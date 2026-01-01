Harga Owlto Finance Hari Ini

Harga live Owlto Finance (OWL) hari ini adalah $ 0.06638, dengan perubahan 563.80% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OWL ke USD saat ini adalah $ 0.06638 per OWL.

Owlto Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- OWL. Selama 24 jam terakhir, OWL diperdagangkan antara $ 0.01 (low) dan $ 0.07421 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, OWL bergerak +3.55% dalam satu jam terakhir dan +563.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 574.15K.

Informasi Pasar Owlto Finance (OWL)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 574.15K$ 574.15K $ 574.15K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 132.76M$ 132.76M $ 132.76M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar Owlto Finance saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 574.15K. Suplai beredar OWL adalah --, dan total suplainya sebesar 2000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 132.76M.