Informasi Collect on Fanable (COLLECT)
Fanable adalah pasar barang koleksi dunia nyata yang didukung oleh blockchain. Platform ini menciptakan pengalaman koleksi yang unik dengan ribuan item seperti kartu Pokemon berperingkat, buku komik, dan figurin. Fanable memungkinkan Anda untuk menyimpan koleksi fisik Anda, memperkaya koleksi Anda dengan item baru, atau menjualnya dengan cepat kepada khalayak kolektor yang luas. Dasbor intuitifnya memungkinkan pelacakan portofolio & laba rugi secara real-time. Platform ini memiliki jembatan web2/web3 yang mulus dengan integrasi pembayaran Stripe dan kripto serta bukti kepemilikan on-chain. Fanable memungkinkan pendaftaran pengguna ritel yang mudah melalui distribusi platform multi-saluran. Pasar ini tersedia di iOS, Google Play, aplikasi seluler, dan versi web. Didukung oleh pemain terkemuka di bidang koleksi dan web3, termasuk Ripple, Polygon, Morningstar, Borderless, dan lainnya.
Tokenomi Collect on Fanable (COLLECT): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Collect on Fanable (COLLECT) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token COLLECT yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token COLLECT yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi COLLECT, jelajahi harga live token COLLECT!
Cara Membeli COLLECT
Tertarik untuk menambahkan Collect on Fanable (COLLECT) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli COLLECT, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.
Riwayat Harga Collect on Fanable (COLLECT)
Menganalisis riwayat harga COLLECT membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga COLLECT
Ingin mengetahui arah COLLECT? Halaman prediksi harga COLLECT kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
