifikasi tren, pola volatilitas, dan peluang potensial di ruang DeFi tempat OWL beroperasi.
Prediksi Harga untuk Owlto Finance
Prediksi Harga Owlto Finance (OWL) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target OWL pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Owlto Finance (OWL) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)
Pada tahun 2040, harga Owlto Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu harga Owlto Finance yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga OWL pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Owlto Finance.
Cara membeli & berinvestasi Owlto Finance di Indonesia
Siap untuk memulai kripto dengan Owlto Finance? Pembelian OWL dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Owlto Finance. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Owlto Finance (OWL) Anda.
Langkah 1
Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC
Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4
Pilih Token Anda
Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5
Selesaikan Pembelian Anda
Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Owlto Finance akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Hal yang bisa Anda lakukan dengan Owlto Finance
Dengan memiliki Owlto Finance, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda
Jelajahi Pasar Spot MEXC
Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.
Perdagangan Futures
Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.
Launchpool MEXC
Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.
Prapasar MEXC
Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.
Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC
Dengan membeli Owlto Finance (OWL) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.
Owlto Finance (OWL), sebuah protokol interoperabilitas berbasis AI yang memungkinkan transfer dan eksekusi lintas rantai yang cepat, berbiaya rendah, dan aman, yang dibangun untuk meningkatkan likuiditas dan adopsi token asli, stablecoin, dan RWA di berbagai ekosistem.
Sumber Daya Owlto Finance
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Owlto Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Owlto Finance
Berapa nilai 1 Owlto Finance pada tahun 2030?
Jika Owlto Finance tumbuh dengan tingkat tahunan 5%, estimasi nilainya dapat mencapai sekitar -- pada tahun 2027, -- pada tahun 2030, -- pada tahun 2035, dan -- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual di masa depan akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkapnya di bawah untuk mengetahui analisis mendetail tahun demi tahun terkait potensi harga dan perkiraan ROI Owlto Finance.
Berapa harga Owlto Finance hari ini?
Harga Owlto Finance hari ini adalah $ 0.06638. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah Owlto Finance masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
Owlto Finance tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi OWL, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian Owlto Finance di Indonesia?
Owlto Finance senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga Owlto Finance saat ini di Indonesia?
Harga live OWL diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga Owlto Finance terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga OWL untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga Owlto Finance di Indonesia?
Harga OWL dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Token mana yang memiliki volume perdagangan tertinggi di MEXC?
Berikut token yang paling banyak diperdagangkan saat ini di MEXC berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Harga dan kinerja diperbarui terus-menerus berdasarkan data pasar live.
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk OWL di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan OWL/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga Owlto Finance bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga Owlto Finance akan naik tahun ini?
Harga Owlto Finance mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga Owlto Finance (OWL) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:40:49 (UTC+8)
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.