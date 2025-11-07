Apa yang dimaksud dengan Audiera (BEAT)

Audiera adalah evolusi Web3 dari IP game musik dan tari ikonik (Audition), yang memiliki lebih dari 600 juta pengguna di seluruh dunia. Audiera mengintegrasikan agen AI dan blockchain untuk memberikan pengalaman imersif yang digerakkan oleh kreator. Pengguna dapat berinteraksi dengan idola AI, membuat trek musik, mencetaknya sebagai NFT, dan terlibat dalam pengalaman bermain game seluruh tubuh melalui Smart Fit Mat. Ekosistemnya mencakup game seluler, mini-dapp, dan Creative Studio yang didukung AI. Audiera adalah evolusi Web3 dari IP game musik dan tari ikonik (Audition), yang memiliki lebih dari 600 juta pengguna di seluruh dunia. Audiera mengintegrasikan agen AI dan blockchain untuk memberikan pengalaman imersif yang digerakkan oleh kreator. Pengguna dapat berinteraksi dengan idola AI, membuat trek musik, mencetaknya sebagai NFT, dan terlibat dalam pengalaman bermain game seluruh tubuh melalui Smart Fit Mat. Ekosistemnya mencakup game seluler, mini-dapp, dan Creative Studio yang didukung AI.

Audiera tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Audiera Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa BEAT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Audiera di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Audiera dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Audiera (USD)

Berapa nilai Audiera (BEAT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Audiera (BEAT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Audiera.

Cek prediksi harga Audiera sekarang!

Tokenomi Audiera (BEAT)

Memahami tokenomi Audiera (BEAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BEAT sekarang!

Cara membeli Audiera (BEAT)

Ingin mengetahui cara membeli Audiera? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Audiera di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BEAT ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Audiera

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Audiera, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Audiera Berapa nilai Audiera (BEAT) hari ini? Harga live BEAT dalam USD adalah 0.14936 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BEAT ke USD saat ini? $ 0.14936 . Cobalah Harga BEAT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Audiera? Kapitalisasi pasar BEAT adalah $ 127.21K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BEAT? Suplai beredar BEAT adalah 851.70K USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BEAT? BEAT mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BEAT? BEAT mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan BEAT? Volume perdagangan 24 jam live BEAT adalah $ 147.36K USD . Akankah harga BEAT naik lebih tinggi tahun ini? BEAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BEAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Audiera (BEAT)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi