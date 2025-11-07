BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live LayerZero hari ini adalah 1.571 USD. Lacak informasi harga aktual ZRO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZRO dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live LayerZero hari ini adalah 1.571 USD. Lacak informasi harga aktual ZRO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZRO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ZRO

Info Harga ZRO

Penjelasan ZRO

Whitepaper ZRO

Situs Web Resmi ZRO

Tokenomi ZRO

Prakiraan Harga ZRO

Riwayat ZRO

Panduan Membeli ZRO

Konverter ZRO ke Mata Uang Fiat

Spot ZRO

Futures USDT-M ZRO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo LayerZero

Harga LayerZero(ZRO)

Harga Live 1 ZRO ke USD:

$1.572
$1.572$1.572
+9.24%1D
USD
Grafik Harga Live LayerZero (ZRO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:13:54 (UTC+8)

Informasi Harga LayerZero (ZRO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.419
$ 1.419$ 1.419
Low 24 Jam
$ 1.592
$ 1.592$ 1.592
High 24 Jam

$ 1.419
$ 1.419$ 1.419

$ 1.592
$ 1.592$ 1.592

$ 7.531013071068836
$ 7.531013071068836$ 7.531013071068836

$ 0.9030421001575925
$ 0.9030421001575925$ 0.9030421001575925

+1.88%

+9.24%

+1.48%

+1.48%

Harga aktual LayerZero (ZRO) adalah $ 1.571. Selama 24 jam terakhir, ZRO diperdagangkan antara low $ 1.419 dan high $ 1.592, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZRO adalah $ 7.531013071068836, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.9030421001575925.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZRO telah berubah sebesar +1.88% selama 1 jam terakhir, +9.24% selama 24 jam, dan +1.48% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar LayerZero (ZRO)

No.138

$ 320.63M
$ 320.63M$ 320.63M

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

$ 1.57B
$ 1.57B$ 1.57B

204.10M
204.10M 204.10M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.40%

0.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar LayerZero saat ini adalah $ 320.63M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.08M. Suplai beredar ZRO adalah 204.10M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.57B.

Riwayat Harga LayerZero (ZRO) USD

Pantau perubahan harga LayerZero untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.13297+9.24%
30 Days$ -0.886-36.07%
60 Hari$ -0.362-18.73%
90 Hari$ -0.305-16.26%
Perubahan Harga LayerZero Hari Ini

Hari ini, ZRO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.13297 (+9.24%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga LayerZero 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.886 (-36.07%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga LayerZero 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ZRO terlihat mengalami perubahan $ -0.362 (-18.73%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga LayerZero 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.305 (-16.26%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari LayerZero (ZRO)?

Lihat halaman Riwayat Harga LayerZero sekarang.

Apa yang dimaksud dengan LayerZero (ZRO)

LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner.

LayerZero tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi LayerZero Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ZRO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang LayerZero di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli LayerZero dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga LayerZero (USD)

Berapa nilai LayerZero (ZRO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda LayerZero (ZRO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk LayerZero.

Cek prediksi harga LayerZero sekarang!

Tokenomi LayerZero (ZRO)

Memahami tokenomi LayerZero (ZRO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZRO sekarang!

Cara membeli LayerZero (ZRO)

Ingin mengetahui cara membeli LayerZero? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli LayerZero di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ZRO ke Mata Uang Lokal

