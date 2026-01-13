Tokenomi Light it Up (LITT)

Telusuri wawasan utama tentang Light it Up (LITT), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 16:32:02 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Light it Up (LITT)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Light it Up (LITT), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
Total Suplai:
$ 21,000,000,000,000.00T
$ 21,000,000,000,000.00T
Suplai yang Beredar:
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 8,198,400.00T
$ 8,198,400.00T
All-Time High:
$ 2.7
$ 2.7
All-Time Low:
Harga Saat Ini:
$ 0.0000003904
$ 0.0000003904

Informasi Light it Up (LITT)

Light it Up: Dari Kegelapan Menuju Kilauan Neon. Di dunia yang diselimuti bayangan, Light it Up muncul sebagai perjalanan yang mempesona dengan kecepatan, warna, dan presisi — di mana setiap putaran menerangi kegelapan dan setiap percikan menghidupkan kembali dunia. Dengan gaya minimalis dan atmosfer elektriknya, ia mengubah lompatan sederhana menjadi simfoni cahaya yang memukau.

Situs Web Resmi:
https://www.lightitupapp.com/
Whitepaper:
https://lightitup.notion.site/Light-it-Up-Whitepaper-292c18838c2980479f28c7138b5e1f05?pvs=74
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x1279A59904557BdF1B2a668A158e6D47045ded31

Tokenomi Light it Up (LITT): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Light it Up (LITT) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token LITT yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token LITT yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi LITT, jelajahi harga live token LITT!

Cara Membeli LITT

Tertarik untuk menambahkan Light it Up (LITT) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli LITT, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Light it Up (LITT)

Menganalisis riwayat harga LITT membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga LITT

Ingin mengetahui arah LITT? Halaman prediksi harga LITT kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi