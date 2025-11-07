BursaDEX+
Harga live Audiera hari ini adalah 0.14936 USD. Lacak informasi harga aktual BEAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BEAT dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Audiera

Harga Audiera(BEAT)

Harga Live 1 BEAT ke USD:

$0.1479
$0.1479$0.1479
+5.03%1D
USD
Grafik Harga Live Audiera (BEAT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:12:53 (UTC+8)

Informasi Harga Audiera (BEAT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.12531
$ 0.12531$ 0.12531
Low 24 Jam
$ 0.15866
$ 0.15866$ 0.15866
High 24 Jam

$ 0.12531
$ 0.12531$ 0.12531

$ 0.15866
$ 0.15866$ 0.15866

--
----

--
----

-4.34%

+5.03%

+198.72%

+198.72%

Harga aktual Audiera (BEAT) adalah $ 0.14936. Selama 24 jam terakhir, BEAT diperdagangkan antara low $ 0.12531 dan high $ 0.15866, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBEAT adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BEAT telah berubah sebesar -4.34% selama 1 jam terakhir, +5.03% selama 24 jam, dan +198.72% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Audiera (BEAT)

$ 127.21K
$ 127.21K$ 127.21K

$ 147.36K
$ 147.36K$ 147.36K

$ 149.36M
$ 149.36M$ 149.36M

851.70K
851.70K 851.70K

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.08%

BSC

Kapitalisasi Pasar Audiera saat ini adalah $ 127.21K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 147.36K. Suplai beredar BEAT adalah 851.70K, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 149.36M.

Riwayat Harga Audiera (BEAT) USD

Pantau perubahan harga Audiera untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0070831+5.03%
30 Days$ +0.09936+198.72%
60 Hari$ +0.09936+198.72%
90 Hari$ +0.09936+198.72%
Perubahan Harga Audiera Hari Ini

Hari ini, BEAT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0070831 (+5.03%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Audiera 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.09936 (+198.72%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Audiera 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BEAT terlihat mengalami perubahan $ +0.09936 (+198.72%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Audiera 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.09936 (+198.72%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Audiera (BEAT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Audiera sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Audiera (BEAT)

Audiera adalah evolusi Web3 dari IP game musik dan tari ikonik (Audition), yang memiliki lebih dari 600 juta pengguna di seluruh dunia. Audiera mengintegrasikan agen AI dan blockchain untuk memberikan pengalaman imersif yang digerakkan oleh kreator. Pengguna dapat berinteraksi dengan idola AI, membuat trek musik, mencetaknya sebagai NFT, dan terlibat dalam pengalaman bermain game seluruh tubuh melalui Smart Fit Mat. Ekosistemnya mencakup game seluler, mini-dapp, dan Creative Studio yang didukung AI.

Audiera tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Audiera Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BEAT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Audiera di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Audiera dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Audiera (USD)

Berapa nilai Audiera (BEAT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Audiera (BEAT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Audiera.

Cek prediksi harga Audiera sekarang!

Tokenomi Audiera (BEAT)

Memahami tokenomi Audiera (BEAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BEAT sekarang!

Cara membeli Audiera (BEAT)

Ingin mengetahui cara membeli Audiera? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Audiera di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Audiera

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Audiera, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Audiera
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Audiera

Berapa nilai Audiera (BEAT) hari ini?
Harga live BEAT dalam USD adalah 0.14936 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BEAT ke USD saat ini?
Harga BEAT ke USD saat ini adalah $ 0.14936. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Audiera?
Kapitalisasi pasar BEAT adalah $ 127.21K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BEAT?
Suplai beredar BEAT adalah 851.70K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BEAT?
BEAT mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BEAT?
BEAT mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan BEAT?
Volume perdagangan 24 jam live BEAT adalah $ 147.36K USD.
Akankah harga BEAT naik lebih tinggi tahun ini?
BEAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BEAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:12:53 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Audiera (BEAT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