1 LayerZero(ZRO) ke VND
41,340.865
1 LayerZero(ZRO) ke AUD
A$2.41934
1 LayerZero(ZRO) ke GBP
1.19396
1 LayerZero(ZRO) ke EUR
1.35106
1 LayerZero(ZRO) ke USD
$1.571
1 LayerZero(ZRO) ke MYR
RM6.56678
1 LayerZero(ZRO) ke TRY
66.28049
1 LayerZero(ZRO) ke JPY
¥238.792
1 LayerZero(ZRO) ke ARS
ARS$2,280.10227
1 LayerZero(ZRO) ke RUB
127.62804
1 LayerZero(ZRO) ke INR
139.30057
1 LayerZero(ZRO) ke IDR
Rp26,183.32286
1 LayerZero(ZRO) ke PHP
92.57903
1 LayerZero(ZRO) ke EGP
￡E.74.3083
1 LayerZero(ZRO) ke BRL
R$8.40485
1 LayerZero(ZRO) ke CAD
C$2.21511
1 LayerZero(ZRO) ke BDT
191.67771
1 LayerZero(ZRO) ke NGN
2,260.41764
1 LayerZero(ZRO) ke COP
$6,019.14511
1 LayerZero(ZRO) ke ZAR
R.27.28827
1 LayerZero(ZRO) ke UAH
66.07626
1 LayerZero(ZRO) ke TZS
T.Sh.3,859.947
1 LayerZero(ZRO) ke VES
Bs356.617
1 LayerZero(ZRO) ke CLP
$1,481.453
1 LayerZero(ZRO) ke PKR
Rs444.02744
1 LayerZero(ZRO) ke KZT
826.39313
1 LayerZero(ZRO) ke THB
฿50.9004
1 LayerZero(ZRO) ke TWD
NT$48.68529
1 LayerZero(ZRO) ke AED
د.إ5.76557
1 LayerZero(ZRO) ke CHF
Fr1.2568
1 LayerZero(ZRO) ke HKD
HK$12.20667
1 LayerZero(ZRO) ke AMD
֏600.7504
1 LayerZero(ZRO) ke MAD
.د.م14.6103
1 LayerZero(ZRO) ke MXN
$29.17347
1 LayerZero(ZRO) ke SAR
ريال5.89125
1 LayerZero(ZRO) ke ETB
Br241.76119
1 LayerZero(ZRO) ke KES
KSh202.91036
1 LayerZero(ZRO) ke JOD
د.أ1.113839
1 LayerZero(ZRO) ke PLN
5.78128
1 LayerZero(ZRO) ke RON
лв6.9124
1 LayerZero(ZRO) ke SEK
kr15.03447
1 LayerZero(ZRO) ke BGN
лв2.65499
1 LayerZero(ZRO) ke HUF
Ft525.40524
1 LayerZero(ZRO) ke CZK
33.10097
1 LayerZero(ZRO) ke KWD
د.ك0.480726
1 LayerZero(ZRO) ke ILS
5.13717
1 LayerZero(ZRO) ke BOB
Bs10.8399
1 LayerZero(ZRO) ke AZN
2.6707
1 LayerZero(ZRO) ke TJS
SM14.48462
1 LayerZero(ZRO) ke GEL
4.25741
1 LayerZero(ZRO) ke AOA
Kz1,439.96289
1 LayerZero(ZRO) ke BHD
.د.ب0.590696
1 LayerZero(ZRO) ke BMD
$1.571
1 LayerZero(ZRO) ke DKK
kr10.14866
1 LayerZero(ZRO) ke HNL
L41.38014
1 LayerZero(ZRO) ke MUR
72.266
1 LayerZero(ZRO) ke NAD
$27.28827
1 LayerZero(ZRO) ke NOK
kr16.00849
1 LayerZero(ZRO) ke NZD
$2.78067
1 LayerZero(ZRO) ke PAB
B/.1.571
1 LayerZero(ZRO) ke PGK
K6.5982
1 LayerZero(ZRO) ke QAR
ر.ق5.71844
1 LayerZero(ZRO) ke RSD
дин.159.48792
1 LayerZero(ZRO) ke UZS
soʻm18,927.70649
1 LayerZero(ZRO) ke ALL
L131.72835
1 LayerZero(ZRO) ke ANG
ƒ2.81209
1 LayerZero(ZRO) ke AWG
ƒ2.8278
1 LayerZero(ZRO) ke BBD
$3.142
1 LayerZero(ZRO) ke BAM
KM2.65499
1 LayerZero(ZRO) ke BIF
Fr4,632.879
1 LayerZero(ZRO) ke BND
$2.0423
1 LayerZero(ZRO) ke BSD
$1.571
1 LayerZero(ZRO) ke JMD
$251.90985
1 LayerZero(ZRO) ke KHR
6,309.23026
1 LayerZero(ZRO) ke KMF
Fr659.82
1 LayerZero(ZRO) ke LAK
34,152.17323
1 LayerZero(ZRO) ke LKR
රු478.95077
1 LayerZero(ZRO) ke MDL
L26.707
1 LayerZero(ZRO) ke MGA
Ar7,076.5695
1 LayerZero(ZRO) ke MOP
P12.568
1 LayerZero(ZRO) ke MVR
24.1934
1 LayerZero(ZRO) ke MWK
MK2,727.42881
1 LayerZero(ZRO) ke MZN
MT100.46545
1 LayerZero(ZRO) ke NPR
रु222.6107
1 LayerZero(ZRO) ke PYG
11,141.532
1 LayerZero(ZRO) ke RWF
Fr2,279.521
1 LayerZero(ZRO) ke SBD
$12.92933
1 LayerZero(ZRO) ke SCR
22.66953
1 LayerZero(ZRO) ke SRD
$60.4835
1 LayerZero(ZRO) ke SVC
$13.73054
1 LayerZero(ZRO) ke SZL
L27.27256
1 LayerZero(ZRO) ke TMT
m5.4985
1 LayerZero(ZRO) ke TND
د.ت4.648589
1 LayerZero(ZRO) ke TTD
$10.63567
1 LayerZero(ZRO) ke UGX
Sh5,492.216
1 LayerZero(ZRO) ke XAF
Fr892.328
1 LayerZero(ZRO) ke XCD
$4.2417
1 LayerZero(ZRO) ke XOF
Fr892.328
1 LayerZero(ZRO) ke XPF
Fr161.813
1 LayerZero(ZRO) ke BWP
P21.12995
1 LayerZero(ZRO) ke BZD
$3.15771
1 LayerZero(ZRO) ke CVE
$150.56464
1 LayerZero(ZRO) ke DJF
Fr278.067
1 LayerZero(ZRO) ke DOP
$101.03101
1 LayerZero(ZRO) ke DZD
د.ج205.10976
1 LayerZero(ZRO) ke FJD
$3.58188
1 LayerZero(ZRO) ke GNF
Fr13,659.845
1 LayerZero(ZRO) ke GTQ
Q12.03386
1 LayerZero(ZRO) ke GYD
$328.59036
1 LayerZero(ZRO) ke ISK
kr197.946

