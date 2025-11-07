Apa yang dimaksud dengan LayerZero (ZRO)

LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a "blockchain of blockchains" that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner.

LayerZero tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi LayerZero Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ZRO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang LayerZero di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli LayerZero dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga LayerZero (USD)

Berapa nilai LayerZero (ZRO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda LayerZero (ZRO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk LayerZero.

Cek prediksi harga LayerZero sekarang!

Tokenomi LayerZero (ZRO)

Memahami tokenomi LayerZero (ZRO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZRO sekarang!

Cara membeli LayerZero (ZRO)

Ingin mengetahui cara membeli LayerZero? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli LayerZero di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ZRO ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya LayerZero

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai LayerZero, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang LayerZero Berapa nilai LayerZero (ZRO) hari ini? Harga live ZRO dalam USD adalah 1.571 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ZRO ke USD saat ini? $ 1.571 . Cobalah Harga ZRO ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar LayerZero? Kapitalisasi pasar ZRO adalah $ 320.63M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ZRO? Suplai beredar ZRO adalah 204.10M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ZRO? ZRO mencapai harga ATH sebesar 7.531013071068836 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ZRO? ZRO mencapai harga ATL 0.9030421001575925 USD . Berapa volume perdagangan ZRO? Volume perdagangan 24 jam live ZRO adalah $ 2.08M USD . Akankah harga ZRO naik lebih tinggi tahun ini? ZRO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZRO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting LayerZero (ZRO)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

