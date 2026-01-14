Nigeria Memperkuat Pengawasan Pajak Kripto dengan Menghubungkan TIN dan NIN

TLDR

Nigeria mengambil langkah untuk membawa aktivitas mata uang kripto ke dalam sistem pajaknya melalui Nigeria Tax Administration Act (NTAA) 2025 yang baru. Undang-undang ini menghubungkan transaksi kripto dengan identitas dunia nyata menggunakan Nomor Identifikasi Pajak (TIN) dan Nomor Identifikasi Nasional (NIN). Langkah ini bertujuan untuk mengurangi penghindaran pajak dan memastikan bahwa pendapatan aset digital dikenakan pajak dengan benar.

Nigeria Menghubungkan Transaksi Kripto dengan TIN, NIN

NTAA 2025 memperkenalkan pemantauan berbasis identitas terhadap aktivitas kripto. Berdasarkan undang-undang ini, otoritas pajak dapat melacak transaksi kripto dengan menghubungkannya ke TIN dan NIN, yang digunakan untuk tujuan pajak dan identitas. TIN diterbitkan oleh Nigerian Revenue Service dan digunakan untuk melacak individu dan bisnis untuk tujuan pajak. NIN, yang terhubung dengan informasi biometrik dan pribadi, berfungsi sebagai nomor identitas utama negara.

Bursa dan platform kripto sekarang akan diwajibkan untuk mengumpulkan dan melaporkan detail ini kepada otoritas pajak. Ini akan memberikan regulator wawasan tentang kapan dana kripto memasuki sistem keuangan formal. Otoritas kemudian dapat membandingkan pendapatan aset digital dengan catatan pajak lainnya, memastikan bahwa semua penghasilan dideklarasikan secara akurat.

Persyaratan Pelaporan untuk Platform Kripto

Platform kripto, termasuk bursa, akan diwajibkan untuk menyerahkan laporan bulanan kepada otoritas pajak Nigeria. Laporan ini akan mencakup nama pelanggan, detail kontak, alamat tempat tinggal, dan TIN serta NIN. Laporan juga akan merinci tanggal transaksi, jenis aset, nilai, dan layanan yang diberikan.

Otoritas pajak dapat meminta data tambahan kapan saja, bahkan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Peraturan baru ini akan memungkinkan otoritas untuk memantau transaksi kripto lebih ketat dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang pajak. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Nigeria yang lebih luas untuk mengurangi penghindaran pajak di ruang aset digital.

Nigeria juga memperkuat peraturan anti pencucian uang (AML). Platform kripto harus melaporkan transaksi besar atau mencurigakan kepada otoritas pajak dan Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU). Mereka juga diwajibkan untuk menyimpan catatan Know Your Customer (KYC) dan transaksi minimal selama tujuh tahun.

Memperluas Pengawasan dengan Standar Internasional

NTAA 2025 sejalan dengan standar internasional, seperti Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) OECD, yang dimulai pada 1 Januari 2026. Kerangka CARF bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak global dengan memungkinkan otoritas mengakses data tentang transaksi kripto lokal maupun internasional.

Ini menempatkan Nigeria sejajar dengan negara-negara seperti Inggris, di mana perusahaan kripto sudah mengumpulkan informasi pribadi dan pajak yang terperinci. Dengan estimasi $92,1 miliar transaksi kripto setiap tahun, Nigeria bertekad untuk memastikan bahwa aset digital dikenakan pajak dengan tepat.