Sumber Daya LayerZero

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai LayerZero, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi LayerZero
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang LayerZero

Berapa nilai LayerZero (ZRO) hari ini?
Harga live ZRO dalam USD adalah 1.571 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZRO ke USD saat ini?
Harga ZRO ke USD saat ini adalah $ 1.571. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar LayerZero?
Kapitalisasi pasar ZRO adalah $ 320.63M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZRO?
Suplai beredar ZRO adalah 204.10M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZRO?
ZRO mencapai harga ATH sebesar 7.531013071068836 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZRO?
ZRO mencapai harga ATL 0.9030421001575925 USD.
Berapa volume perdagangan ZRO?
Volume perdagangan 24 jam live ZRO adalah $ 2.08M USD.
Akankah harga ZRO naik lebih tinggi tahun ini?
ZRO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZRO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:13:54 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting LayerZero (ZRO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ZRO ke USD

Jumlah

ZRO
ZRO
USD
USD

1 ZRO = 1.571 USD

Perdagangkan ZRO

ZRO/USDT
$1.572
$1.572$1.572
+9.16%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,248.09
$101,248.09$101,248.09

-0.74%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,312.78
$3,312.78$3,312.78

+0.38%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.02
$156.02$156.02

+0.06%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0478
$1.0478$1.0478

+22.12%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,248.09
$101,248.09$101,248.09

-0.74%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,312.78
$3,312.78$3,312.78

+0.38%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.02
$156.02$156.02

+0.06%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2119
$2.2119$2.2119

-1.01%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0242
$1.0242$1.0242

+0.79%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.55
$30.55$30.55

+103.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0837
$0.0837$0.0837

+67.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.018480
$0.018480$0.018480

+1,748.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008765
$0.008765$0.008765

+310.73%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.134
$4.134$4.134

+313.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0837
$0.0837$0.0837

+67.40%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002430
$0.0000002430$0.0000002430

+62.00%